Cuộc đấu của 60 nghệ sĩ

TPO - Giải đấu thể thao mùa 2 chính thức khởi động, quy tụ 60 vận động viên là các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong giới giải trí.

Ngày 11/11, giải đấu Celebrity Pickleball Championship mùa 2 khởi động bằng buổi giao lưu, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, người đẹp và khách mời tham gia trong làng giải trí như diễn viên Văn Anh, ca sĩ Phạm Anh Khoa, ca sĩ Thể Thiên, Á hậu Cẩm Ly, Ánh Vương, Tuyết Nhi, người mẫu Hà Kino, Đỗ Hương Giang, Nam vương Minh Khắc...

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên với sự góp mặt của hơn 40 nghệ sĩ, mùa 2 hứa hẹn bùng nổ hơn khi mở rộng quy mô và bổ sung hai hạng mục thi đấu riêng biệt.

Ca sĩ Troine Ngô và Á hậu Ánh Vương trong buổi giao lưu, khởi động giải đấu mùa 2.

Á hậu Cẩm Ly, Á hậu Diễm Trang, người mẫu Hà Kino, người mẫu Đỗ Hương Giang trên sân đấu.

Cụ thể, giải Celebrity quy tụ 60 vận động viên là các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong giới showbiz và giải khách mời.

Các nội dung thi đấu trong mùa giải này bao gồm Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi Nam - Nữ, được tổ chức theo hình thức chia bảng, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng cho tất cả vận động viên.

Celebrity Pickleball Championship không chỉ là sự kiện thể thao chuyên nghiệp, còn là sân chơi giao lưu, gắn kết và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực giữa các nghệ sĩ. Đây là cơ hội để các ngôi sao thể hiện kỹ năng thi đấu, đồng thời mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, những khoảnh khắc thư giãn và cảm hứng về lối sống năng động, cân bằng.