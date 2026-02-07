Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tỷ phú Ấn Độ chi gần 80 tỷ đồng làm đám cưới ở vịnh Hạ Long

Hoàng Dương

TPO - Đám cưới kéo dài 4 ngày tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng giữa vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, quy tụ khoảng 400 khách mời là thương gia, chủ doanh nghiệp lớn của Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á. Tổng chi phí ước gần 80 tỷ đồng.

711ba07.jpg
Từ 3-6/2, đám cưới của một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Quảng Ninh.﻿ Khoảng 400 khách mời là các thương gia, chủ doanh nghiệp lớn tại Ấn Độ và một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
95105.jpg
Chi phí tổ chức đám cưới được nêu ở mức khoảng gần 80 tỷ đồng, gồm: Kinh phí tổ chức, di chuyển, trang trí, ẩm thực và hậu cần.
54494-n.jpg
8028114-n.jpg
Đáng chú ý, nhiều nguyên liệu phục vụ tiệc cưới được mang trực tiếp từ Ấn Độ sang, cùng đội ngũ phục vụ khoảng 600 người, gồm các nhóm bếp, lễ tân, biểu diễn, hậu cần và nhân sự phục vụ sự kiện.
08358-n.jpg
Không gian tiệc cưới được trang trí theo đặc trưng văn hóa Ấn Độ.
24521d.jpg
Nhiều hoa tươi, các biểu tượng truyền thống﻿, kết hợp chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng.
6969853-n.jpg
Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, từ nay đến 14/2, Quảng Ninh dự kiến tiếp tục đón thêm 2 đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ.
e3970c7597.jpg
Bên cạnh các buổi tiệc chính, khách mời sẽ tham quan, trải nghiệm một số sản phẩm du lịch cao cấp như du thuyền trên vịnh Hạ Long, các chương trình trải nghiệm, giải trí tại những điểm đến nổi bật của tỉnh.
8894.jpg
Giới quan sát du lịch đánh giá thị trường “du lịch cưới” của nhóm khách Ấn Độ đang mở ra dư địa tăng trưởng cho các điểm đến có hạ tầng lưu trú, dịch vụ MICE, du thuyền và năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn.
02232-n.jpg
76223192-n.jpg
Bên cạnh Phú Quốc, Đà Nẵng, Quảng Ninh được nhắc đến như một lựa chọn mới của nhóm khách giàu, nhờ lợi thế cảnh quan và hệ sinh thái dịch vụ cao cấp.
Hoàng Dương
