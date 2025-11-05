Diễn viên 'Mưa đỏ' khóc

TPO - Lâm Thanh Nhã cho biết anh đã lường trước việc fan-meeting tại Hà Nội không thể kín chỗ vì địa điểm lớn và hiệu ứng "Mưa đỏ" đã hạ nhiệt. Nam diễn viên nói anh không khóc vì ế vé, chỉ xúc động trước tình cảm của người hâm mộ.

Sau video Lâm Thanh Nhã khóc ở fan-meeting tổ chức tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, một số trang đưa tin diễn viên Mưa đỏ khóc vì ế vé. Nhiều bình luận thông cảm khi thấy khán phòng còn nhiều hàng ghế trống.

Trong video được fan chia sẻ, Lâm Thanh Nhã nói trước khi diễn ra chương trình: "Vé của anh bán không hết, có nhiều khoảng trống. Không sao cả vì mục đích ban đầu của mình là buổi gặp gỡ chung. Anh xin phép các bạn phía trên xuống dưới ngồi vào những khoảng trống này. Cảm ơn mọi người đã hiểu, chúng mình là một gia đình".

Lâm Thanh Nhã tại fan-meeting ở Hà Nội.

Trả lời Tiền Phong ngày 5/11, nam diễn viên cho biết anh đọc một số bài viết mô tả fan meeting vắng khán giả, nhưng điều đó không đúng tình hình. Nam diễn viên giải thích khi nhìn thấy khán phòng còn nhiều chỗ trống, anh chủ động mời các fan ngồi xa xuống hàng ghế dưới để không gian trở nên gần gũi hơn.

“Tôi chỉ muốn mọi người cảm thấy đây là cuộc gặp gỡ thật sự, không có khoảng cách giữa fan và nghệ sĩ. Tôi không khóc vì buồn hay vì thất vọng mà vì xúc động. Fan làm video tặng tôi, nói những lời chân thành khiến tôi không kìm được. Nước mắt hôm đó là vì tình cảm, không phải vì buổi fan meeting vắng người như người ta nói”, Thanh Nhã giải thích.

So với buổi fan meeting đầu tiên ở TPHCM nhanh chóng sold out, buổi thứ hai tại Hà Nội quy mô lớn nhưng ít khán giả hơn. Lâm Thanh Nhã cho rằng điều đó dễ hiểu, bởi hiệu ứng từ Mưa đỏ đã hạ nhiệt, anh lại chưa có nhiều hoạt động kết nối với khán giả phía Bắc.

Nam diễn viên giải thích thêm ê-kíp đã chuẩn bị kỹ cho sự kiện ở Nhà hát Âu Cơ, dù biết trước có thể không bán hết vé. Việc phải di chuyển cả ê-kíp hơn 50 người từ TPHCM ra Hà Nội khiến chi phí tăng cao, giá vé phải điều chỉnh đắt hơn fan-meeting khu vực miền Nam để bù đắp chi phí. Giá vé dao động từ 690.000 đến khoảng 2,2 triệu đồng, cao gấp đôi so với ở TPHCM.

Lâm Thanh Nhã được nhiều khán giả yêu thích sau vai Bình trong Mưa đỏ.

“Nhà hát có gần 700 ghế, và tôi bán được khoảng một nửa tầm 300 vé, nhưng tôi không buồn. Tôi chuẩn bị tâm lý từ đầu rằng đây là buổi gặp gỡ, không phải một sự kiện để đong đếm bằng số vé”, anh nói.

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995, từng là người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh từng góp mặt trong một số dự án phim và MV ca nhạc, song phải đến vai Bình trong Mưa đỏ (2024), tên tuổi của anh mới thực sự được khán giả chú ý.

Lâm Thanh Nhã nói anh biết ơn khán giả vì đã yêu mến vai Bình trong Mưa đỏ, nhờ đó anh có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp sau nhiều năm. Sau vai diễn ở bộ phim thu hơn 700 tỷ đồng, nam diễn viên xuất hiện ở Cải mả và Nhà ma xó, sắp tới tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình.