Tỷ phú Ấn Độ chi gần 80 tỷ đồng làm đám cưới ở vịnh Hạ Long

TPO - Đám cưới kéo dài 4 ngày tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng giữa vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, quy tụ khoảng 400 khách mời là thương gia, chủ doanh nghiệp lớn của Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á. Tổng chi phí ước gần 80 tỷ đồng.