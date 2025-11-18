Tìm người thay thế Vũ Linh

TPO - Manhunt Vietnam 2025 được tổ chức với mục tiêu tìm gương mặt kế nhiệm Á vương Vũ Linh, đại diện đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại Manhunt International. Cuộc thi có hơn 50 thí sinh, bám sát tiêu chí cuộc thi quốc tế, hướng đến hình mẫu nam vương hình thể nổi bật, phong thái lịch lãm, tư duy quốc tế và khả năng lan tỏa.

Ngày 17/11, Manhunt Vietnam khởi động mùa giải thứ hai, bám sát tiêu chí Manhunt International - một trong những đấu trường nam vương có lịch sử lâu đời và uy tín nhất thế giới. Cuộc thi tìm người thay thế, tiếp nối Á vương Vũ Linh tham dự cuộc thi quốc tế.

Năm nay, cuộc thi có đến 50 thí sinh bước vào vòng trong. Một số gương mặt quen thuộc trở lại với Manhunt Vietnam, nổi bật là Phạm Văn Quốc, Á vương Mister Asian International 2022. Anh tự nhận thấy bản thân phù hợp với tiêu chí và tinh thần của Manhunt Vietnam, đồng thời muốn thử sức ở cuộc thi có tính chuyên môn cao hơn.

Vũ Linh lúc thi Manhunt (trái) và tại buổi công bố tiêu chí tìm người kế nhiệm.

Đại diện ban tổ chức cho biết mỗi cuộc thi sắc đẹp quốc tế có định hướng riêng. Với Manhunt International, hình mẫu lý tưởng là nam vương có vẻ đẹp nam tính, hình thể nổi bật, tư duy hiện đại và khả năng lan tỏa.

“Manhunt Vietnam bám sát tinh thần này. Chúng tôi tìm kiếm nam vương hội tụ ngoại hình, phong thái lịch lãm, khả năng giao tiếp, tri thức, tài năng và tinh thần cộng đồng. Quan trọng hơn, người chiến thắng cần có bản lĩnh theo đuổi con đường quốc tế và trở thành gương mặt nổi bật trong tương lai”, ban tổ chức nói rõ tiêu chí tìm người thay thế Á vương Vũ Linh.

Ban tổ chức chia sẻ thêm Manhunt Vietnam trở lại sau hơn 20 năm, được định hướng là sân chơi cho thí sinh có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, hướng đến sự phát triển lâu dài. Nam vương, Á vương sau đăng quang có chiến lược, định hướng.

Top 5 chung cuộc được trao cơ hội tham gia cuộc thi quốc tế nếu đáp ứng tốt năng lực chuyên môn, hình ảnh cá nhân và chiến lược phát triển dài hạn. Có đến 15 giám khảo chấm điểm độc lập để đảm bảo tính khách quan. Việc chấm điểm sẽ được thực hiện bởi 15 giám khảo độc lập nhằm đảm bảo tính khách quan.

Dàn thí sinh khu vực phía Nam ra mắt.

Có mặt tại buổi công bố khởi động Manhunt Vietnam 2025, Á vương quốc tế Vũ Linh cho biết anh tự hào với hành trình 7 năm hoạt động và kết quả đạt được tại Manhunt International 2024. Anh mong muốn thí sinh phấn đấu nhiều hơn, nỗ lực thi đấu nghiêm túc.

“Không chỉ đẹp, thí sinh phải có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm. Khi đã đại diện Việt Nam, bạn cần thể hiện trọn vẹn tinh thần và nỗ lực hết mình”, Vũ Linh chia sẻ tiêu chí tìm ra người kế nhiệm.

Thí sinh trải qua 5 phần thi chính gồm Thời trang, Phong cách, Thể thao, Hình thể và Ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ để đánh giá toàn diện tài năng và tiềm năng phát triển. Nam vương đại diện Việt Nam nhận giải thưởng tổng giá trị hơn một tỷ đồng. Đêm chung kết dự kiến diễn ra tối 16/12 tại Đồng Nai.

Manhunt Vietnam 2025 nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam thi đấu tại Manhunt International 2026, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp hình thể, bản lĩnh và khả năng truyền cảm hứng. Đại diện Việt Nam lần đầu góp mặt tại sân chơi này năm 2002, đại diện là siêu mẫu - diễn viên Bình Minh.

Ở mùa giải gần nhất, Vũ Linh giành danh hiệu Á vương 4 Manhunt International 2024. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Hơn 20 năm trước, Bình Minh từng giành giải thưởng Siêu mẫu ấn tượng.

Đương kim Manhunt Vietnam Nguyễn Vũ Linh từng ghi dấu ấn tại các cuộc thi trong nước và quốc tế như Top 10 The Next Gentleman Vietnam 2022, Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, Top 10 Mister Tourism Universe 2017 và Á vương Mister Grand International 2022.