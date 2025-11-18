Cú bắt tay của Văn Mai Hương và Chi Pu sau hiểu lầm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Văn Mai Hương lần đầu làm rõ giữa cô và Chi Pu không hề có ác cảm như tin đồn. Cả hai đã gác lại những hiểu lầm để thoải mái hợp tác trong dự án lần này.

Ngày 17/11, Văn Mai Hương gây chú ý thông báo hợp tác cùng Chi Pu trong single và MV Vườn hồng. Hình ảnh Văn Mai Hương nắm tay Chi Pu viral khắp nơi. Khán giả bất ngờ khi cả hai từng vướng tin bất hòa.

Văn Mai Hương lần đầu trực tiếp làm rõ giữa cô và Chi Pu không tiêu cực như nhiều khán giả mặc định. Nữ ca sĩ cho rằng những va chạm hay hiểu lầm trước đây chủ yếu xuất phát từ sự non nớt và cảm tính khi cả hai đều còn rất trẻ, mới bước vào nghề. Cả hai đã trưởng thành và nhìn lại mọi việc, thoải mái hợp tác, tôn trọng nhau trong công việc.

Khán giả bất ngờ trước cú bắt tay giữa Văn Mai Hương và Chi Pu.

"Tôi chưa bao giờ ghét Chi. Tôi xem và nể Chi ở hành trình đạp gió. Tôi nghĩ ai cũng có những đoạn như vậy. Tôi vào nghề từ năm 16-17 tuổi, có lúc va vấp, bộc phát, mang tính cảm xúc cao. Tôi chưa quá trưởng thành, nhưng cũng đủ để nhìn nhận vấn đề bao dung, khách quan hơn”, Văn Mai Hương nói.

Chi Pu cho biết đây là lần thứ hai nhận lời mời hợp tác từ Văn Mai Hương. Lý do đồng ý đến từ yếu tố chuyên môn, âm nhạc phù hợp.

"Về lý do hai chúng tôi vẫn hợp tác với nhau sau bao nhiêu chuyện như thế, thì thật ra rất đơn giản. Tôi chỉ tập trung vào những gì liên quan đến nghệ thuật, chuyên môn, Hương hoạt động trong lĩnh vực rất bền bỉ. Đó là điều tôi ngưỡng mộ”, Chi Pu nói.

Dự án còn có sự góp giọng của diva Hà Trần, yếu tố làm MV trở thành màn kết hợp hiếm gặp giữa ba nghệ sĩ thuộc ba phong cách khác nhau. Điểm nhấn quan trọng là phần interpolated từ Ra ngõ tụng kinh của nhạc sĩ Trần Tiến, diva Hà Trần, giúp ca khúc tạo mạch kết nối.

Trước Vườn hồng, Văn Mai Hương vừa trở lại với MV Ướt lòng sau hai năm kể từ thành công của Đại minh tinh. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại dồn dập của nữ ca sĩ trong năm nay.

Nhiều chị đẹp, em xinh đến mừng Văn Mai Hương.

Tại sự kiện ra mắt Ướt lòng, Trấn Thành bất ngờ xuất hiện, dành nhiều lời động viên và trực tiếp mời Văn Mai Hương tham gia phim Tết 2026 của anh, động thái được xem là cơ hội để nữ ca sĩ lần đầu lấn sân điện ảnh.

Năm qua cũng là giai đoạn phát triển mạnh của nữ ca sĩ. Cuối tháng 5, cô vinh dự là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia biểu diễn tại chuỗi sự kiện quan trọng của Diễn đàn kinh tế ASEAN - GCC - Trung Quốc. Tháng 9, Văn Mai Hương là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được nhà mốt đình đám mời tham dự runway show tại Tuần lễ thời trang London SS26.

Trạch Dương
