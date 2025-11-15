Hàng nghìn fan nữ đổ bộ lễ hội nước TPHCM để gặp Bi Rain

TPO - Hàng nghìn fan nữ đổ về Vạn Phúc City (TPHCM) chiều 15/11 để tham gia Waterbomb 2025. Nhiều khán giả cho biết họ chờ đợi suốt 9 năm - kể từ lần gần nhất Bi Rain tới Việt Nam - để trực tiếp gặp mặt thần tượng.
Khán giả tham gia lễ hội waterbomb trang bị đầy đủ súng nước, trang phục thể thao, túi chống nước... Ngọc Hà (25 tuổi, TPHCM) cho biết cô và hội bạn nhất quyết phải đến dự waterbomb Day 1. Hiếm khi Bi Rain về Việt Nam trong sự kiện tương tác trực tiếp với khán giả.
Khu vực phun nước đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Đây cũng là khu vực bùng nổ nhất khi hàng trăm tia nước công suất lớn liên tục bắn lên, kết hợp cùng nhạc EDM. "Tôi từng xem Waterbomb ở Hàn Quốc, rất muốn tham dự nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Không ngờ lễ hội lần này còn có cả Bi Rain, cơ hội này fan quốc tế muốn cũng không có", Ngọc Linh (30 tuổi, TPHCM) chia sẻ với Tiền Phong.
Một khán giả nữ cho biết cô khởi động nhẹ nhàng, chừa sức chuẩn bị cho khung chương trình hot từ 20h, với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ hot nhất mùa Waterbomb tại TPHCM.