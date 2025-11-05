Thanh Thủy trao lại sash Miss International Vietnam

TPO - Đương kim Miss International Huỳnh Thị Thanh thủy trao sash Miss International Vietnam cho Kiều Duy. Hoa hậu người Cần Thơ tham dự Hoa hậu Quốc tế tổ chức tại Nhật Bản vào cuối tháng 11.

Đơn vị nắm giữ bản quyền Miss International tại Việt Nam vừa tổ chức send-off khởi động hành trình dự thi Hoa hậu Quốc tế cho Kiều Duy.

Đương kim Miss International Huỳnh Thị Thanh Thủy có mặt để trao sash Miss International Vietnam 2025 cho Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Người đẹp đến từ Cần Thơ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế tổ chức tại Nhật Bản trong tháng 11.

Hoa hậu Thanh Thủy trao sash cho Kiều Duy tại send-off.

Hoa hậu Thanh Thủy có phần phát biểu chân thành trước khi trao sash. “Khi đứng tại đây và trao dải sash này cho Kiều Duy, tôi thấy chính mình một năm trước, nhiều nỗ lực, quyết tâm và khát vọng thể hiện. Tôi tin Kiều Duy sẽ tiếp tục hành trình này một cách trọn vẹn, thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, trí tuệ và nhân ái. Chúc Kiều Duy thật bản lĩnh và toả sáng tại Miss International 2025”, Thanh Thủy chia sẻ.

Kiều Duy còn giới thiệu video gửi đến ban tổ chức Miss International, được quay tại các địa điểm đặc trưng ở TPHCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Hồ Thị Kỷ, công viên Tao Đàn, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam… Video giới thiệu hình ảnh một Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc và hiếu khách, thể hiện tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ.

Thiết kế trang phục dân tộc và phần trình diễn tài năng của Kiều Duy mang đến Miss International.

Cũng tại buổi lễ, Kiều Duy nhìn lại dự án nhân ái Chạm, hướng đến mục tiêu thứ 3 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Dự án tập trung vào việc trao tặng tủ thuốc, vật dụng y tế và nhu yếu phẩm cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Kiều Duy cho biết cô thực hiện dự án này từ câu chuyện từng nghe về những trường hợp mất đi người thân chỉ vì thiếu thuốc hoặc không được chăm sóc y tế kịp thời.

Đại diện Việt Nam cũng giới thiệu phần thi tài năng tại Miss International 2025 với tiết mục Proud of You, kết hợp hát tiếng Anh cùng múa ba lê và múa quạt lụa. Cô cũng lần đầu trình diễn trang phục dân tộc Cửu Long ẩn vân, từng đạt giải nhất phần thi National Costume. Thiết kế lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, thể hiện hình ảnh chín con rồng ẩn hiện trong mây, biểu trưng cho sự thịnh vượng, hòa hợp và khát vọng vươn cao.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy sang Nhật Bản trong vài ngày tới để tham dự Miss International 2025. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 27/11.