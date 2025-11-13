Chiêu không ngờ tới của Quốc Thiên

TPO - Trước concert quy mô 10.000 khán giả tại TPHCM, Quốc Thiên tiếp tục chơi lớn khi đầu tư MV kinh phí cao. Từ đầu năm, nam ca sĩ tung chiêu thu hút công chúng, mọi khâu nhằm hướng tới live concert lớn nhất sự nghiệp sau nhiều năm chật vật.

Quốc Thiên vừa giới thiệu MV Ánh trăng giả dối, sản phẩm nằm trong chuỗi dự án âm nhạc hướng đến live concert SKYNote: The Reflection 2025 diễn ra ngày 22/11. Việc tung thêm MV quy mô lớn chỉ ít ngày trước concert khiến khán giả bất ngờ. Hiếm nghệ sĩ nào chịu chơi đến mức đầu tư cho những dự án riêng biệt chỉ để hâm nóng một đêm nhạc.

Ánh trăng giả dối được xem là “át chủ bài” của Quốc Thiên trong năm nay, khép lại chuỗi sản phẩm mở đường cho SKYNote: The Reflection gồm Tự dưng thành người lạ và mini livestage Road to SKYNote 2025.

Quốc Thiên "tung chiêu" đến khán giả trước thềm live concert quy mô 10.000 người.

MV Ánh trăng giả dối đánh dấu sự kết hợp của Quốc Thiên cùng nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, người từng tạo ra nhiều bản hit Vpop. Ca khúc mang màu sắc electronic pop hiện đại, tiết chế nhưng sâu lắng, khai thác khía cạnh nội tâm nhiều tầng của người hát. Quốc Thiên mô tả ánh trăng như hình ảnh phản chiếu của sự thật bị bóp méo, nơi con người nhìn thấy điều mình muốn tin, chứ không phải điều đang tồn tại.

Yếu tố "giả dối" trong bài hát không chỉ là sự phản bội của người khác, mà còn là khoảnh khắc thức tỉnh của chính nhân vật khi nhận ra mình đã tự lừa dối cảm xúc.

MV được đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện, đánh dấu lần hiếm hoi cô trở lại vị trí đạo diễn MV sau thời gian dài tập trung cho các dự án sân khấu. Đinh Hà Uyên Thư cũng là đạo diễn hình ảnh của concert SKYNote 2025, giúp Ánh trăng giả dối tiếp tục kết nối mạch thẩm mỹ và câu chuyện Reflection - Soi chiếu xuyên suốt toàn bộ dự án.

Trong MV, Quốc Thiên hóa thân thành chiếc gương, nhân chứng lặng lẽ cho một mối tình. Anh chứng kiến cô gái soi mình mỗi ngày, yêu cô trong âm thầm. Nhưng khi người con gái mang người khác về, nỗi đau trong anh dồn nén thành cơn ghen mù quáng. Đến khi cô bị phản bội và đập vỡ chiếc gương, hình ảnh tan nát thành ngàn mảnh cũng là lúc cả hai cùng sụp đổ. Câu chuyện khép lại bằng sự lặng im, nơi người soi và hình phản chiếu đều tổn thương.

Mini livestage trước đó của Quốc Thiên có mặt Jun Phạm được đầu tư hoành tráng.

Phần âm nhạc với cấu trúc giàu nhịp điệu nhưng không phô trương. Giọng hát của Quốc Thiên được xử lý nhẹ, nén cảm xúc, hướng vào nội tâm hơn là kỹ thuật, thể hiện rõ tinh thần soi chiếu anh theo đuổi suốt thời gian qua.

Át chủ bài lần này nằm trong chuỗi chơi lớn của Quốc Thiên suốt năm qua. Trước đó, anh gây chú ý khi là một trong số ít nghệ sĩ Vpop tổ chức mini livestage riêng chỉ để quảng bá concert cá nhân.

Road to SKYNote 2025 được dàn dựng công phu với dàn nhạc sống, khách mời Jun Phạm và danh mục 10 ca khúc. Đây được xem là động thái hiếm trong thị trường nhạc Việt.

Ngày 22/11, SKYNote: The Reflection 2025 diễn ra tại The Global City với quy mô 10.000 khán giả. Concert được mô tả là đêm diễn âm nhạc, dự án nghệ thuật đa tầng, kết hợp trình diễn trực tiếp, triển lãm hình ảnh và hành động xanh, trồng 10.000 cây xanh tại sáu khu rừng trọng điểm trên cả nước cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia.