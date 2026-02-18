Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ngày Tết của của bộ đội Trường Sa

Lữ Hồ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không khí chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại các đảo Trường Sa (thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra đầm ấm, vui tươi nhưng vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Ngay từ sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ, các cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa vẫn duy trì nghi thức chào cờ đầu năm trong không khí trang nghiêm, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

v42.jpg
Chào cờ đầu năm tại đảo Trường Sa.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã đến các ngôi chùa trên đảo dâng hương đầu năm, cầu mong quốc thái dân an, biển đảo bình yên, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

v41.jpg
Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đi lễ chùa.

Các hoạt động thể thao, tăng gia sản xuất và giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa quân và dân cũng được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, giúp bộ đội và nhân dân đón xuân nơi đầu sóng trong tinh thần lạc quan, vững vàng.

v44.jpg
Giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa.

Mùa xuân mới đã bắt đầu trên quân cảng và khắp các đảo trên quần đảo Trường Sa, thuộc Vùng 4 Hải quân. Trong sắc xuân rộn ràng, những người lính biển vẫn kiên cường nơi đầu sóng, chắc tay súng, vững niềm tin, bảo vệ bình yên biển đảo của Tổ quốc.

v45.jpg
Kéo co trên đảo Trường Sa.
Lữ Hồ
#Trường Sa #xuân 2026 #quốc phòng #biển đảo #chiến sĩ #bảo vệ chủ quyền

Xem thêm

Cùng chuyên mục