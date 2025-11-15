Hàng nghìn fan nữ đổ bộ lễ hội nước TPHCM để gặp Bi Rain

TPO - Hàng nghìn fan nữ đổ về Vạn Phúc City (TPHCM) chiều 15/11 để tham gia Waterbomb 2025. Nhiều khán giả cho biết họ chờ đợi suốt 9 năm - kể từ lần gần nhất Bi Rain tới Việt Nam - để trực tiếp gặp mặt thần tượng.