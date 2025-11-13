Liên doanh Việt Nam - Australia đặt tham vọng doanh thu 130 triệu USD

Trong chuyến công du Việt Nam, Nghị sĩ Danny Pearson - Bộ trưởng Phát triển Kinh tế & Việc làm kiêm Bộ trưởng Tài chính, Chính quyền Bang Victoria (Australia) - và lãnh đạo của thương hiệu sữa ViPlus Dairy có buổi làm việc với ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT của Nutifood. Hai bên định hướng hợp tác lâu dài trong ngành dinh dưỡng, thông qua liên doanh có vốn đầu tư hơn 3 triệu USD, kế hoạch tăng trưởng doanh thu lên 130 triệu USD vào năm 2028.

Ông Danny Pearson - Bộ trưởng Phát triển Kinh tế & Việc làm kiêm Bộ trưởng Tài chính, Chính quyền Bang Victoria (Australia) cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Đoàn công tác của Australia do Bộ trưởng Danny Pearson đứng đầu. Phái đoàn sang Việt Nam với ngài nghị sĩ còn có ông Matt Carrick - Tổng Thư ký Sở Việc làm, Kỹ năng, Công nghiệp và Khu vực, ông Kieran Barns-Jenkins - Chánh Văn phòng của Nghị sĩ Danny Pearson, ông Trent Davies - Giám đốc Điều hành Cơ quan Thương mại và Đầu tư khu vực Đông Nam Á, bà Naïla Mazzucco - Ủy viên Cơ quan Thương mại và Đầu tư phụ trách khu vực Đông Nam Á, ông Jon McNaught - Tổng Giám đốc Điều hành ViPlus Dairy...

Trong khuôn khổ chuyến công du tới Việt Nam, ông Danny Pearson - Bộ trưởng Phát triển Kinh tế & Việc làm kiêm Bộ trưởng Tài chính, Chính quyền Bang Victoria (Australia) - và ông Jon McNaught - Tổng Giám đốc Điều hành thương hiệu ViPlus Dairy - có buổi làm việc với Nutifood tại TPHCM.

Tại cuộc họp, hai bên trao đổi mô hình hợp tác giữa Nutifood và ViPlus Dairy, đặc biệt là dự án liên doanh GippsNature được thành lập tháng 5 tại Melbourne có tổng vốn đầu hơn 3 triệu USD. Liên doanh là kết quả hợp tác giữa Nutifood và thương hiệu ViPlus Dairy ra đời từ năm 1893, có tuổi đời 132 năm của vùng Gippsland, Australia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Danny Pearson cho rằng liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Australia thể hiện tinh thần hợp tác thực chất trong bối cảnh hai nước đều có thế mạnh về nông nghiệp và sản xuất thực phẩm.

Ông nhấn mạnh sự thành công của dự án không chỉ góp phần thúc đẩy thương mại song phương và phát triển ngành dinh dưỡng, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm và tăng trưởng bền vững cho cả Việt Nam và Australia.

Phía Australia đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị thực phẩm, dinh dưỡng khu vực, coi đây là lĩnh vực tiềm năng để thúc đẩy hợp tác song phương.

Ông Jon McNaught - Tổng Giám đốc điều hành ViPlus Dairy - nhận định việc hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam giúp Australia tiếp cận tốt hơn thị trường trong khu vực. Hai bên đang xúc tiến các chương trình nghiên cứu chung với các đại học tại Melbourne để phát triển sản phẩm phù hợp từng thị trường.

"Liên doanh quốc tế được kỳ vọng tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho vùng Gippsland, cũng như thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển công thức dinh dưỡng với các đại học hàng đầu tại thành phố Melbourne", ông phát biểu.

Ông Jon McNaught - Tổng Giám đốc điều hành thương hiệu 132 năm tuổi (trái, vest xanh) và ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT của Nutifood.

Theo kế hoạch, liên doanh đặt mục tiêu đạt doanh thu khoảng 33 triệu USD vào năm 2026, tăng lên 130 triệu USD vào năm 2028. Giai đoạn đầu, dòng sản phẩm được sản xuất tại vùng Gippsland, đạt chứng nhận hữu cơ Australian Certified Organic (ACO) được phân phối tại Việt Nam. Sau đó, liên doanh mở rộng sang Đông Nam Á và Trung Đông, những thị trường có dân số trẻ và nhu cầu cao về sản phẩm dinh dưỡng.

Để phục vụ định hướng trên, doanh nghiệp tại Việt Nam đầu tư thêm 230 triệu USD (khoảng 6.000 tỷ đồng) mở rộng nhà máy và trang trại tại Gia Lai, nhằm tăng công suất và sản xuất các dòng sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn phục vụ xuất khẩu.

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT của Nutifood - cho biết họ tham vọng mở rộng hợp tác quốc tế để đưa ngành dinh dưỡng Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời khai thác lợi thế địa phương trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood nhấn mạnh mục tiêu ban đầu của thương hiệu là nâng chuẩn dinh dưỡng Việt, đặc biệt là cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam. Đến nay Nutifood đã mở rộng tầm nhìn, hướng đến kiến tạo các giải pháp dinh dưỡng chuẩn quốc tế cho mọi lứa tuổi.

Vài năm trở lại đây, Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, trong khi Việt Nam đứng thứ 10 trong số các đối tác thương mại của Australia, theo thông tin của Đại sứ quán Việt nam tại Australia. Chuyến thăm được xem là bước tiếp nối các chương trình tăng cường quan hệ kinh tế Việt - Australia, trong đó ngành thực phẩm và dinh dưỡng được xác định là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng điểm, bên cạnh năng lượng tái tạo và giáo dục nghề.