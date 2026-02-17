Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Nga đưa hệ thống phóng loạt tương tự HIMARS ra tiền tuyến

Quỳnh Như

TPO - Truyền thông Nga gần đây đã giới thiệu hệ thống pháo phản lực đa nòng mới mang tên Sarma, được cho là đã tham chiến và có nhiều điểm tương đồng với HIMARS của Mỹ, theo Defense Express.

Theo một bài viết của Defense Express, truyền thông Nga gần đây đồng loạt đưa tin về một hệ thống pháo phản lực đa nòng (MLRS) mới mang tên Sarma, khẳng định khí tài này đã được triển khai tại tiền tuyến và có khả năng sánh ngang các tổ hợp MLRS do Mỹ sản xuất.

Các nguồn tin thân Nga cho biết Sarma có tầm bắn tối đa lên tới 120 km và vận hành theo nguyên tắc “bắn rồi rút lui” - chiến thuật cơ động cao nhằm nhanh chóng khai hỏa và rời khỏi vị trí để tránh bị phản pháo. Hệ thống được cho là đã trải qua thử nghiệm thực địa ngay trong khu vực chiến sự.

himars-gettyimages-1494251877-3bdea7b9ced5bd0aeb631dc654e0a193-650x410-22c68747e427c0a6f3cb89ab52ff1e8e-650x410.jpg
Hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ.

Phía Nga nhấn mạnh sự tương đồng giữa Sarma và M142 HIMARS do Mỹ sản xuất. Cả hai đều được cho là sử dụng cấu hình sáu ống phóng và có khả năng triển khai - thu hồi nhanh. Tuy nhiên, HIMARS sử dụng đạn GMLRS cỡ 227 mm với tầm bắn tiêu chuẩn khoảng 70-80 km, trong khi Sarma được quảng bá là sử dụng rocket 300 mm với tầm bắn lên đến 120 km.

Một số tuyên bố trước đây từ phía Nga còn đề cập khả năng mở rộng tầm bắn Sarma lên tới 200 km. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng xác thực hay dữ liệu kỹ thuật độc lập nào chứng minh năng lực này.

Dự án Sarma được mô tả là bước phát triển tiếp theo của hệ thống thử nghiệm 9A52-4 Kama, từng được giới thiệu năm 2007. Tổ hợp này được chế tạo trên khung gầm KamAZ-63501 và hướng tới mô hình pháo phản lực hạng nặng có tính cơ động cao.

Theo các thông tin được công bố, một phiên bản cập nhật của dự án đang được phát triển từ năm 2023. Tuy vậy, hiện chưa có dữ liệu cho thấy Sarma đã được sản xuất hàng loạt hoặc biên chế chính thức trong lực lượng vũ trang Nga.

Quỳnh Như
Defense Express
