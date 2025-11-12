Quang Tuấn kể bị đạo diễn thao túng tâm lý

TPO - Dàn diễn viên cho biết họ bị đạo diễn “thao túng tâm lý” để thực hiện các cảnh hành động thật 100% trong "Truy tìm Long Diên Hương". Quang Tuấn cho biết từng bị chấn thương, Doãn Quốc Đam bầm dập vì đánh đấm, Nguyên Thảo tự lái xe quay cảnh sập giàn giáo. Doãn Quốc Đam cũng nhập vai đến mức tái hiện lại màn đánh nhau ngay trên sân khấu.

Buổi công chiếu phim Truy tìm Long Diên Hương tại TPHCM có đầy đủ dàn diễn viên chính tham dự như Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Trầm Minh Hoàng (kiêm đạo diễn hành động), Ma Ran Đô, Nguyên Thảo cùng đạo diễn Dương Minh Chiến.

Trong phần giao lưu, Quang Tuấn nói anh hồi hộp khi bộ phim được ra mắt. "Lần đầu đóng phim hành động, tôi có nhiều lo sợ. Nhìn thấy mọi người hào hứng như vậy, tôi càng run hơn", nam diễn viên chia sẻ.

Quang Tuấn nói dàn diễn viên bị ê-kíp "thao túng tâm lý" để đóng cảnh hành động. Anh gần như bầm dập từ đầu đến cuối do đóng vai nam chính, xuất hiện trong mọi phân cảnh hành động và tự thực hiện nhiều pha mạo hiểm.

Nam diễn viên bị chấn thương trong quá trình thực hiện nhiều cảnh hành động. Sự cố bong gân mắt cá chân và trật khớp ngón tay khiến nam diễn viên gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng việc ghi hình chương trình khác.

Bốn diễn viên chính trong buổi công chiếu phim.

Sự cố đáng sợ nhất của Quang Tuấn xảy ra lúc anh diễn cảnh phóng lên xe ba gác. “Chân tôi bị mắc lại và gập ngược vào thân xe. Cả đoàn phải dừng quay để bác sĩ đến nắn lại chân. Tôi vừa sợ vừa tự hào vì chúng tôi dốc sức thật sự cho từng khung hình”, anh chia sẻ thêm.

Ma Ran Đô đóng vai em trai Quang Tuấn trong phim, nhân vật có tâm lý phức tạp. Nam diễn viên cũng "bầm dập" trong loạt phân cảnh bị giang hồ trả đũa. Cảnh phim ăn tiền của Ma Ran Đô là đoạn lao mình vào xe đang cháy cứu lấy báu vật gia truyền.

Nguyên Thảo là gương mặt nữ duy nhất của nhóm nhân vật chính. Nữ diễn viên kể phần lớn các cảnh nguy hiểm đều do cô tự thực hiện, đặc biệt là loạt phân đoạn lái xe ba gác, cảnh điều khiển xe làm sập giàn giáo.

“Đạo diễn yêu cầu những phân cảnh phải thấy mặt diễn viên. Mọi người luôn cố gắng đảm bảo an toàn, nên chúng tôi cũng yên tâm. Tôi cũng áp lực khi chạy xe, vì phía trước là máy quay, phía sau là bạn diễn. Tôi lo ngại sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi thực sự tiếc vì còn một phân cảnh bốc đầu xe chưa được quay", cô chia sẻ tại buổi ra mắt.

Doãn Quốc Đam - gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng của VTV - lần đầu đóng vai phản diện trong dự án hành động chiếu rạp. Nam diễn viên nói vai giang hồ bất cần Cường Liều trong Truy tìm Long Diên Hương là dạng vai anh luôn ao ước được đóng.

Truy tìm Long Diên Hương dồn dập cảnh mạo hiểm, đánh đấm mãn nhãn.

“Tôi tham gia dự án như cá gặp được nước Đây cũng lần đầu tôi đóng bộ phim hành động đúng với đam mê. Hy vọng khán giả ủng hộ nhiều hơn nữa để tôi có thêm cơ hội xuất hiện trong các dự án ở phía Nam", Doãn Quốc Đam nói.

Đạo diễn Dương Minh Chiến cho biết tham vọng của ê-kíp là mang đến bộ phim tuyệt đối giải trí dịp cuối năm.

“Tôi cố gắng thao túng tâm lý dàn diễn viên. Nói thật là như vậy vì Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo cũng không chắc họ có thể làm được. Những phân cảnh hành động đa phần đều thấy mặt. Chúng tôi muốn khán giả phải tin vào nhân vật. Chỉ những phân cảnh nào nguy hiểm, dễ làm ảnh hưởng đến tiến độ quay, chúng tôi mới sử dụng diễn viên đóng thế”.

Truy tìm Long Diên Hương kể hành trình tìm lại báu vật thiêng của hai anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô), cùng sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng. Từ cuộc rượt đuổi vì lòng tham, nhóm nhân vật dần nhận ra giá trị của tình thân, nghĩa xóm và lòng trung thành. Bộ phim mang đậm hơi thở miền biển, kết hợp yếu tố hành động - hài.

Ngay sau suất chiếu đầu tiên, giới chuyên môn và khán giả có những phản hồi tích cực cho bộ phim có Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam. Nhiều ý kiến nhận định đây là “món giải ngấy” cho khán giả sau chuỗi phim kinh dị, phim 18+ gây thất vọng ra rạp tháng 10-11. Bộ phim được đánh giá có nhịp dựng chắc, nhiều pha hành động mãn nhãn.

Diễn xuất của Quang Tuấn và Doãn Quốc Đam có khả năng vực dậy phòng vé trong giai đoạn phim Việt thất thế, thua lỗ hàng loạt. Truy tìm Long Diên Hương cũng được kỳ vọng “lật ngược tình thế” trên bảng xếp hạng doanh thu, nơi suốt nhiều tuần qua chỉ toàn tên phim ngoại, còn 10 phim Việt trước đó đều lép vế.