Cảnh tụ tập hai đêm liên tiếp tại sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Sau đêm 14/11 khán giả tụ tập đón Bi Rain, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đông nghẹt tối 15/11. Người hâm mộ có mặt để tương tác, tặng quà cho Jay Park, Hwasa, B.I... tạo cảnh đông đúc hai đêm liên tiếp tại khu vực ga đến quốc tế.
Hai giọng ca chính của EXID là Solji và Hyelin cũng tối giản phong cách, để mặt mộc trong chuyến bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Khán giả chờ màn trình diễn bùng nổ của EXID tại lễ hội âm nhạc ngày cuối tuần tại TPHCM.
Đội hình các thành viên của EXID mang vác đồ cá nhân, có cả thảm yoga tại sân bay Incheon, Hàn Quốc trước khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Hwasa có đông fan tại Việt Nam. Người hâm mộ cập nhật hình ảnh nữ ca sĩ từ sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, lúc cô chuẩn bị di chuyển về khách sạn ở TPHCM, cô cũng nhận hoa và quà từ khán giả.
Khán giả Hàn Quốc chụp lại khoảnh khắc B.I mặc kín bưng tại sân bay quốc tế Incheon trước khi sang Việt Nam.