Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Cảnh tụ tập hai đêm liên tiếp tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trạch Dương

TPO - Sau đêm 14/11 khán giả tụ tập đón Bi Rain, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đông nghẹt tối 15/11. Người hâm mộ có mặt để tương tác, tặng quà cho Jay Park, Hwasa, B.I... tạo cảnh đông đúc hai đêm liên tiếp tại khu vực ga đến quốc tế.

img-2918.jpg
Sau đợt đổ bộ Waterbomb TPHCM ngày 1 của Bi Rain, Dara, Tempest, TripleS… làn sóng sao Hàn tiếp tục có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho đêm diễn tối 16/11. Khu vực ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông kín người hâm mộ đứng chờ nhiều giờ liền. Vệ sĩ, bảo vệ và đội ngũ truyền thông ê-kíp tạo cảnh tượng đông đúc, thu hút sự hiếu kỳ của người dân trong sân bay.
img-2910.jpg
Khán giả không nhận ra Jay Park với hình ảnh thư sinh, mang ba lô và đeo kính tròn. Anh liên tục tương tác, cúi chào trước sự chào đón của người hâm mộ. Video khán giả vây kín nam rapper đang được chia sẻ mạnh. Với phong cách mạnh mẽ và thân hình săn chắc, fan mong muốn Jay Park trình diễn không thua kém Bi Rain tối 15/11.
img-2915.jpg
Rapper LE của EXID xuất hiện nổi bật với mái tóc bạch kim, phong cách hầm hố và chỉn chu khi vừa đáp sân bay Tân Sơn Nhất.
img-2912-691.jpg
Thành viên khác của EXID là Hani mặc hoodie giản dị khi sang Việt Nam, đối lập hoàn toàn phong cách của rapper LE.
img-2913-6033.jpg
img-2916.jpg
Hai giọng ca chính của EXID là Solji và Hyelin cũng tối giản phong cách, để mặt mộc trong chuyến bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Khán giả chờ màn trình diễn bùng nổ của EXID tại lễ hội âm nhạc ngày cuối tuần tại TPHCM.
img-2903.jpg
img-2906.jpg
img-2904.jpg
Đội hình các thành viên của EXID mang vác đồ cá nhân, có cả thảm yoga tại sân bay Incheon, Hàn Quốc trước khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
img-2914.jpg
Hwasa xuất hiện tại sân bay với mái tóc ngắn cá tính. Cô được vệ sĩ theo sát do có đông người hâm mộ đến xin chữ ký, tặng quà. Vốn là nghệ sĩ không ngại gây tranh cãi, luôn mặc táo bạo ở sân khấu ngoài trời, nữ ca sĩ được fan kỳ vọng có màn trình diễn khuấy động nhất, tạo khoảnh khắc để đời mới cho Waterbomb.
img-2896.jpg
img-2895.jpg
Hwasa có đông fan tại Việt Nam. Người hâm mộ cập nhật hình ảnh nữ ca sĩ từ sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, lúc cô chuẩn bị di chuyển về khách sạn ở TPHCM, cô cũng nhận hoa và quà từ khán giả.
img-2911.jpg
B.I (Kim Han Bin) giữ phong cách thời trang lạnh lùng tại sân bay. Cựu trưởng nhóm iKON được khán giả săn đón, cập nhật hình ảnh trên fanpage FC B.I Vietnam.
582734661-1273589141473506-7639577053354442661-n.jpg
581964881-1273589091473511-3385471275377298655-n.jpg
Khán giả Hàn Quốc chụp lại khoảnh khắc B.I mặc kín bưng tại sân bay quốc tế Incheon trước khi sang Việt Nam.
image-3.jpg
Một ngày trước, đội nghệ sĩ Hàn Quốc gồm Bi Rain, Dara, các thành viên nhóm Triple S, Tempest sang Việt Nam, được fan chào đón tạo cảnh đông đúc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các nghệ sĩ có mặt tại TPHCM để tham gia hai đêm đại hội nhạc nước Waterbomb quy mô hàng nghìn khán giả.

Ảnh: BTC Waterbomb cung cấp

Trạch Dương
#Đông đúc tại sân bay Tân Sơn Nhất #Hàng loạt sao Hàn đến Việt Nam #Chờ đợi đêm diễn Waterbomb #Phong cách và tương tác nghệ sĩ Hàn #Sự kiện âm nhạc lớn tại TP.HCM

Cùng chuyên mục