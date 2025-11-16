Cô gái 20 tuổi đối đầu AI, giật giải thưởng một tỷ đồng

TPO - Vượt hơn 5.000 thí sinh và đánh bại đối thủ trong khoảnh khắc quyết định, nữ sinh 20 tuổi Phạm Thị Mai Hương (Đại học Hàng hải Việt Nam) giành ngôi quán quân Vũ trụ đồng tiền 2025. Chung kết mùa hai mang đến loạt thử thách khó khăn với đề bài blockchain, phần tranh biện căng thẳng và lần đầu trí tuệ nhân tạo Multi-Agent AI tham gia chấm điểm.

Chung kết cuộc thi Vũ trụ đồng tiền - The Moneyverse 2025 diễn ra ngày 16/11 trên sóng VTV3. Vượt qua hơn 5.000 thí sinh đăng ký sơ loại và 54 đội thi của các đại học trên cả nước, Phạm Thị Mai Hương (20 tuổi, Đại học Hàng hải Việt Nam) trở thành quán quân, giật giải thưởng tiền mặt một tỷ đồng.

6 thí sinh bước vào chung kết gồm Phạm Thị Mai Hương (Đại học Hàng hải Việt Nam), Đào Thị Linh (Đại học Kiến trúc Hà Nội), Đậu Xuân Huấn (Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM), Hoàng Đức Tôn (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), Bùi Linh Chi (Học viện Tài chính) và Nguyễn Minh Hiếu (Đại học Thương mại).

Khoảnh khắc Mai Hương vượt 6 thí sinh, giành giải thưởng tiền mặt một tỷ đồng.

Thí sinh phải vượt qua mô hình Escape Room gồm 5 phòng Kiếm tiền, Tiêu tiền, Tích lũy, Đầu tư, Bảo toàn. Phần thi đòi hỏi người chơi phản xạ nhanh, tư duy chiến lược và khả năng ra quyết định.

Cuộc thi kịch tính khi hai thí sinh sau cùng là Mai Hương và Minh Hiếu bước vào vòng quyết định với điểm số bằng nhau. Đề bài yêu cầu thí sinh hiểu rõ nguyên tắc xử lý và xác thực dữ liệu trên chuỗi khối khiến bảng điểm gần như đứng im trong nhiều phút.

Ban giám khảo buộc phải chuyển sang 5 câu hỏi phụ nâng cao để tìm ra người chiến thắng. Trong câu hỏi liên quan đến Blockchain protocol, Mai Hương đưa ra lựa chọn nhanh và chính xác hơn, vượt qua thí sinh Nguyễn Minh Hiếu (ĐH Thương mại) để giành giải quán quân.

Mai Hương là thí sinh nhỏ tuổi nhất vào vòng chung kết, cũng là thí sinh không xuất thân từ nhóm ngành tài chính - kinh tế. Ở vòng Tứ kết, cô từng bị nghi ngờ về kinh nghiệm, phải trực tiếp bảo vệ quan điểm để được thi đấu công bằng.

Càng vào sâu, cô gái 20 tuổi chứng minh khả năng bằng việc mở thành công mã Black Hole - thử thách yêu cầu tư duy logic phức tạp và dẫn đầu chỉ số Monee tại Bán kết. Suốt các vòng thi, Mai Hương liên tục lựa chọn bước vào các thử thách rủi ro cao và ghi điểm.

Theo Tiến sĩ Nhan Cẩm Trí - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM - chiến thắng của Mai Hương đến từ khả năng thích ứng nhanh với dạng câu hỏi mới.

6 thí sinh ở chung kết đối đầu AI, được chấm điểm trực tiếp trên sân khấu.

"Những bài toán thị trường đòi hỏi thí sinh phải vững chuyên môn, phản ứng nhanh và linh hoạt. Chương trình giúp thế hệ trẻ hoàn thiện bộ kỹ năng quan trọng nhất để bước vào thị trường tài chính toàn cầu", Tiến sĩ Nhan Cẩm Trí đánh giá.

Điểm mới của chương trình năm nay là thí sinh phải đối đầu trực tiếp với Multi-Agent AI - AI do kỹ sư Việt Nam nghiên cứu phát triển. Thí sinh phải đấu trí với AI, đối đầu câu hỏi của tỷ phú Việt Nam, đối kháng 1.000 khán giả. Sự xuất hiện của AI góp phần tăng độ khó và tính thiết thực cho giải đấu.

Vũ trụ đồng tiền mùa 2 thu hút sinh viên từ 54 đại học cả nước. Chủ đề Thiên hà số nhấn mạnh bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu người chơi vận dụng kiến thức tài chính kết hợp tư duy dữ liệu và phản biện. Sau thành công của mùa 2025, chương trình dự kiến mở rộng lên 81 đội thi trong năm tới.