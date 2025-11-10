Tình cảnh chưa từng có

TPO - Phòng vé tuần qua chứng kiến tình cảnh chưa từng có. Toàn bộ top doanh thu thuộc về phim ngoại, 10 tác phẩm Việt đồng loạt rơi khỏi nhóm dẫn đầu. Điều này cho thấy thị trường điện ảnh nội địa quá tải, không còn sức bật.

Phòng vé Việt tuần qua (7-9/11) chứng kiến tình trạng ê chề chưa từng có kể từ đầu năm. Toàn bộ top 3 đều thuộc về phim ngoại, trong khi phim Việt đồng loạt lao dốc doanh thu dù phủ sóng rạp chiếu.

Sau một tháng ồ ạt ra rạp, 10 phim nội cùng lúc phải chia nhau lượng suất chiếu ít ỏi, hầu hết đều thất thu nặng nề. Tổng doanh thu toàn thị trường đạt 32,1 tỷ đồng, giảm gần 10% so với tuần trước, dấu hiệu rõ ràng của một mùa phim quá tải, không còn sức bật.

Phim Việt ê chề

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc, thu 6,46 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần (56.503 vé, 3.393 suất chiếu). Phim hành động - viễn tưởng của Hollywood ra rạp từ 7/11 và hiện đạt 6,58 tỷ đồng tổng doanh thu, nhanh chóng vượt mọi đối thủ.

Xếp ngay sau là Tình người duyên ma: Nhắm Mak yêu luôn, phần mở rộng của thương hiệu Pee Mak đình đám, đạt 5,82 tỷ đồng dịp cuối tuần (61.877 vé/3.054 suất chiếu), riêng Chủ nhật (9/11) thu 2,61 tỷ đồng. Sau ba ngày, phim đạt 5,89 tỷ đồng tổng doanh thu.

10 bộ phim Việt nối đuôi thua lỗ là tình thế chưa từng thấy.

Vị trí thứ ba thuộc về Lọ Lem chơi ngải đạt 3,14 tỷ đồng (35.646 vé/1.485 suất chiếu) và tổng cộng 3,22 tỷ đồng sau ba ngày. Bộ phim kinh dị 18+ của Indonesia chốt danh sách ba tác phẩm doanh thu cao nhất rạp Việt, hất cẳng hoàn toàn 10 phim Việt.

Điều bất ngờ là sau ba tuần, Cục vàng của ngoại của đạo diễn Khương Ngọc vẫn băng băng vượt loạt phim Việt đang khởi chiếu. Tuy nhiên, phim cũng bị tác phẩm ngoại chặn đường, chỉ thu 3 tỷ đồng (32.384 vé/1.908 suất chiếu) trong ba ngày, riêng Chủ nhật đạt 1,27 tỷ đồng. Tổng doanh thu của phim hiện ở mức 80,6 tỷ đồng, thành tích tạm ổn giữa mùa phim đang bất ổn.

Cải mả - phim kinh dị 18+ về tục cải mộ tổ tiên - thu 2,23 tỷ đồng (25.882 vé/1.602 suất chiếu) dịp cuối tuần, giảm gần 70% so với tuần trước. Riêng ngày 9/11, phim chỉ đạt 861 triệu đồng, tương đương 9.793 vé/778 suất chiếu. Sau hai tuần ra rạp, phim của đạo diễn Thắng Vũ hiện đạt 18,2 tỷ đồng tổng doanh thu, thấp hơn kỳ vọng ban đầu.

Phim Việt mới Thai chiêu tài cũng không khá hơn, chỉ đạt 1,5 tỷ đồng (18.700 vé/1.663 suất chiếu) cuối tuần, riêng Chủ nhật đạt 531 triệu đồng. Tổng doanh thu ba ngày ra mắt là 2,2 tỷ đồng, phản ánh sự hụt hơi rõ rệt của dòng phim tâm linh.

Phá đám sinh nhật mẹ (ra mắt từ 31/10) thu thêm 500 triệu đồng (5.952 vé/567 suất chiếu), nâng tổng doanh thu lên 5,3 tỷ đồng. Trái tim què quặt - phim tình cảm của đạo diễn trẻ - chỉ đạt 463 triệu đồng (5.047 vé/630 suất chiếu), tổng doanh thu 550,8 triệu đồng sau 3 ngày.

Một số phim Việt khác vẫn bám trụ rạp nhưng không có dấu hiệu khởi sắc. Nhà ma xó (ra mắt 24/10) dừng ở 18,1 tỷ đồng, Tử chiến trên không (ra mắt 19/9) giữ mốc 251,6 tỷ đồng. Bịt mắt bắt nai - phim 16+ về ngoại tình và quay lén cảnh nhạy cảm - "rơi tự do”, chỉ thu 80,9 triệu đồng dịp cuối tuần và 22,5 triệu đồng riêng ngày 9/11. Tổng doanh thu sau hai tuần của phim chỉ 650 triệu đồng, nguy cơ sớm rời rạp vì hiệu suất bán vé thấp.

Hồi hộp chia miếng bánh doanh thu

Theo dữ liệu từ Box Office Việt Nam, hiện có hơn 8.200 suất chiếu/ngày, nhưng chia cho hơn 10 phim đang cùng trụ rạp. Trung bình mỗi phim chỉ có 600-800 suất, khiến cơ hội tiếp cận khán giả giảm mạnh. Hệ quả là không có phim nội địa nào lọt vào top 3 phòng vé trong tuần, tình thế chưa từng có từ đầu năm đến nay.

Như nhận định từ trước, đây là thời điểm thị trường bị dồn cục nghiêm trọng. Khi năm phim Việt cùng ra trong hai tuần cuối tháng 10, thêm loạt phim mở màn đầu tháng 11, suất chiếu bị chia nhỏ đến mức không phim nào có không gian để thở. Kể cả phim có chất lượng ổn cũng chịu chung kết cục thua lỗ.

Tình trạng “tắc nghẽn doanh thu” thể hiện rõ ở con số. Ngoại trừ Cục vàng của ngoại giữ mức cao, không phim Việt nào vượt mốc 20 tỷ đồng. Ngay cả những phim được quảng bá mạnh như Cải mả, Phá đám sinh nhật mẹ hay Nhà ma xó đều dừng ở mức trung bình, Trái tim què quặt và Bịt mắt bắt nai lâm vào thế khó.

So với nhóm phim ngoại - Quái thú vô hình (6,58 tỷ đồng), Tình người duyên ma (5,89 tỷ đồng) hay Godzilla trừ một (2,3 tỷ đồng) - rõ ràng phim Việt đang rơi vào thế bị bao vây toàn diện.

Truy tìm Long Diên Hương có Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam độc mã ra rạp tuần này.

Bước sang tuần 10-16/11, phòng vé dự kiến vẫn do phim ngoại chiếm lĩnh. Tình người duyên ma và Quái thú vô hình sẽ tiếp tục giữ hai vị trí đầu, Cục vàng của ngoại và Cải mả nhiều khả năng trụ ở nhóm giữa để bảo toàn doanh thu. Trái tim què quặt và Thai chiêu tài tiếp tục bị thử thách giữa thị trường vốn đã bão hòa.

Phim Việt có một tuần “tạm nghỉ”, khi tuần này chỉ có Truy tìm Long Diên Hương ra rạp ngày 14/11. Song, tác phẩm vẫn chưa thoát khỏi bẫy chen chúc suất chiếu, khi phải cạnh tranh cùng năm phim ngoại ra mắt gần như cùng thời điểm là G-Dragon In Cinema: Übermensch (11/11), Núi tế vong, Không bông tuyết nào trong sạch, Sư thầy gặp siêu lầy và Trốn chạy tử thần (14/11).

Cuộc đua giành suất chiếu tạo tình cảnh khó khăn cho cả phim Việt và phim ngoại, Dự kiến tuần này tiếp tục là “cuộc đấu sinh tồn” giữa phim ngoại và phim Việt. Loạt tác phẩm có nguy cơ phải rời rạp sớm vì lượng khán giả không đủ bù suất chiếu.