Soobin Hoàng Sơn đi xa được tới đâu

TPO - Soobin Hoàng Sơn đang chuẩn bị cho màn chơi lớn nhất sự nghiệp với All-Rounder The Final, concert ngoài trời đánh dấu 15 năm làm nghề. Sản phẩm mới của nam nghệ sĩ cũng là màn chơi lớn khi kết hợp giữa Xẩm Bắc Bộ với nhạc hiện đại.

Tham vọng lớn của Soobin

Buổi ra mắt Mục hạ vô nhân tại TPHCM cho thấy Soobin Hoàng Sơn đang bước vào giai đoạn của sự nghiệp, nhiều suy tính và tham vọng hơn. Sau 15 năm hoạt động, nam ca sĩ không nói nhiều về ca khúc hay phong cách, mà nói về quy mô, định hướng và đội ngũ, muốn đi xa hơn âm nhạc thuần túy.

Tại buổi ra mắt, Soobin kể anh vừa đi xem concert của G-Dragon, không phải chỉ là người hâm mộ mà để quan sát. “Tôi muốn xem họ tổ chức một show lớn thế nào, từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu đến cách dẫn dắt khán giả. Cách G-Dragon làm chủ cảm xúc khán giả khiến tôi hiểu rằng concert không chỉ là hát, nó là câu chuyện, trải nghiệm. Đây là cơ hội đầu tiên để tôi được trực tiếp nhìn thấy cách một top star quốc tế vận hành concert của mình", anh nói.

Trải nghiệm giúp Soobin nhìn lại cách làm nghề. Anh nói về nâng cấp, về việc phải tạo ra những đêm diễn khiến khán giả nhớ chứ không chỉ nghe. Nam ca sĩ giải thích nâng cấp ở đây không phải tự cao, mà là không muốn dừng lại, nâng cấp nghề hát.

Soobin nói anh có tham vọng lớn.

“Tham vọng không chỉ cho mình, tôi muốn cả anh em trong SpaceSpeakers (nhóm có Rhymastic, Binz...) cùng phát triển", Soobin chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết việc đặt mục tiêu cao không phải là để so sánh hay áp lực bản thân, mà để mở rộng giới hạn sáng tạo, thử thách bản thân và mang đến những trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn nhất cho khán giả. Đây cũng là cách anh duy trì tinh thần “all-rounder” và khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt.

Đi cùng văn hóa

Nếu trước đây Soobin được nhớ đến với những bản pop hiện đại hay R&B, Mục hạ vô nhân cho thấy bước ngoặt rõ rệt. Lần này, anh chọn chất liệu Xẩm Bắc Bộ - loại hình dân ca từng được xem là xa lạ với giới trẻ làm nền cho âm nhạc của mình.

MV kể lại câu chuyện hai thanh niên giả thầy bói trêu gái làng rồi bị cả làng dạy cho bài học “Ai ơi ăn ở cho lành” - ẩn dụ đạo đức dân gian được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

MV có sự góp mặt của NSND Huỳnh Tú, NSND Tự Long, cùng nhiều nghệ nhân nhạc cụ dân gian, những chi tiết giúp sản phẩm không bị xem là mượn chất liệu cho vui, mà đang tìm cách gắn kết, nỗ lực lan tỏa giá trị truyền thống.

Cùng với đó, Soobin và SpaceSpeakers triển khai dự án cộng đồng Xẩm đến trường, mang âm nhạc dân gian đến ba miền Bắc - Trung - Nam thông qua các buổi giao lưu và workshop.

Soobin mang xẩm vào sản phẩm, mong muốn lan truyền văn hóa.

“Tôi muốn khán giả trẻ nghe được âm thanh dân gian ngay trong không gian quen thuộc của họ, để văn hóa không bị đặt lên bục mà thật sự sống trong đời thường”, anh nói.

Cuối tháng 11, Soobin tổ chức concert All-Rounder The Final ngoài trời, một quyết định mang tính liều lĩnh chơi lớn. Khi chuyển ra ngoài trời, gần như mọi thứ phải làm lại từ đầu, từ thiết kế, âm thanh, ánh sáng.

Soobin không giấu việc lo lắng về thời tiết hay khâu vận hành, nhưng trong cách anh nói, đó là một phần của hành trình vượt giới hạn. Với anh, concert này không chỉ là kết thúc chặng đường, mà là thử thách để đo xem mình có thể đi xa đến đâu.