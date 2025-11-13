Game show đối đầu 100 nghệ sĩ Việt

TPO - Giữa mùa game show sôi động với gần 100 nghệ sĩ phủ sóng giờ vàng, chương trình The Moneyverse tập trung 100% vào Gen Z dần tìm ra chủ nhân của giải thưởng tiền mặt một tỷ đồng. Người chiến thắng phải vượt qua hàng loạt phần thi khó nuốt như thi đối kháng cùng 1.000 khán giả, đấu trí với tỷ phú, đọ sức với AI do kỹ sư Việt Nam phát triển.

Game show sinh viên chơi lớn

Mặt bằng game show đang khai thác triệt để truyền hình thực tế hài tình huống, âm nhạc, thể lực... Giữa cuộc đấu danh tiếng, rating của gần 100 nghệ sĩ, sóng VTV3 đang diễn ra chương trình tập trung hoàn toàn vào đối tượng sinh viên.

The Moneyverse - Vũ trụ đồng tiền là game show hiếm hoi tách khỏi mô hình dựa vào người nổi tiếng. Họ chọn sinh viên, những người trẻ trưởng thành trong thời kỳ Internet bùng nổ, đến nay tiếp tục bị áp lực AI đè nặng, phải thay đổi liên tục để trở thành đối tượng lao động số như xã hội, doanh nghiệp kỳ vọng về Gen Z.

Chương trình phát sóng trên VTV3, trải qua hai mùa được đầu tư mạnh. Game show dành cho sinh viên liên quan đến "dòng tiền", gợi nhớ thời hoàng kim của Ai là triệu phú, Đấu trường 100 nhưng ở phiên bản nâng cấp, đưa AI vào để thử thách người chơi.

Với mục đích tìm ra thế hệ lao động "đấu được AI", The Moneyverse thiết kế các vòng thi theo lộ trình quản lý dòng tiền, từ cách đầu tư, tích lũy cho đến quản lý. Ở vòng tứ kết, thí sinh giải bài toán tài chính cá nhân, phân tích thu chi, lập kế hoạch đầu tư theo tình huống thực tế.

Vũ trụ đồng tiền thả sinh viên vào môi trường cọ xát thực tế của ngành tài chính, sắp tới là nhiều khó khăn khi AI ngày càng được ứng dụng mạnh.

Tới vòng bán kết, thí sinh được thách thức trực tiếp vận hành kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược truyền thông đến livestream bán hàng, mô hình đang chi phối thị trường tiêu dùng số hiện nay.

Chung kết mùa hai phát sóng ngày 16/11 tiếp tục thách đố người chơi theo cách chưa từng có. Thí sinh vừa phải thi trắc nghiệm trực tuyến đồng thời với 1.000 khán giả, vừa tranh biện với tỷ phú, vừa bước vào phần đối đầu với Multi-Agent AI - hệ thống trí tuệ nhân tạo do kỹ sư Việt Nam phát triển.

Lần đầu tại Việt Nam game show đặt thí sinh vào tình huống đấu trí với AI. Phần thi bám sát cảnh báo xoay quanh tranh cãi liệu AI có thể thay thế con người? Đây cũng là nỗi lo chung của thế hệ lao động, nhất là khi AI len lỏi vào mọi mặt, thậm chí có thể xóa sổ một số ngành nghề.

Sau hai mùa, đã có 54 trường đăng ký đưa sinh viên tham gia. Cách thức của chương trình được các ông lớn lĩnh vực tài chính để mắt. Lãnh đạo cấp cao công ty đến tận nơi để xem sinh viên đấu trí, gọi đây là cách đồng hành thúc đẩy cùng cộng đồng lao động trẻ.

Game show dành cho sinh viên cũng tạo ra hệ thống giải thưởng mạnh tay nhất với một tỷ đồng tiền mặt, học bổng toàn phần CPA trị giá 8.500 AUD. Các nhà đầu tư cũng trao 1.000 phần học bổng AI trị giá 8 tỷ đồng giúp sinh viên học tập, ứng dụng và tự xây dựng công cụ trí tuệ nhân tạo riêng. Hệ thống giải thưởng là hình thức đầu tư nhân tài, đánh vào năng lực cạnh tranh của sinh viên.

Mùa game show bùng nổ nhất năm

The Moneyverse đi đến vòng chung kết giữa lúc thị trường game show đang ở giai đoạn sôi động nhất nhiều năm trở lại đây. Từ cuối tháng 9, gần 100 nghệ sĩ tham gia vào cuộc đua rating mới, phủ sóng gần như toàn bộ khung giờ vàng cuối tuần.

Theo các báo cáo của hệ thống đo lường phổ biến hiện tại là YouNet Media, Kompa và Socialite, từ 3 tháng qua, mảng game show tiếp tục là điểm nóng thảo luận trên mạng xã hội.

Anh trai say hi dẫn đầu với hơn một triệu lượt thảo luận chỉ sau ba tập phát sóng, do hiệu ứng lớn từ mùa 1 và loạt điểm mới của 30 anh trai.

Thị trường game show hiện tại tiếp tục xoay quanh những nghệ sĩ nổi tiếng, show hài và âm nhạc.

Show sống còn Tân binh toàn năng kết hợp âm nhạc và vũ đạo, thậm chí có sự góp mặt của nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thu hút đạt gần 900.000 lượt thảo luận ngay tuần đầu phát sóng. Sự kết hợp yếu tố idol Kpop và tân binh Việt đưa chương trình lên nhóm dẫn đầu chỉ sau một tập.

Running Man Vietnam mùa 3 - một trong những thương hiệu game show thể lực quy tụ dàn cast nổi tiếng nhất nhì hiện tại như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc... tái xuất và lập tức vươn lên top đầu BXH, thậm chí chiếm vị trí số 1 theo Socialite ở tuần đầu, vượt qua cả Anh trai say hi.

Sự góp mặt của 3 gương mặt mùa một Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc cùng hai anh trai Anh Tú Atus và Quang Trung, diễn viên Quang Tuấn bật lên mạnh mẽ. Dàn cast còn liên tục vào top 10 nghệ sĩ game show được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội.

Nhiều chương trình khác như 2 ngày 1 đêm, Chiến sĩ quả cảm, Mái ấm gia đình Việt cũng duy trì lượng tương tác ổn định. Mái ấm gia đình Việt cũng là chương trình hiếm hoi (tập trung yếu tố xã hội hơn là game show) vào top 5 show gây chú ý dù không có nghệ sĩ.

Bức tranh chung cho thấy thị trường game show Việt Nam vẫn cạnh tranh dựa trên danh tiếng nghệ sĩ, tạo viral bằng những mảng miếng, đôi lúc bùng lên vì sự cố của dàn cast toàn người nổi tiếng. Sau hai mùa và cơ cấu giải thưởng lớn, game show công nghệ, tài chính như The Moneyverse phải tạo khác biệt đủ lớn để chen vào cuộc đua của hàng trăm nghệ sĩ và các ông lớn trong lĩnh vực truyền hình thực tế.