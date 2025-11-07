Jack bị cấm diễn 9 tháng

TPO - Ca sĩ Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) bị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt 55 triệu đồng và cấm diễn 9 tháng do biểu diễn bài hát có ca từ trái với thuần phong mỹ tục tại Hà Nội. Quyết định được Sở ban hành sau quá trình xác minh phản ánh từ khán giả và báo chí về phần trình diễn gây bức xúc của nam ca sĩ.

Ngày 7/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1491/QĐ-XPHC đối với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) về hành vi biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Jack bị phạt tiền 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn thời hạn 9 tháng.

Trong chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood) diễn ra tại phường Bạch Mai, Hà Nội ngày 16/10, phần biểu diễn của Jack được cho là "gây bức xúc trong dư luận vì có ca từ chưa phù hợp".



Sau khi nhận được phản ánh từ khán giả và báo chí, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội khẩn trương vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy công ty mời Jack đưa vào chương trình bài hát không có trong danh mục được Sở chấp thuận, trong đó có một số ca từ bị phản ánh là không phù hợp với thuần phong, mỹ tục. Đại diện công ty thừa nhận sai phạm, nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục, không để xảy ra sự việc tương tự.

Đối với cá nhân Jack, Sở đã hai lần mời làm việc. Ngày 29/10, Jack ủy quyền mẹ là bà Trần Thị Cẩm Loan đến Sở làm việc theo giấy mời lần hai. Tại buổi làm việc, bà Loan cho biết bà và ca sĩ Jack “nhận thức rõ ràng, sâu sắc được vi phạm khi biểu diễn bài hát có nội dung ca từ không phù hợp, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội”.

Bà Cẩm Loan - mẹ của Jack - được nam ca sĩ ủy quyền lên làm việc với Sở, cam kết không tái phạm.

Bà cũng cam kết Jack không tái phạm, đồng thời mong muốn được các cơ quan tạo điều kiện để nam ca sĩ có cơ hội sửa sai và tiếp tục hoạt động biểu diễn, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định việc xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn, kiên quyết loại bỏ và ngăn chặn những tác phẩm có nội dung trái với thuần phong mỹ tục.

Sở cũng kêu gọi các nghệ sĩ và người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn tại Hà Nội lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội thông qua các hoạt động nghệ thuật văn minh, sáng tạo và nhân văn, hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo và trung tâm tổ chức các sự kiện tiêu biểu của Việt Nam và khu vực châu Á.

Ngày 4/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra Quyết định số 1469/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East 50 triệu đồng về hành vi tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.



Tối 30/10, Công ty J97 Promotion thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động truyền thông và biểu diễn của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) để “nhìn lại và định hướng con đường sắp tới một cách cẩn trọng hơn”, sau ồn ào liên quan đến bài hát có ca từ phản cảm trong đêm nhạc tại Hà Nội.

Tối 29/10, Jack cho biết đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi công chúng vì “việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm”. Nam ca sĩ nói sự việc giúp anh ý thức hơn về trách nhiệm văn hóa của người nghệ sĩ, đồng thời cam kết rà soát nội dung sáng tạo và tuân thủ thuần phong mỹ tục trong các sản phẩm sau này.