Chuyện tình xuyên biên giới của thiếu gia tỷ phú Ấn Độ và nữ nghệ sĩ Việt Nam

TPO - Tác phẩm điện ảnh hợp tác Việt - Ấn "Vạn dặm yêu em" chính thức công bố dàn diễn viên chính. Khả Ngân và tài tử Shantanu Maheshwari cùng nhau thể hiện chuyện tình xuyên biên giới của thiếu gia tỷ phú Ấn Độ và nữ nghệ sĩ Việt Nam xinh đẹp.

Vạn dặm yêu em (Love In Vietnam) là dự án điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ sau 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Phim do đạo diễn - biên kịch Rahhat Shah Kazmi thực hiện, dưới sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai.

Dự án mang ý nghĩa thúc đẩy giao lưu văn hóa nghệ thuật và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Vạn dặm yêu em lấy cảm hứng từ tiểu thuyết lừng danh Đức Mẹ mặc áo choàng lông (Madonna in a fur coat) - một trong những tác phẩm kinh điển và nổi tiếng nhất của văn học Thổ Nhĩ Kỳ.

Vạn dặm yêu em xoay quanh câu chuyện tình yêu của thiếu gia Ấn Độ Manav (Shantanu Maheshwari) và nữ nghệ sĩ Linh (Khả Ngân).

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Manav (Shantanu Maheshwari) - thiếu gia của một gia đình tỷ phú Ấn Độ và Linh (Khả Ngân) - nghệ sĩ Việt Nam xinh đẹp, mạnh mẽ. Từ những va chạm, hiểu lầm ban đầu, họ dần tìm ra sự đồng điệu giữa hai tâm hồn yêu nghệ thuật. Tuy nhiên, chuyện tình của họ lại không êm đềm khi phải đối mặt với rào cản của hiện thực, khác biệt văn hóa và những toan tính của người lớn. Cả hai chia xa, Manav trở về Ấn Độ, Linh ở lại Việt Nam, mang theo những ký ức chưa trọn vẹn về tình đầu tan vỡ.

Nhiều năm sau, định mệnh một lần nữa đưa họ tái ngộ tại Việt Nam khi Manav tới đây để làm đám cưới với bạn thanh mai trúc mã Simi (Avneet Kaur). Lúc này, họ phải đối mặt với quá khứ, với những bí mật bị che giấu, và với chính con tim mình.

Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ và Việt Nam như Shantanu Maheshwari, Khả Ngân, Avneet Kaur, Farida Jalal, Raj Babbar, Gulshan Grover, Thanh Hiền, Đinh Y Nhung.

Phim được ghi hình tại nhiều điểm đến nổi tiếng của Việt Nam như Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc...

Vạn dặm yêu em được ghi hình tại loạt danh thắng nổi tiếng của Đà Nẵng, Đà Lạt, TPHCM, Phú Quốc. Với góc nhìn điện ảnh lãng mạn và hiện đại của những nhà làm phim Bollywood, bộ phim được kỳ vọng trở thành tác phẩm quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần quảng bá du lịch, văn hóa, con người Việt Nam tới khán giả quốc tế.

Phim dự kiến phát hành thương mại vào ngày 9/1/2026 trên các cụm rạp toàn quốc, sau khi đã phát hành ở Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc (12/2025).

Trước đó phim được công chiếu quốc tế tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng DANAFF III vào tháng 7 và nhận được sự ủng hộ của công chúng. Vạn dặm yêu em cũng được giới thiệu tại chợ dự án của Liên hoan phim Cannes 2024. Phim cũng được giới thiệu trong Lễ hội Namaste Vietnam lần thứ 4 diễn ra từ 17-20/11 tại tỉnh Ninh Bình.

Gia Linh
