Cầm 600k cho 2 người, ăn gì "bá cháy" tại Tiệm Nướng & Chill Xóm Lèo?

Nhiều người bảo đi ăn nướng view đẹp ở Đà Lạt thì đừng mong đồ ăn ngon. Nhưng Tiệm Nướng & Chill Xóm Lèo có thể sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Dưới đây là review chân thực về menu tại đây từ một cặp đôi vừa có trải nghiệm "no căng bụng".

Theo review từ thực khách, chất lượng đồ ăn tại quán được đánh giá ở mức 4/5 sao. Nguyên liệu tươi là điểm sáng nhất, giữ được độ ngọt tự nhiên của thực phẩm.

1. Thịt nướng - "Vedette" của bàn tiệc

Thịt nướng tại đây, đặc biệt là ba chỉ, được thái miếng dày dặn chứ không "mỏng tang" như nhiều quán khác. Nhờ độ dày lý tưởng này, khi nướng lên, miếng thịt bên ngoài xém cạnh thơm lừng nhưng bên trong vẫn mọng nước, không hề bị khô xác.

Bàn tiệc BBQ đầy đặn được bày biện giữa không gian mở thoáng đãng, giúp thực khách tận hưởng trọn vẹn hương vị ẩm thực phố núi trong tiết trời se lạnh.

Đặc biệt, món Bò tảng là cái tên "must-try" khi đến đây. Miếng bò to bản, mềm, đặt lên bếp than hồng nghe tiếng xèo xèo vui tai. Khi thịt chín tới, cắt ra bên trong còn ẩm mềm, chấm cùng loại sốt độc quyền của quán thì đúng chuẩn "hết nước chấm". Vị sốt đậm đà quyện với vị ngọt của thịt bò tạo nên trải nghiệm vị giác khó quên.

2. Lẩu gà lá é - "Cứu tinh" cho đêm lạnh Đà Lạt

Nếu đồ nướng là để lai rai, thì Lẩu gà lá é chính là món gây thương nhớ nhất để chốt lại bữa ăn. Nước lẩu được ninh kỹ nên có vị ngọt thanh tự nhiên, thịt gà ta dai ngon, da giòn sật sật chứ không bở. Mùi thơm nồng đặc trưng của lá é hòa quyện cùng vị cay nhẹ của ớt xiêm xanh khiến cơ thể ấm bừng lên ngay lập tức.

3. Giá cả và khẩu phần: Đắt hay Rẻ? Tổng "thiệt hại" cho một bữa tối no nê gồm cả nướng và lẩu rơi vào khoảng 600.000 VNĐ cho 2 người.

Với mức giá khoảng 300k/người cho một bàn tiệc đầy ắp cùng view "triệu đô", đây là con số hoàn toàn hợp lý.

Tính ra khoảng 300k/người để đổi lấy một vị trí ngồi đẹp ngắm thung lũng đèn, đồ ăn đầy đặn, tươi ngon và sự phục vụ nhiệt tình thì đây là mức giá cực kỳ hợp lý tại khu vực "hot" nhất Đà Lạt hiện nay như Xóm Lèo.

Lưu ý nhỏ: Thức ăn tuy ngon nhưng mang hương vị đại chúng, dễ ăn, phù hợp với số đông. Nếu bạn là người sành ăn (Gourmet) đang tìm kiếm một hương vị "độc lạ", phá cách chưa từng có, có thể quán chỉ dừng ở mức "ổn". Nhưng nếu bạn cần một bữa ăn tròn vị, an toàn, sạch sẽ và ấm cúng giữa trời lạnh bên cạnh người thương, thì Tiệm Nướng & Chill Xóm Lèo là lựa chọn chất lượng không cần bàn cãi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

● Địa chỉ: Tiệm Nướng & Chill Xóm Lèo - Khu quy hoạch Huỳnh Tấn Phát, Phường 11, TP. Đà Lạt (Google Map: Tiệm Nướng & Chill Xóm Lèo).

● Hotline đặt bàn: 076 452 7336

● Fanpage: https://www.facebook.com/nuongxomleo

● Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00