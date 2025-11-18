Gia đình Haha thông báo khẩn

TPO - Chương trình Gia đình Haha ra thông báo khẩn, xin khán giả không tiếp cận khu vực ghi hình, đồng thời giữ bí mật tuyệt đối về không gian, nội dung và hình ảnh nghệ sĩ.

Ngay sau bài đăng úp mở thông tin quay lại Bản Liền ghi hình, chương trình Gia đình Haha ra thông báo khẩn.

Đại diện nhà sản xuất muốn nhận được sự hỗ trợ của khán giả, không tiếp cận khu vực ghi hình để quá trình thực hiện diễn ra suôn sẻ.

“Trong quá trình ghi hình, ê-kíp phải bố trí nhiều máy quay ẩn và flycam hoạt động liên tục để kịp bắt trọn từng khoảnh khắc cho tập phát sóng. Vì vậy, xin mọi người không tiếp cận khu vực ghi hình, dù ở khoảng cách xa, để tránh ảnh hưởng đến nội dung chương trình cũng như đảm bảo an toàn cho chính mọi người, vì địa hình đồi núi khá nguy hiểm”, thông báo viết.

Hình ảnh Ngọc Thanh Tâm chia sẻ khiến khán giả hoài nghi chương trình Gia đình Haha ghi hình chặng đặc biệt ở Bản Liền.

Bên cạnh đó, ê-kíp mong khán giả giữ bí mật tuyệt đối về không gian, nội dung ghi hình và hình ảnh các nghệ sĩ trong quá trình thực hiện. “Rất mong cả nhà cùng chung tay hỗ trợ để Gia đình Haha có thể hoàn thành thật trọn vẹn hành trình lần này”, đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Thông báo từ phía chương trình Gia đình Haha tạo ra một số tranh luận. Đa số cảm thông với khó khăn của nhà sản xuất, kêu gọi người hâm mộ hợp tác để chương trình diễn ra thuận lợi, tránh sự cố đáng tiếc.

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc lộ thông tin địa điểm quay hình chặng tiếp theo xuất phát từ chia sẻ của ê-kíp và dàn cast.

Từ ngày 16/11, Ngọc Thanh Tâm chia sẻ hình ảnh cùng 5 thành viên Gia đình Haha trên một chuyến xe. Từ đó, khán giả dự đoán dàn cast của đợt ghi hình này không thay đổi gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm.

Ngoài ra, Fanpage chương trình chia sẻ ảnh chụp Bản Liền, nơi từng là địa điểm ghi hình ở chặng đầu tiên kèm dòng trạng thái: “Bản Liền, ngày trở về”.

“Chỗ người ta làm việc, mình không phận sự, xin hạn chế bước vào, làm ảnh hưởng công sức của bao con người. Chúng ta lan tỏa những điều tích cực, đừng làm phiền họ nữa các bạn nhé, và đón chờ ghi hình xong lên sóng thưởng thức”, “Hôm thấy mọi người định lập team lên Bản Liền, không hiểu kiểu gì. Ai cũng mong show lan tỏa mạnh, sớm có mùa 2 mà mọi người làm ảnh hưởng đến show thì tôi cũng sợ đấy”, “Lẽ ra dàn cast không nên spoil trước mới đúng”, “Thấy spoil lịch ghi hình thì sẽ biết có ngày này mà. Ê-kíp mệt mỏi rồi”, “Ngay từ đầu đừng để lộ lịch trình có phải đỡ hơn không”, “Mong mọi người có ý thức hỗ trợ ê-kíp. Đón chờ chặng Bản Liền trở về”… là một số ý kiến tranh luận của khán giả.

Hiện, phía nhà sản xuất Gia đình Haha chưa đưa ra phản hồi về thông tin chương trình ghi hình chặng đặc biệt ở Bản Liền cũng như thời điểm phát sóng tập này.

Khởi nguồn từ format Haha Farmer, chương trình dẫn dắt dàn nghệ sĩ như Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh... trở về các vùng quê, hòa nhập cuộc sống giản dị và gần gũi với người dân bản địa.

Theo nhà sản xuất, Gia đình Haha vốn là dự án truyền thông chính sách - quảng bá du lịch cộng đồng, thúc đẩy nông nghiệp xanh và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.