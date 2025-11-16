Cảnh tụ tập hai đêm liên tiếp tại sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Sau đêm 14/11 khán giả tụ tập đón Bi Rain, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đông nghẹt tối 15/11. Người hâm mộ có mặt để tương tác, tặng quà cho Jay Park, Hwasa, B.I... tạo cảnh đông đúc hai đêm liên tiếp tại khu vực ga đến quốc tế.