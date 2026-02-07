Tỷ phú Ấn Độ chi gần 80 tỷ đồng làm đám cưới ở vịnh Hạ Long

TPO - Đám cưới kéo dài 4 ngày tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng giữa vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, quy tụ khoảng 400 khách mời là thương gia, chủ doanh nghiệp lớn của Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á. Tổng chi phí ước gần 80 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nhiều nguyên liệu phục vụ tiệc cưới được mang trực tiếp từ Ấn Độ sang, cùng đội ngũ phục vụ khoảng 600 người, gồm các nhóm bếp, lễ tân, biểu diễn, hậu cần và nhân sự phục vụ sự kiện.
Bên cạnh Phú Quốc, Đà Nẵng, Quảng Ninh được nhắc đến như một lựa chọn mới của nhóm khách giàu, nhờ lợi thế cảnh quan và hệ sinh thái dịch vụ cao cấp.