Phim Việt lừa đảo cờ bạc, bắt cóc siết nợ 'đe dọa' nhiều đạo diễn, nhà sản xuất

TPO - "Truy tìm Long Diên Hương" thu gần 60 tỷ đồng sau 3 ngày đưa phòng vé trở lại nhịp sôi động sau nhiều tuần liền ảm đạm. Thành công của đạo diễn đầu tay và dàn cascadeur trong phim "hài nhảm" kiểu Châu Tinh Trì đe dọa loạt đạo diễn, nghệ sĩ sắp đổ bộ màn ảnh rộng dịp cuối năm.

Cứu tinh phòng vé ngập trong thua lỗ

Trong ba ngày cuối tuần (14-16/11), Truy tìm Long Diên Hương dẫn đầu tuyệt đối với doanh thu 44,38 tỷ đồng, bán 480.958 vé/11.373 suất chiếu. Riêng Chủ nhật (16/11), phim đạt 19,07 tỷ đồng, tương ứng 204.138 vé/4.756 suất chiếu.

Thành tích này nâng tổng doanh thu của phim lên 54,8 tỷ đồng (đã bao gồm các suất chiếu sớm) sau ba ngày khởi chiếu. Bộ phim kể chuyện lừa đảo cờ bạc, bắt cóc siết nợ đang nhận toàn phản hồi tích cực nhờ phong cách hài Châu Tinh Trì, dồn dập cảnh hành động.

Điều này đe dọa đạo diễn, nhà sản xuất chuẩn bị đưa phim ra rạp dịp cuối năm. Diễn xuất ấn tượng của Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam cùng phần lớn dàn cast toàn diễn viên đóng thế gây áp lực lên dàn nghệ sĩ nổi tiếng sắp đổ bộ màn ảnh rộng.

So với tuần trước (7-9/11), doanh thu toàn thị trường tăng gần ba lần lên nhưng chỉ dựa vào bộ phim hành động. Loạt phim dẫn đầu tuần trước như Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc, Tình người duyên ma: Nhắm Mak yêu luôn... đồng loạt giảm sâu suất chiếu.

Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc chỉ thu 2,82 tỷ đồng cuối tuần (24.452 vé/1.396 suất), Núi tế vong đạt 2,04 tỷ đồng (23.510 vé/1.355 suất), chốt vị trí top 3 phòng vé.

Các phim ngoại khác như Tình người duyên ma: Nhắm Mak yêu luôn (1,47 tỷ đồng, 16.488 vé/1.115 suất), Lọ Lem chơi ngải (1,27 tỷ đồng, 15.836 vé/652 suất) và G-Dragon In Cinema: Übermensch (1,25 tỷ đồng, 6.235 vé/418 suất). Kết quả doanh thu giảm sâu phản ánh áp lực rõ rệt từ việc thu hẹp suất chiếu.

Một số phim ngoại mới khác như Sư thầy gặp siêu lầy (1,12 tỷ đồng 10.631 vé/902 suất chiếu), Trốn chạy tử thần (814 triệu đồng, 6.200 vé/418 suất chiếu), Không bông tuyết nào trong sạch (661 triệu đồng) tiếp tục duy trì doanh thu ở mức trung bình, nhưng vẫn vượt xa phần lớn phim Việt.

Cảnh hành động, "hài nhảm" hơi hướm Châu Tinh Trì của Truy tìm Long Diên Hương được đánh giá cao.

Nhóm tác phẩm nội địa chịu ảnh hưởng nặng hơn, lỗ càng thêm lỗ. Cục vàng của ngoại - từng đoạt ngôi đầu bảng giữa tháng 10 - chỉ thu được 429 triệu đồng trong ba ngày cuối tuần (4.449 vé/311 suất chiếu). Tổng doanh thu của phim dừng ở mức 82,1 tỷ đồng, bít cửa chạm mốc 100 tỷ đồng như kỳ vọng.

Cải mả giảm sâu với 287 triệu đồng (3.754 vé/243 suất) dịp cuối tuần. So với loạt phim Việt đồng loạt thua lỗ từ cuối tháng 10, phim 16+ khai thác tục lệ cải mả tổ tiên may mắn hơn, hạ cánh với tổng doanh thu 19,5 tỷ đồng.

Phần còn lại của thị trường lỗ nặng, bao gồm phim kinh dị Thai chiêu tài thu 109 triệu đồng cuối tuần (1.397 vé/187 suất chiếu), tổng doanh thu mới đạt 2,9 tỷ đồng. Phá đám sinh nhật mẹ chỉ thu được 38 triệu đồng cuối tuần, chật vật tiến đến tổng doanh thu 5,5 tỷ đồng sau hơn hai tuần trụ rạp.

Bịt mắt bắt nai - tác phẩm ngập ngụa cảnh nóng nhưng nội dung bị đánh giá hời hợt - chỉ thu 6,06 triệu đồng dịp cuối tuần, con số thấp kỷ lục. Tác phẩm thu 680 triệu đồng sau gần ba tuần trụ rạp, rơi vào nhóm phim lỗ nặng nhất năm. Trái tim què quặt cũng không khá hơn, thu 30,7 triệu đồng dịp cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên 776,9 triệu đồng.

Phim hành động Tử chiến trên không khép lại hành trình sau gần hai tháng trụ rạp với tổng doanh thu 251,8 tỷ đồng. Sự rút lui của tác phẩm khai thác đề tài không tặc tại Việt Nam khiến thị trường mất hút phim trăm tỷ đồng đang khởi chiếu.

Sự lệch pha của thị trường thể hiện rõ trong ngày cuối tuần 16/11. Truy tìm Long Diên Hương đạt 19 tỷ đồng/ngày, phần lớn phim Việt còn lại chỉ thu vài trăm triệu đồng, thậm chí dưới 50 vé mỗi suất chiếu. Đây là tuần ghi nhận mức chênh lệch doanh thu lớn nhất của phòng vé Việt từ đầu năm đến nay.

Quá sớm để "ăn mừng"?

Kết thúc tuần phim Việt có mức thu chênh lệch, chuyên gia điện ảnh Lê Hồng Lâm cho rằng sức hút của Truy tìm Long Diên Hương có lý do để thắng lớn, và đó là chiến thắng xứng đáng giữa vùng trũng điện ảnh.

Ông đánh giá phim khai thác đề tài bình dân nhưng không gây cười rẻ tiền, hài nhưng không lố lăng. Các mảng miếng hành động và hài đều được gieo, gặt khéo léo. Chuyên gia hướng sự chú ý và ghi nhận nỗ lực của dàn cascadeur, yếu tố hiếm khi được chú ý.

"Họ không chỉ đóng thế mà còn trở thành nhân vật hẳn hoi, thậm chí có thể trở thành diễn viên đắt sô sau phim này. Đạo diễn đầu tay nhưng làm chắc tay, triển vọng trở thành đạo diễn ăn khách. Một phim giải cứu phòng vé đúng nghĩa", nhà phê bình Lê Hồng Lâm nhận định.

Sự xuất hiện của Truy tìm Long Diên Hương cho thấy phim nội địa vẫn còn khả năng hồi phục nếu đúng thời điểm, đúng thể loại và có sản phẩm đủ sức tạo hiệu ứng truyền miệng. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ tái tình trạng “nghẽn suất chiếu” từng xảy ra trong tháng 10-11, khi sắp tới có thêm nhiều phim Việt ra rạp cùng lúc.

Một tháng qua, đã có khoảng 10 phim Việt ùn ùn kéo nhau ra rạp, từ Cải mả, Phá đám sinh nhật mẹ, Bịt mắt bắt nai, Thai chiêu tài, Trái tim què quặt… khiến hệ thống suất chiếu bị phân mảnh, không phim nào có cơ hội trụ rạp hay có suất chiếu đẹp.

Sự bùng nổ đơn lẻ của Truy tìm Long Diên Hương phần lớn đến từ việc phim là tác phẩm Việt duy nhất ra mắt trong tuần, không bị giành suất chiếu với nhiều đối thủ, tất nhiên không phủ nhận nội dung, chất lượng tác phẩm ổn của "tân binh" Dương Minh Chiến.

Còn hơn 10 bộ phim Việt đang nối đuôi ra rạp dịp cuối năm và Tết Dương lịch 2026.

Tuần này, thị trường tiếp tục đối mặt thử thách mới khi hai phim Việt ra rạp gồm Cưới vợ cho cha, Bẫy tiền. Hai tác phẩm đều được phát hành vội, chỉ xuất hiện trên truyền thông vài tuần trước ngày khởi chiếu.

Nhóm phim ngoại gây áp lực lên phòng vé Việt gồm Wick 2: For Good, Kỳ an nghỉ, Anh trai say xe và hoạt hình Tafiti náo loạn sa mạc. Sự xuất hiện của Anh trai say xe - do hai tài tử hàng đầu Hàn Quốc là Kang Ha Neul và Cha Eun Woo - khả năng cao cạnh tranh gay gắt.

Dòng phim "cười từ đầu tới cuối" của Hàn Quốc luôn có sức hút mạnh tại rạp Việt, từng gây tiếng vang với Bỗng dưng trúng số (181,9 tỷ đồng) và Cười xuyên biên giới (69 tỷ đồng).

Dù Truy tìm Long Diên Hương đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng và đạt 100 tỷ đồng thời gian tới, vẫn còn quá sớm để kỳ vọng phòng vé Việt trở lại trạng thái "bình thường mới".

Tác phẩm có Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam được nhiều chuyên gia đánh giá có công giải cứu thị trường trong tuần qua, nhưng khả năng duy trì sự sôi động phụ thuộc vào việc thị trường có hạn chế được tình trạng phát hành chồng chéo hay không.

Điều tích cực là sự thành công của phim giúp manh nha hướng đi khác biệt hoàn toàn của điện ảnh Việt là nhánh phim hành động - hài do cascadeur và đạo diễn xuất thân từ cascadeur thực hiện.

Họ hiểu rõ kỹ thuật hành động trên phim trường, biết cách tạo sự khác biệt hoàn toàn với nhánh đạo diễn chuyên môn cao như Victor Vũ, thậm chí đe dọa nhánh đạo diễn tay ngang đang "làm mưa làm gió" hiện tại (đại diện là Trấn Thành, Lý Hải, gần đây có thêm Thu Trang).