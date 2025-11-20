Con dao hai lưỡi nhìn từ thị phi đời tư của Diệp Lâm Anh

TPO - Theo chuyên gia, việc nghệ sĩ mang chuyện đời tư lên “sân khấu mạng” là xu hướng tất yếu trong thời đại truyền thông. Tuy nhiên, khi họ lợi dụng truyền thông và dư luận để đạt mục đích lại là con dao hai lưỡi cực kỳ nguy hiểm.

Gần đây, công chúng ngao ngán khi ồn ào giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ - doanh nhân Đức Phạm - chưa có hồi kết. Từ khi công khai chia tay, cả hai liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội từ việc giành quyền nuôi con, đưa đón hay chọn trường học cho những đứa trẻ.

Chẳng hiểu vì lý do gì, ngay khi Đức Phạm công khai có bạn gái mới, Diệp Lâm Anh liền khơi mào cho “cuộc chiến” trên mạng xã hội. Cô tung hình ảnh, clip lời qua tiếng lại với gia đình chồng cũ, tố bị đập vỡ điện thoại, nhân viên bị hành hung.

Không để Diệp Lâm Anh đơn độc trong khẩu chiến, Đức Phạm đưa ra lý lẽ để ai cũng là nạn nhân trong chính câu chuyện của mình.

Tuy nhiên, khác biệt duy nhất ở câu chuyện lần này là thái độ của người hâm mộ. Có người bênh vực Diệp Lâm Anh, người cảm thông cho Đức Phạm nhưng số đông bày tỏ sự ngán ngẩm khi cả hai lấy chuyện đời tư làm công cụ định hướng dư luận, nhất là Diệp Lâm Anh.

Cách đây không lâu, câu chuyện ly hôn của Lan Phương từng ồn ào khắp cõi mạng. Sau thông báo ly thân là tâm sự thấm đẫm nước mắt về việc nữ diễn viên bị chồng thao túng tâm lý, trầm cảm sau sinh và cuộc vượt thoát, tự chữa lành bản thân.

Từ sự cảm thông, chia sẻ, nhiều khán giả bóc mẽ Lan Phương từng tô hồng cuộc hôn nhân để rồi tung hê tất cả khi “cơm không lành, canh không ngọt”.

Liên tục đấu tố trên mạng xã hội, Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm khiến khán giả ngán ngẩm.

Công chúng 'miễn nhiễm' với drama đời tư

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cho rằng việc nghệ sĩ mang chuyện đời tư lên “sân khấu mạng” là một xu hướng tất yếu trong thời đại truyền thông xã hội phát triển.

Về bản chất, người hâm mộ luôn có nhu cầu tìm hiểu về cuộc sống cá nhân của thần tượng, và mạng xã hội là kênh nhanh nhất, trực tiếp nhất để nghệ sĩ đáp ứng nhu cầu đó. Nếu được sử dụng một cách khéo léo, việc chia sẻ đời tư có thể giúp nghệ sĩ xây dựng hình ảnh gần gũi, chân thật hơn, từ đó tăng cường sự gắn kết với công chúng.

Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi một câu chuyện đời tư được đưa lên mạng, nó sẽ không còn hoàn toàn là chuyện cá nhân nữa mà đã trở thành nội dung công cộng. Điều này đồng nghĩa với việc nghệ sĩ phải chấp nhận sự soi mói, phán xét và thậm chí là chỉ trích từ dư luận.

Ranh giới mong manh giữa “chân thật” và “phô trương”: “Nếu vượt qua ranh giới đó, câu chuyện đời tư rất dễ bị coi là chiêu trò mua sự thương hại hoặc tạo scandal, gây phản tác dụng đối với hình ảnh và sự nghiệp”.

Những câu chuyện như của Diệp Lâm Anh hay diễn viên Lan Phương đã tạo hiệu ứng ngao ngán nhất định trong công chúng, và điều này phản ánh rõ ràng sự thay đổi trong thói quen và tâm lý của người dùng mạng.

Trước đây, khán giả có thể dễ dàng bị lôi cuốn và đồng cảm sâu sắc với những câu chuyện bi kịch cá nhân của người nổi tiếng. Tuy nhiên, khi tần suất những câu chuyện này xuất hiện ngày càng nhiều, và nhiều câu chuyện được xây dựng theo một mô típ tương tự, công chúng dần trở nên miễn nhiễm và mệt mỏi với drama.

Sự thay đổi lớn nhất là ở mức độ đòi hỏi về chất lượng nội dung. Khán giả bây giờ không chỉ muốn xem một câu chuyện, họ muốn xem một câu chuyện được xử lý chuyên nghiệp, văn minh và có giá trị giải trí hoặc nhân văn. Nếu câu chuyện đời tư quá dài dòng, lặp đi lặp lại, hoặc mang tính chất "bóc mẽ" tiêu cực, khán giả sẽ chuyển từ sự đồng cảm sang sự hoài nghi và cuối cùng là sự ngán ngẩm.

‘Lá chắn thần tượng’ đã sụp đổ

Công chúng đã thay đổi trong cách tiếp nhận lời nói của người nổi tiếng. Danh xưng “thần tượng” hay vị thế trong showbiz không còn đủ sức bảo vệ nghệ sĩ trước tranh cãi trên mạng xã hội.

Câu chuyện sau hôn nhân của Lan Phương dần khiến người hâm mộ bội thực.

Khán giả trẻ ngày nay có khả năng phân tích đa chiều, đối chiếu thông tin và nêu ý kiến phản biện. Nếu nghệ sĩ có phát ngôn mâu thuẫn hoặc hành xử không phù hợp, chính người hâm mộ cũng có thể trở thành lực lượng chỉ trích.

Niềm tin của công chúng được xây dựng dựa trên sự chân thật và đạo đức cá nhân, chứ không phải danh tiếng. Khi niềm tin ấy bị vi phạm, “lá chắn thần tượng” lập tức tan biến.

Chuyên gia cảnh báo việc nghệ sĩ lợi dụng truyền thông và dư luận để đạt mục đích là một con dao hai lưỡi cực kỳ nguy hiểm, dù mục đích ban đầu có thể không xấu.

Ông chỉ rõ: “Trong ngắn hạn, việc tạo ra sóng gió dư luận có thể mang lại hiệu quả tức thì như tăng tương tác hay đưa tên tuổi lên top trending, thậm chí đạt chiến thắng về mặt cảm xúc".

Nhưng rủi ro thường lớn hơn lợi ích. Công chúng ngày càng tinh ý, dễ nhận ra khi câu chuyện có dấu hiệu dàn dựng hay cường điệu. Và điều nguy hiểm nhất là nghệ sĩ không thể kiểm soát được dòng chảy thông tin khi câu chuyện đã được đưa lên mạng.

Khi lưỡi dao này quay lại, nó sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến uy tín và niềm tin của công chúng. Khi khán giả đã mất niềm tin và cho rằng nghệ sĩ đang thao túng họ, mọi hành động sau này của nghệ sĩ, kể cả những việc làm chân thật, cũng sẽ bị nghi ngờ là chiêu trò. Sự nghiệp có thể mất nhiều năm để xây dựng nhưng lại có thể sụp đổ chỉ vì một lần lợi dụng truyền thông không thành công.