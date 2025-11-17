Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Hai phim Việt cùng rút khỏi rạp

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ bán được rất ít vé trong ngày, bộ phim “Nhà ma xó” và “Phá đám sinh nhật mẹ” ấn định thời gian rời rạp.

Tính đến 22h30, bộ phim Nhà ma xó chỉ bán được 29 vé trên tổng số 5 suất chiếu, bỏ túi 2,5 triệu đồng, theo Box Office Vietnam.

Phá đám sinh nhật mẹ không khả quan hơn khi doanh thu ngày chỉ dừng ở mức 10 triệu đồng với 127 vé trên tổng số 27 suất chiếu.

Ra rạp từ 31/10, Phá đám sinh nhật mẹ mới đạt doanh thu hơn 5,5 tỷ đồng. Trong khi Nhà ma xó thu về 18,2 tỷ đồng tính cả suất chiếu sớm từ 22/10.

Hiện tại, dự án Nhà ma xó chỉ còn rất ít suất chiếu ở 1-2 địa phương. Dự kiến phim hoàn toàn rút khỏi rạp từ 20/11.

Tương tự, Phá đám sinh nhật mẹ không còn suất chiếu ở các cụm rạp lớn và chính thức hoàn thành sứ mệnh ở rạp Việt từ ngày 17/11.

nha-ma-xo.jpg
pha-dam-sinh-nhat-me-2.jpg
Phim Nhà ma xó Phá đám sinh nhật mẹ rời rạp trong vài ngày tới.

Trên mạng xã hội, đại diện nhà sản xuất và ê-kíp liên tục đếm ngược thời gian Phá đám sinh nhật mẹ rút khỏi rạp.

Đạo diễn, biên kịch Nguyễn Thanh Bình thừa nhận anh tự đặt ra deadline cho phim với hy vọng kéo được những người còn đang phân vân ra rạp. Tuy nhiên, chiêu thức này gần như không có hiệu quả.

Trong những ngày qua, dự án bán vé chậm, doanh thu thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng phòng vé.

Theo đạo diễn, biên kịch Nguyễn Thanh Bình, anh thấy áy náy với nhà đầu tư khi doanh thu phim không như kỳ vọng. Đồng thời rút ra nhiều bài học cho bản thân về việc chọn lựa ê-kíp kỹ lưỡng hơn, nghiên cứu thị trường và biết chậm lại.

Có thể nói, Phá đám sinh nhật mẹ là trường hợp đáng tiếc ở rạp Việt dịp này. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, bộ phim có ý tưởng tốt, nhiều kỹ thuật kể chuyện thú vị, tuyến nhân vật của Hồng Ánh, Ngọc Sơn tạo sự khác biệt.

Tuy nhiên, dự án ra rạp không đúng thời điểm. Việc có tới năm bộ phim trong nước khởi chiếu trong hai tuần cuối tháng 10 được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng “nghẽn phòng vé”.

“Họ không phát hành vì thị trường đang có slot đẹp, mà do áp lực không thể trì hoãn thêm. Nếu để sang năm sau, phim sẽ bị xem là cũ, mất tính thời sự”, chuyên gia nhận định.

Với Nhà ma xó, nhiều bài bình luận từ giới chuyên môn và phản hồi khán giả cho thấy kịch bản là điểm yếu, thiếu cao trào và chứa những chi tiết gây tranh cãi. Việc phim lạm dụng lời thoại, yếu tố tục tĩu gây phản ứng ngược.

Việc cả Nhà ma xóPhá đám sinh nhật mẹ sớm rút khỏi rạp không chỉ là thất bại đơn lẻ mà phản ánh dấu hiệu thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ. Đây cũng là bài học lớn cho các nhà sản xuất, nhà đầu tư để lựa chọn những dự án chất lượng, có chiến lược truyền thông và nghiên cứu thị trường một cách nghiêm túc, bài bản.

Đỗ Quyên
#phim Việt #rạp chiếu #doanh thu #Nhà ma xó #Phá đám sinh nhật mẹ #thị trường phim

Xem thêm

Cùng chuyên mục