Bi Rain gây bùng nổ ở TPHCM

TPO - Việc Bi Rain và Hieuthuhai vén áo trên sân khấu gây bùng nổ đêm nhạc Waterbomb TPHCM tối 15/11. Khoảnh khắc hai nghệ sĩ khoe thân hình săn chắc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội lúc nửa đêm.

Sân khấu Waterbomb diễn ra tại TPHCM tối 15/11 thu hút sự chú ý lớn của dư luận khi quy tụ dàn sao hạng A Hàn Quốc, loạt nghệ sĩ Việt gồm Min, Tlinh, Dương Domic và Hieuthuhai. Suốt hơn 6 tiếng diễn ra, chương trình mang đến nhiều tiết mục nóng bỏng. Nhưng phải đến khi Hieuthuhai xuất hiện, sân khấu mới thực sự bùng nổ.

Đây là lần hiếm hoi khán giả gặp lại Hieuthuhai trên sân khấu đại nhạc hội. Nam ca sĩ được khán giả ủng hộ nhiệt tình khi thể hiện loạt ca khúc quen thuộc như No love no life, Hẹn gặp em dưới ánh trăng, Walk... Cả khán đài gần như hòa giọng cùng Hieuthuhai ở ca khúc Ngủ một mình.

Hieuthuhai và màn vén áo khoe bụng tối 15/11.

Đến cuối tiết mục, những đợt bắn nước liên tục của lễ hội nhạc nước khiến Hieuthuhai ướt toàn thân. Nam ca sĩ vén áo khoe cơ bụng và thân hình săn chắc để đáp lại sự cổ vũ của khán giả.

Không chỉ gây bùng nổ tại sân khấu trực tiếp, khoảnh khắc trên của Hieuthuhai lập tức lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Khán giả bàn luận sôi nổi về phong cách biểu diễn, thần thái sân khấu và màn cởi áo khoe hình thể của Hieuthuhai.

Phần lớn ý kiến cho rằng Hieuthuhai biểu diễn ở lễ hội âm nhạc kết hợp bắn súng nước nên bị ướt toàn thân và cởi áo trên sân khấu là điều bình thường ở Waterbomb.

Một số khán giả gọi vui màn vén áo của Hieuthuhai như lời thách thức gửi đến Bi Rain - vedette của đêm nhạc. Lý do là màn cởi áo khoe hình thể, trình diễn trong làn nước từ lâu vốn được xem là "đặc sản" của siêu sao Hàn Quốc tại Waterbomb.

Xuất hiện giữa lúc chương trình diễn ra được 6 tiếng, Bi Rain không làm khán giả thất vọng. Anh thu hút hoàn toàn sự chú ý với phong cách trò chuyện gần gũi, nhanh chóng khuấy động sân khấu.

Bi Rain gửi khán giả màn thể hiện vén áo khoe vũ đạo sau 9 năm trở lại Việt Nam.

Sau vài phút biểu diễn, bom nước từ sân khấu liên tục dội xuống khiến anh ướt đẫm. Khán giả bên dưới hò hét, chờ đợi màn vén áo vốn là đặc sản của Bi Rain.

Không ngoài dự đoán, Bi Rain tái hiện màn cởi áo nhảy dưới mưa. Đây là tiết mục gây bão tại Waterbomb Sokcho vào tháng 8/2024. Vũ đạo mạnh mẽ và phong thái của Bi Rain mang đến phần kết trọn vẹn sau 6 tiếng "đứng dưới mưa".

Video và hình ảnh Bi Rain vén áo khoe cơ bụng, trình diễn dưới làn nước được chia sẻ rầm rộ. Sau 9 năm trở lại Việt Nam, khán giả nhận xét Bi Rain giữ nguyên sức nóng, biết cách tạo dấu ấn trong đêm diễn với phong cách và hình thể chuẩn ở tuổi 43.

Với hai màn trình diễn liên tiếp từ Hieuthuhai và Bi Rain, khán giả nhận xét cả hai chiếm trọn spotlight của Waterbomb TPHCM tối 15/11. “Chưa kịp xem hết Hieuthuhai đã đến Bi Rain rồi, hai người đừng khiến đàn ông chúng tôi ganh tỵ nữa”, “Đợi 6-7 tiếng nhưng bóc trúng ‘secret’ Hieuthuhai, Bi Rain là xứng đáng”… là những bình luận được chia sẻ rộng rãi.

Sau đêm diễn có Bi Rain và Dara, Hieuthuhai... Waterbomb TPHCM 2025 có thêm đêm diễn thứ hai tối 16/11. Waterbomb TPHCM day 2 có sự tham gia của dàn sao Hàn gồm EXID, Glory, B.I, Hwasa, DCR Milda, cùng hai nghệ sĩ Việt Nam là Tóc Tiên và Chi Pu.