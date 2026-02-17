Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 70 quốc gia tham gia Diễn tập Hàng hải MILAN 2026 tại Ấn Độ

Quỳnh Như

TPO - Hải quân Ấn Độ cho biết, đại diện hải quân của 72 quốc gia sẽ tham gia Diễn tập Hàng hải MILAN 2026, được tổ chức ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Ra đời từ năm 1995, MILAN là cuộc tập trận hải quân đa phương do Hải quân Ấn Độ tổ chức hai năm một lần. Năm 2026, MILAN là sự kiện trọng tâm trong chuỗi ba hoạt động quy mô lớn do Ấn Độ đăng cai, bao gồm: Diễn tập MILAN 2026, Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế (IFR) 2026 và Hội nghị chuyên đề lần thứ 9 của các Tư lệnh Hải quân khu vực Ấn Độ Dương (IONS).

Theo Hải quân Ấn Độ, kỳ MILAN và IFR năm nay sẽ có quy mô lớn và ý nghĩa sâu rộng hơn khi quy tụ hải quân của 72 quốc gia, trong đó có Mỹ và Nga. Các hoạt động chung trên biển dự kiến có sự tham gia của hơn 60 tàu chiến và máy bay hải quân đến từ ba quốc gia.

d1568e7e-6e54-4310-985a-5140b03bc284.jpg
Ảnh minh hoạ.

Nga sẽ cử tàu khu trục Marshal Shaposhnikov thuộc Hạm đội Thái Bình Dương tham gia diễn tập. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các tàu chiến của Đức, Philippines và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) góp mặt tại MILAN, bao gồm tàu khu trục BRP Miguel Malvar của Hải quân Philippines và tàu chiến Al Emarat của Hải quân UAE.

"Cuộc tập trận Milan 2026 quy tụ lực lượng hải quân từ khắp thế giới tại Visakhapatnam, đoàn kết trong tinh thần hữu nghị, hợp tác và phối hợp. Cuộc tập trận sẽ củng cố mối quan hệ, tạo điều kiện cho việc trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác hàng hải", Hải quân Ấn Độ cho biết.

Các tàu chiến đã bắt đầu tập kết tại Vịnh Bengal, gần thành phố Visakhapatnam và dự kiến cập cảng vào ngày 19/2 - thời điểm diễn ra lễ khai mạc chính thức. Lễ duyệt binh hạm đội sẽ được tổ chức vào ngày 18/2. Bên cạnh đó, một hội thảo hàng hải quốc tế cũng sẽ diễn ra với sự tham gia của các nhà chiến lược, quan chức quốc phòng, học giả và lãnh đạo ngành công nghiệp nhằm thảo luận các vấn đề đương đại như hợp tác hàng hải, công nghệ và hỗ trợ nhân đạo.

Giai đoạn diễn tập trên biển sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25/2, khép lại chuỗi hoạt động MILAN 2026.

Quỳnh Như
Tass
#MILAN 2026 #Diễn tập hàng hải #Ấn Độ #Hải quân quốc tế #Hợp tác hàng hải

