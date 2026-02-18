Ngày Tết của của bộ đội Trường Sa

Ngay từ sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ, các cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa vẫn duy trì nghi thức chào cờ đầu năm trong không khí trang nghiêm, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã đến các ngôi chùa trên đảo dâng hương đầu năm, cầu mong quốc thái dân an, biển đảo bình yên, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Các hoạt động thể thao, tăng gia sản xuất và giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa quân và dân cũng được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, giúp bộ đội và nhân dân đón xuân nơi đầu sóng trong tinh thần lạc quan, vững vàng.
Mùa xuân mới đã bắt đầu trên quân cảng và khắp các đảo trên quần đảo Trường Sa, thuộc Vùng 4 Hải quân. Trong sắc xuân rộn ràng, những người lính biển vẫn kiên cường nơi đầu sóng, chắc tay súng, vững niềm tin, bảo vệ bình yên biển đảo của Tổ quốc.