Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Hàng nghìn fan nữ đổ bộ lễ hội nước TPHCM để gặp Bi Rain

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Hàng nghìn fan nữ đổ về Vạn Phúc City (TPHCM) chiều 15/11 để tham gia Waterbomb 2025. Nhiều khán giả cho biết họ chờ đợi suốt 9 năm - kể từ lần gần nhất Bi Rain tới Việt Nam - để trực tiếp gặp mặt thần tượng.

z7226758591861-27fd189856a584ee20c4125490c726c5.jpg
Từ đầu giờ chiều 15/11, hàng nghìn người đổ về Vạn Phúc City, TPHCM, chuẩn bị cho lễ hội nhạc nước quy tụ siêu sao Bi Rain, Dara (2NE1), hàng loạt ca sĩ Hàn Quốc và nghệ sĩ Việt Nam. Khu đô thị được trang trí thành khu "bom nước" trong hai ngày từ 15-16/11, chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc hoành tráng.
581928296-851951347837386-2919344407698969892-n.jpg
Tiền Phong ghi nhận phần lớn khán giả đến Waterbomb TPHCM năm nay để gặp Bi Rain. Nhiều fan nữ cho biết họ chờ sự kiện này từ nhiều tháng, đặc biệt háo hức vì Bi Rain trở lại Việt Nam sau 9 năm.
z7226852524387-78b43d03ba03f58675276011b70e577f.jpg
z7226828146572-6c1d492f82c49b76284ba24f4820b7c9.jpg
z7226828121185-e82ed14607487a38a9c569af71e6d969.jpg
Trong khu hoạt động trung tâm, từng nhóm fan nữ tạo dáng với súng nước lớn, sẵn sàng cho lễ hội đấu súng nước kết hợp âm nhạc. Sau khi check-in, hàng nghìn người đổ dồn về general zone. Đây là nơi hàng trăm cannon nước hoạt động hết công suất để tạo hiệu ứng. Phần âm thanh, ánh sáng cũng được đầu tư mạnh, chuẩn bị cho phần biểu diễn bùng nổ của Bi Rain, Dara (2NE1), Kwon Eunbi, Shownu & Hyungwon...
1e1d5d82-ba52-4c86-bdbe-2fcd0f9daa51.jpg
Một khán giả quốc tế diện trang phục gợi cảm, hòa mình vào khu vực nhạc nước sôi động. Chương trình dự kiến trải dài đến 21h. Nghệ sĩ hot như Bi Rain, Dara, Hieuthuhai... xuất hiện ở khung cuối chương trình.
z7226852388785-0af42ae3179ada1c7c63125b8c49d258.jpg
z7226852391835-15408b0ba712b3cbdad28ff1e9d33bfd.jpg
z7226828109707-9aaa45d2dc3e9186c334b145c160947f.jpg
z7226828151801-c2c9ec990b4ab5a9ad1661cc4c52779e.jpg
Khán giả tham gia lễ hội waterbomb trang bị đầy đủ súng nước, trang phục thể thao, túi chống nước... Ngọc Hà (25 tuổi, TPHCM) cho biết cô và hội bạn nhất quyết phải đến dự waterbomb Day 1. Hiếm khi Bi Rain về Việt Nam trong sự kiện tương tác trực tiếp với khán giả.
z7226828092743-f3b96db82a2d84bbd211a3b119089124.jpg
z7226828039095-ba85800a85130282c5ab93da21f02cdb.jpg
Khu vực phun nước đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Đây cũng là khu vực bùng nổ nhất khi hàng trăm tia nước công suất lớn liên tục bắn lên, kết hợp cùng nhạc EDM. "Tôi từng xem Waterbomb ở Hàn Quốc, rất muốn tham dự nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Không ngờ lễ hội lần này còn có cả Bi Rain, cơ hội này fan quốc tế muốn cũng không có", Ngọc Linh (30 tuổi, TPHCM) chia sẻ với Tiền Phong.
z7226828032466-7c4f4bb49d3f8f2e0d1e09b66e4cc24f.jpg
z7226828106898-fff110d870964aedb3052e44c1176460.jpg
Một khán giả nữ cho biết cô khởi động nhẹ nhàng, chừa sức chuẩn bị cho khung chương trình hot từ 20h, với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ hot nhất mùa Waterbomb tại TPHCM.
d195fa6f-821c-4614-9d49-bfccfeffb792.jpg
Ca sĩ Kyo York hòa cùng khán giả tại lễ hội Waterbomb TPHCM 2025. Sau đêm diễn có Bi Rain, Dara, chương trình ngày 16/11 quy tụ dàn nghệ sĩ quốc tế như EXID, Glory, B.I, Hwasa, DCR Milda, ngoài ra còn có Tóc Tiên và Chi Pu.
Trạch Dương - Hồng Phúc
#Lễ hội âm nhạc Waterbomb tại TPHCM #Hồi sinh sự kiện sau 9 năm #Gặp gỡ Bi Rain trở lại Việt Nam #Lễ hội nhạc nước quy tụ nghệ sĩ Hàn Quốc #Phong trào fan cuồng và hoạt động đấu súng nước #Ảnh hưởng của nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam #Sự kiện âm nhạc lớn với hiệu ứng ánh sáng và âm thanh đỉnh cao #Tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả #Phản ứng của khán giả về sự kiện và các nghệ sĩ #Các hoạt động và chuẩn bị cho lễ hội Waterbomb 2025

Cùng chuyên mục