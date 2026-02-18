Ngày Tết của của bộ đội Trường Sa

TPO - Không khí chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại các đảo Trường Sa (thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra đầm ấm, vui tươi nhưng vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Ngay từ sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ, các cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa vẫn duy trì nghi thức chào cờ đầu năm trong không khí trang nghiêm, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chào cờ đầu năm tại đảo Trường Sa.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã đến các ngôi chùa trên đảo dâng hương đầu năm, cầu mong quốc thái dân an, biển đảo bình yên, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đi lễ chùa.

Các hoạt động thể thao, tăng gia sản xuất và giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa quân và dân cũng được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, giúp bộ đội và nhân dân đón xuân nơi đầu sóng trong tinh thần lạc quan, vững vàng.

Giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa.

Mùa xuân mới đã bắt đầu trên quân cảng và khắp các đảo trên quần đảo Trường Sa, thuộc Vùng 4 Hải quân. Trong sắc xuân rộn ràng, những người lính biển vẫn kiên cường nơi đầu sóng, chắc tay súng, vững niềm tin, bảo vệ bình yên biển đảo của Tổ quốc.