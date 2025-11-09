Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Tình trạng sức khỏe NSND Thanh Tuấn

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 8/11, NSND Thanh Tuấn được người nhà đưa nhập viện do xuất huyết bao tử. Sau khi được thăm khám và điều trị, sức khỏe nam nghệ sĩ hiện đã ổn định, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Ngày 9/11, quản lý của NSND Thanh Tuấn cho biết nam nghệ sĩ dần bình phục sức khỏe sau một ngày nhập viện điều trị xuất huyết bao tử.

Ông được đưa vào bệnh viện tối 8/11 để kiểm tra do có dấu hiệu không ổn. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán không có vấn đề nghiêm trọng. Ông tiếp tục điều trị đến khi tình hình dạ dày ổn định.

577903166-25402281972700179-4025.jpg
NSND Thanh Tuấn nhập viện tối 8/11. Ảnh: FBNV.

Theo người quản lý, NSND Thanh Tuấn có một số bệnh nền, sức khỏe không ổn định nên phải thường xuyên vào viện kiểm tra.

Hiện, NSND Thanh Tuấn đứng lớp ở Trung tâm dạy nghệ thuật ca vọng cổ do ông sáng lập. Học trò ở trung tâm gửi nhiều lời hỏi thăm, mong ông sớm bình phục, trở lại công việc đào tạo thế hệ trẻ.

Năm qua là giai đoạn nhiều biến cố với giọng ca gạo cội, khi ông liên tiếp nhập viện vì bệnh tim và các biến chứng liên quan.

Cuối tháng 3, NSND Thanh Tuấn nhập viện cấp cứu và điều trị bằng phương pháp ECMO (tim phổi nhân tạo) tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau ca phẫu thuật tim ngày 26/3, ông được các bác sĩ tận tình cứu chữa và qua cơn nguy kịch.

Sau một tuần nhập viện, tình trạng sức khỏe nam nghệ sĩ ổn định, có thể tự ăn, nhận ra người thân. Lúc đó, nhiều nghệ sĩ như NSND Bạch Tuyết, NSND Lệ Thủy, NSND Kim Cương, NSND Minh Vương… đến thăm, mong đồng nghiệp sớm xuất viện.

Trong thời gian NSND Thanh Tuấn nhập viện cuối tháng 3, nhiều ồn ào xảy ra buộc gia đình lên tiếng. Người thân cho biết họ không kêu gọi hỗ trợ tài chính, quyên góp trị bệnh cho Thanh Tuấn. Gia đình cảnh giác khán giả đề phòng kẻ xấu trục lợi.

NSND Thanh Tuấn là một trong những giọng ca kỳ cựu thuộc thế hệ vàng sân khấu cải lương miền Nam. Dù đi hát sau các thế hệ như Út Trà Ôn, Minh Cảnh, Tấn Tài, NSND Thanh Tuấn vẫn tìm được chỗ đứng nhờ trường phái ca vọng cổ riêng, chất giọng ấm, trầm, ngày nay được nhiều thế hệ học theo và gọi là "trường phái Thanh Tuấn".

le-thuy-thanh-tuan-8957.jpg
NSND Thanh Tuấn là giọng ca thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương.

Sau ngày đất nước thống nhất, NSND Thanh Tuấn tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ, với hàng loạt vở cải lương để đời. Trong đó, vai Huy Bình trong vở Tìm lại cuộc đời (hát cùng NSƯT Mỹ Châu) được xem là vở hát kinh điển của cải lương miền Nam sau năm 1975.

Ông còn gây dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt bài tân cổ giao duyên, đến nay vẫn được yêu thích như Cô gái tưới đậu (cùng NSND Thanh Kim Huệ), Dòng sông quê em (hát cùng NSND Lệ Thủy), những bài ca đơn như Nhớ Nha Trang, Chuyến xe Tây Ninh...

Trạch Dương
#Sức khỏe NSND Thanh Tuấn #Bệnh nền và nhập viện #Hồi phục sau xuất huyết bao tử #Ảnh hưởng đến hoạt động nghệ thuật #Vai trò trong nghệ thuật cải lương #Chấn thương tim và điều trị ECMO #Đóng góp trong sân khấu miền Nam #Trường phái ca vọng cổ Thanh Tuấn #Tác phẩm và sự nghiệp cải lương

Xem thêm

Cùng chuyên mục