Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Cuộc đấu của 60 nghệ sĩ

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giải đấu thể thao mùa 2 chính thức khởi động, quy tụ 60 vận động viên là các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong giới giải trí.

Ngày 11/11, giải đấu Celebrity Pickleball Championship mùa 2 khởi động bằng buổi giao lưu, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, người đẹp và khách mời tham gia trong làng giải trí như diễn viên Văn Anh, ca sĩ Phạm Anh Khoa, ca sĩ Thể Thiên, Á hậu Cẩm Ly, Ánh Vương, Tuyết Nhi, người mẫu Hà Kino, Đỗ Hương Giang, Nam vương Minh Khắc...

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên với sự góp mặt của hơn 40 nghệ sĩ, mùa 2 hứa hẹn bùng nổ hơn khi mở rộng quy mô và bổ sung hai hạng mục thi đấu riêng biệt.

ca-si-tonnie-ngo.jpg
a-hau-anh-vuong-4129-712.jpg
Ca sĩ Troine Ngô và Á hậu Ánh Vương trong buổi giao lưu, khởi động giải đấu mùa 2.
a-hau-cam-ly-va-a-hau-diem-trang.jpg
a-hau-cam-ly-1.jpg
nguoi-mau-ha-kino-va-nguoi-mau-do-huong-giang.jpg
Á hậu Cẩm Ly, Á hậu Diễm Trang, người mẫu Hà Kino, người mẫu Đỗ Hương Giang trên sân đấu.

Cụ thể, giải Celebrity quy tụ 60 vận động viên là các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong giới showbiz và giải khách mời.

Các nội dung thi đấu trong mùa giải này bao gồm Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi Nam - Nữ, được tổ chức theo hình thức chia bảng, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng cho tất cả vận động viên.

Celebrity Pickleball Championship không chỉ là sự kiện thể thao chuyên nghiệp, còn là sân chơi giao lưu, gắn kết và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực giữa các nghệ sĩ. Đây là cơ hội để các ngôi sao thể hiện kỹ năng thi đấu, đồng thời mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, những khoảnh khắc thư giãn và cảm hứng về lối sống năng động, cân bằng.

Đỗ Quyên
#Nghệ sĩ #Pickleball #Giải đấu #Showbiz Việt #Thể thao

Xem thêm

Cùng chuyên mục