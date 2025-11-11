Khủng hoảng của H’Hen Niê và lời cảnh tỉnh vùng cấm đời tư

TPO - Không chỉ người nổi tiếng, hầu hết chúng ta ngày nay đều đang sống hai cuộc đời: Một đời thật và một đời mạng. Khi “bản ngã công chúng” được nuôi dưỡng bằng sự tán thưởng, hợp đồng, tiền bạc ngày càng lớn, “bản ngã thật” dần bị đẩy lùi. Họ sống trong trạng thái xa lạ, như thể đang quan sát bản thân qua con mắt của khán giả, mất đi "vùng cấm", "vùng an toàn" của chính mình.

Phơi bày trần trụi quyền riêng tư

Từ cuối tháng 10, H’Hen Niê và chồng Tuấn Khôi trở thành tâm điểm khắp các diễn đàn. Dư luận phẫn nộ, fan bất bình, người ngoài cuộc sốc trước cảnh tượng chồng của hoa hậu pha cà phê sữa bằng “sữa mẹ”.

Cuối tuần qua, ồn ào "cà phê sữa mẹ" được báo chí Hàn Quốc quan tâm. Nownews nhấn mạnh "trò đùa chồng dùng cà phê sữa mẹ mời bạn bè gây ra phản ứng dữ dội".

Tưởng chừng đăng video cho vui, cách hành xử của Tuấn Khôi đẩy H’Hen Niê vào khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay. Câu chuyện tưởng như nhỏ lại chạm tới một vấn đề lớn hơn: Đâu là giới hạn giữa sự thân mật và sự phơi bày, giữa đời sống riêng tư và đời sống công cộng?

Và đó không chỉ là vấn đề của vợ chồng H’Hen Niê.

Phản ứng dữ dội của công chúng không đơn thuần là sự ném đá theo thói quen mạng xã hội. Dưới góc nhìn tâm lý xã hội học, đây là biểu hiện của hiện tượng “ghê sợ đạo đức”, một phản ứng cảm xúc mạnh mẽ xuất hiện khi hành vi nào đó bị xem là vi phạm những giá trị thiêng liêng như cơ thể, sự thuần khiết hoặc tình mẫu tử. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng cảm xúc này là cơ chế tự vệ tiến hóa của con người để bảo vệ chuẩn mực văn hóa khỏi sự xâm phạm biểu tượng.

Thạc sĩ Tâm lý Lê Mỹ Khuyên - Giảng viên Tâm lý tại Đại học Hoa Sen. Cô là chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Xã hội, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học Giáo dục tại Đại học Sydney, Australia, tác giả cuốn sách Thảnh thơi cùng thiền.

Trong trường hợp này, “sữa mẹ”, vốn là biểu tượng của tình mẫu tử và sự nuôi dưỡng, bị đưa vào trò đùa, khiến hành vi chạm đến ba “vùng cấm” phổ quát: Đạo đức, vệ sinh và sự đồng thuận. Đặc biệt, khi những người trong clip không biết mình đang uống loại “sữa đặc biệt”, cảm xúc xâm phạm càng trở nên rõ rệt.

Sự phẫn nộ ấy càng tăng lên bởi hiệu ứng “phản bội biểu tượng”. Với công chúng, H’Hen Niê là hình ảnh giản dị, tử tế, nhân văn. Khi hình tượng ấy lệch khỏi những giá trị mà họ từng tin tưởng, cảm giác thất vọng biến thành phẫn nộ. Con người không chỉ phán xét hành vi, mà còn phản ứng với cảm giác bị “phản bội niềm tin” từ chính hình mẫu mình ngưỡng mộ.

Ở góc độ truyền thông, đây là ví dụ điển hình của sự thân mật được trình diễn, khi người nổi tiếng chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư để tạo cảm giác gần gũi, nhưng vô tình vượt quá giới hạn mà xã hội có thể chấp nhận. Trong kỷ nguyên nền kinh tế chú ý, nơi “được nhìn thấy” đồng nghĩa với “được tồn tại”, người nổi tiếng luôn chịu áp lực phải hiện diện. Họ được khuyến khích “sống thật”, nhưng nghịch lý thay, chính sự “thật quá mức” lại có thể khiến hình ảnh sụp đổ.

Khủng hoảng của H’Hen Niê diễn tiến theo đúng quy luật của vòng xoáy cảm xúc trên mạng: Hành động riêng tư bị công khai hóa, cảm xúc phẫn nộ được lan truyền mạnh mẽ vì các thuật toán ưu tiên xung đột, người trong cuộc giải thích, và vô tình tiếp thêm nhiên liệu cho làn sóng cảm xúc. Từ đó hình thành “cơn bão cảm xúc tập thể” mà chính chủ thể cũng khó kiểm soát.

Điều đáng ghi nhận là cách phản ứng của H’Hen Niê và chồng cô. Việc gỡ clip, nhận lỗi và dừng tranh luận là biểu hiện của trí tuệ cảm xúc trong khủng hoảng, khả năng nhận biết sai lầm, giữ bình tĩnh và tôn trọng cảm xúc của cộng đồng. Trong xử lý khủng hoảng, “nói ít, làm nhiều, nhận trách nhiệm” luôn là cách hạ nhiệt hiệu quả nhất.

Từ câu chuyện này, có thể thấy rõ áp lực nghịch lý của người nổi tiếng, vừa phải “thật” để được yêu, vừa phải “giữ” để không bị phán xét. Giữa một xã hội luôn đòi hỏi sự chân thành, nhưng lại khắt khe với mọi sai lệch, họ buộc phải tồn tại trong một ranh giới mong manh giữa tự nhiên và tính toán, giữa đời thật và “đời trình diễn”.

Hệ quả tất yếu của lối sống "hai đời"

Không chỉ người nổi tiếng, hầu hết chúng ta ngày nay đều đang sống hai cuộc đời: Một đời thật và một đời mạng. Khi hai thế giới này chồng lấn, con người dần đánh mất cảm giác thống nhất bản sắc, cảm giác rằng mình là một, không bị chia đôi giữa “tôi thật” và “tôi trình diễn”.

Tâm lý học gọi hiện tượng đó là sự phân mảnh bản sắc, khi con người duy trì hai phiên bản song song gồm bản ngã thật và bản ngã thể hiện ra ngoài. Mức độ tách biệt càng lớn, cảm giác bất an càng cao. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh khi bản sắc bị phân mảnh, con người dễ rơi vào lo âu, trầm cảm và mất cảm giác định hướng.

Với người nổi tiếng, sự phân mảnh ấy càng nghiêm trọng. Họ không chỉ là cá nhân, mà còn là sản phẩm biểu tượng của chính mình. Khi “bản ngã công chúng”, được nuôi dưỡng bằng sự tán thưởng, hợp đồng, tiền bạc, ngày càng lớn mạnh, “bản ngã thật” dần bị đẩy lùi. Họ sống trong trạng thái xa lạ với chính mình, như thể đang quan sát bản thân qua con mắt của khán giả.

Từ đó hình thành hiện tượng tự biến mình thành vật thể. Con người bắt đầu xem chính mình như một sản phẩm cần được kiểm soát, tối ưu và đánh giá. Khi mọi lời nói, cử chỉ, biểu cảm đều bị đo bằng lượt thích và bình luận, họ đánh mất khả năng cảm nhận tự nhiên.

Vợ chồng H'Hen Niê rơi vào cú trượt dài "sống hai cuộc đời", dẫn đến hệ quả vướng ồn ào lớn nhất sự nghiệp.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, những người thường xuyên chịu áp lực hình ảnh có nguy cơ rối loạn giấc ngủ, lo âu và tự ti hình thể cao hơn đáng kể so với người bình thường. Đặc biệt, các bình luận tiêu cực có thể kích hoạt phản ứng stress thật trong não - đặc biệt là hạch hạnh nhân, trung tâm xử lý sợ hãi - khiến cơ thể tiết cortisol. Chỉ cần đọc các bình luận tiêu cực trong thời gian ngắn cũng có thể khiến cơ thể phản ứng stress tương tự - dù nhẹ hơn - so với đối mặt một tình huống nguy hiểm thật.

Bởi vậy, khủng hoảng truyền thông đối với người nổi tiếng không chỉ là một “vụ việc”, mà là một dạng chấn thương tâm lý cấp tính. Để phục hồi, họ cần tạm thời rời xa mạng, nghỉ ngơi, hít thở, ngủ đủ, nhằm cắt “vòng xoáy adrenaline”. Sau đó, họ cần xây dựng lại vòng cộng hưởng thật, những người thân, bạn bè, hoặc chuyên gia có thể lắng nghe và giúp họ khôi phục cảm giác an toàn.

Chỉ khi bình tâm, con người mới có thể đối diện công chúng bằng lý trí. Và khi lên tiếng, nguyên tắc vàng vẫn là: Không phủ nhận, Không đổ lỗi, Không cầu thương hại. Một lời xin lỗi có giá trị thật sự chỉ khi nó xuất phát từ sự thấu hiểu, chứ không phải từ hoảng sợ.

Về lâu dài, cách duy nhất để sống khỏe trong thời đại số là sống chậm kỹ thuật số, biết đặt giới hạn cho cảm xúc, tạo khoảng lặng, và tách giá trị bản thân khỏi giá trị đo bằng tương tác. Bởi đôi khi, khủng hoảng chính là giai đoạn “vỡ kén” để con người tái lập lại sự cân bằng giữa bản ngã thật và hình ảnh công chúng.

Vòng nghiện cảm xúc

Chúng ta thường nói người nổi tiếng “nghiện được chú ý”, nhưng ít ai nhận ra rằng chính công chúng cũng nghiện chú ý người khác. Hai phía này tạo thành một vòng nghiện cảm xúc lưỡng cực, nơi mỗi bên cùng tìm kiếm cảm giác hưng phấn từ phản ứng của bên kia.

Mỗi vụ ồn ào trên mạng là một liều “kích thích cảm xúc tập thể”. Người xem trải qua chuỗi cảm xúc: tò mò, phẫn nộ, phán xét, hả hê rồi thương hại. Chuỗi ấy kích hoạt hệ thần kinh thưởng trong não, mang lại cảm giác khoái trá. Còn người nổi tiếng, mỗi khi tên họ xuất hiện, dù khen hay chê, cũng nhận về cảm giác “tồn tại”. Họ sợ bị quên lãng hơn là bị ghét.

Thuật toán mạng xã hội trở thành “kẻ trung gian” hoàn hảo cho vòng nghiện này. Nó không ưu tiên thông tin, mà ưu tiên xung đột. Cảm xúc càng cực đoan, bài viết càng lan nhanh. Kết quả là, dù muốn rút lui, cả hai phía đều bị hút sâu vào một chu kỳ biểu cảm không hồi kết.

Xã hội hôm nay giống như một “nhà tù giám sát vô hình”, nơi ai cũng vừa là người quan sát, vừa là kẻ bị quan sát. Nguy hiểm nhất là con người tự nguyện đánh mất quyền riêng tư để đổi lấy cảm giác được chú ý. Khi công chúng liên tục yêu cầu nghệ sĩ “phải chia sẻ”, họ thực chất đang thúc đẩy văn hóa trình diễn sự thân mật, nơi sự chân thật bị biến thành một hình thức thể hiện có tính toán. Và khi sự thân mật bị trình diễn, nó không còn là chân thật nữa.

Người nổi tiếng nên đặt ranh giới ở đâu khi chia sẻ đời tư?

Câu hỏi tưởng đơn giản này lại là bài toán tâm lý khó nhất với bất kỳ ai sống dưới ánh đèn sân khấu.

Ranh giới nào khi chia sẻ đời tư, câu hỏi tưởng dễ nhưng không phải ai cũng biết điểm dừng.

Mục tiêu của ranh giới không phải để “sống giả”, mà để bảo vệ sức khỏe tâm thần, bảo vệ những người thân yêu và giữ lại một phần sâu kín của bản thân, nơi ta có thể trở về khi ánh đèn tắt.

Trước hết, mỗi nghệ sĩ cần nhận diện động cơ khi chia sẻ, đăng để bộc bạch hay để xả? Nếu chia sẻ xuất phát từ mong muốn được công nhận, được “xả” cơn giận, thì đó không còn là giao tiếp, mà là cách tìm kiếm trị liệu nơi công chúng. Mà công chúng, dĩ nhiên, không bao giờ là nhà trị liệu tốt.

Kế đến là phạm vi chia sẻ, cần biết đâu là “vùng phi nội dung”. Con cái, xung đột trong gia đình, vấn đề sức khỏe, hoặc bất kỳ điều gì liên quan đến cơ thể đều thuộc “vùng cấm” về văn hóa. Chia sẻ không đúng phạm vi không chỉ gây phản cảm, mà còn dễ gây tổn thương cho người khác.

Thứ ba, là thời điểm chia sẻ. Khi cảm xúc đang nóng, tuyệt đối không nên đăng tải. Cảm xúc mạnh khiến lý trí tạm thời “ngủ quên”. Chỉ khi bình tâm, con người mới đủ sáng suốt để biết điều gì nên nói ra và điều gì nên giữ lại.

Cuối cùng, là ranh giới năng lượng tâm lý. Mạng xã hội không phải nơi điều trị cảm xúc. Người nổi tiếng cần có "vùng cấm", vùng an toàn thật: Gia đình, bạn bè, hoặc chuyên gia tâm lý. Việc tạm rời mạng là hình thức phục hồi tinh thần cần thiết.

Sự chân thật khiến công chúng yêu mến, nhưng chính ranh giới khiến họ tôn trọng bạn. Giới hạn không phải là bức tường ngăn cách, mà là vành đai bảo vệ nhân phẩm và bình an trong thế giới nơi mọi cảm xúc đều có thể trở thành nội dung.

Sống thật không có nghĩa là phơi bày tất cả. Sống thật là trung thực với cảm xúc và giá trị của chính mình, kể cả khi không ai nhìn thấy. Phơi bày là biến cảm xúc thành nội dung, đánh đổi sự bình yên để lấy sự tồn tại.

Giữa hai điều ấy là ranh giới của trí tuệ cảm xúc trưởng thành. Sống thật là dám giữ lại phần không ai thấy. Im lặng đúng lúc chính là biểu hiện sâu sắc nhất của sự chân thành. Và khi con người không còn cần đám đông xác nhận mình là ai, đó mới là lúc họ thật sự tự do.