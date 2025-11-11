NSƯT Kiều Oanh, nhà sản xuất kể bị lừa 2 tỷ đồng qua điện thoại

TPO - Vấn nạn lừa đảo qua điện thoại lần đầu được đưa thẳng lên màn ảnh rộng qua bộ phim "Bẫy tiền". Tại buổi ra mắt, dàn diễn viên và ê-kíp cho biết ai cũng từng là nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi, trong đó nhà sản xuất Hằng Trịnh từng mất tới 2 tỷ đồng, còn nghệ sĩ Kiều Oanh suýt sập bẫy đến bốn lần.

Ngày 10/11, buổi công bố dự án Bẫy tiền - tác phẩm điện ảnh Việt đầu tiên khai thác trực diện vấn nạn lừa đảo qua điện thoại - diễn ra với sự góp mặt của dàn diễn viên Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Kiều Oanh, Lê Hải, Mai Cát Vi, Võ Huy…

Đạo diễn Oscar Dương cho rằng đây là hành trình áp lực nhưng cũng là dịp anh tìm cơ hội khẳng định tên tuổi trong làng điện ảnh. “Yếu tố tôi tự tin nhất ở Bẫy tiền là câu chuyện nhân văn, gần gũi”, anh chia sẻ.

Sau khi được vinh danh Thị đế Kim Chung, Liên Bỉnh Phát trở lại với vai diễn mang màu sắc tâm lý, giật gân trong Bẫy tiền. Nam diễn viên nói anh hạnh phúc khi để khán giả thấy phiên bản khác với chính mình trước đây.

Anh đóng cặp cùng Tam Triều Dâng. Lần đầu đóng vai chính và đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát, nữ diễn viên nói cô áp lực vì là gương mặt mới của điện ảnh. Cô trân trọng từng cơ hội để được đến gần khán giả.

Liên Bỉnh Phát trở lại điện ảnh sau giải Thị đế Kim Chung.

Sự trở lại của Kiều Oanh sau nhiều năm vắng bóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nữ nghệ sĩ nói cô có vai diễn khác biệt so với trước đây, tự nhận bản thân là nhân tố bất ngờ trong phim. “Với sự phát triển của điện ảnh như bây giờ, tôi hoàn toàn là tân binh nhưng có thâm niên. Tôi tin vào cái duyên trong nghề và luôn kỹ lưỡng với mỗi vai diễn”, cô chia sẻ.

Với nội dung phản ánh nạn lừa đảo qua điện thoại, Kiều Oanh cho biết cô từng là nạn nhân, bị lừa đến bốn lần qua điện thoại, từ các cuộc gọi giả danh nhân viên bảo hiểm, đòi nợ cho đến shipper giao hàng giả.

“Có lần họ nói mình nợ tiền, có lần lại mạo danh ngân hàng. Dù cảnh giác, đôi lúc vẫn hoang mang, đúng như cảm giác của các nhân vật trong phim”, cô kể.

Không chỉ diễn viên, nhà sản xuất Hằng Trịnh cũng cho biết cô từng là nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt đến 2 tỷ đồng. Cô lên tiếng để cảnh giác khán giả sự thật đáng lo ngại về vấn nạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

“Chính trải nghiệm này khiến tôi quyết tâm làm Bẫy tiền. Chúng tôi muốn tạo ra bộ phim mang tính cảnh báo xã hội, phản ánh vấn đề mà ai cũng có thể gặp phải trong đời sống hiện nay”, Hằng Trịnh chia sẻ.

Điểm đặc biệt của Bẫy tiền là ê-kíp đã tự thiết kế ứng dụng giả lập mang tên DealZ, nhằm tái hiện chân thực cảm giác của nạn nhân khi bị cuốn vào những bẫy tiền trên mạng.

Dàn diễn viên chia sẻ tại buổi họp báo.

Nhà sản xuất cho biết ứng dụng lừa tiền là mắt xích dẫn nhân vật Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát) -nhân viên tài chính - vào vòng xoáy nguy hiểm giữa tiền bạc, tình thân và niềm tin. Mỗi lựa chọn sai lầm đều có thể khiến anh trả giá bằng chính mạng sống.

Nhà sản xuất Hằng Trịnh cho biết ê-kíp đã tham vấn ý kiến từ An ninh mạng, luật sư và chuyên gia tài chính để đảm bảo tính chính xác của kịch bản. Đạo diễn Oscar Dương bày tỏ hy vọng nếu Bẫy tiền được khán giả đón nhận, ê-kíp mở rộng Bẫy tiền thành series với nhiều thử thách hơn.

Bẫy tiền xoay quanh hành trình của Đăng Thức, người đàn ông tưởng chừng nắm trong tay cuộc sống ổn định bị kéo vào bi kịch sau khi sa vào ứng dụng lừa đảo qua điện thoại. Từ đó, anh đối diện với ranh giới giữa thiện và ác, lòng tin và sự phản bội. Bộ phim lấy đề tài tâm lý - giật gân, đặt ra câu hỏi về giá trị của niềm tin và sự cảnh giác trong kỷ nguyên công nghệ số.