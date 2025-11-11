Vai diễn đáng quên của Doãn Quốc Đam

Tập 40 bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh được đẩy lên cao trào bằng màn kịch của nhân vật Linh (Lan Phương). Khi bị Mỹ Anh (Phương Oanh) phát hiện Linh có mối quan hệ ngoài luồng với chồng mình là Đăng, cô quyết tâm phá hoại.

Linh hẹn gặp Mỹ Anh, đồng thời gọi cho Đăng để giải quyết dứt điểm mọi việc. Khi thấy Đăng ở cửa nhà của Linh, Mỹ Anh hoàn toàn sụp đổ. Trước khi bỏ đi, cô dành cho Đăng một cái tát đau điếng.

Sau đó là phân cảnh Đăng chạy dưới mưa tìm Mỹ Anh, gào khóc, tự tát vào mặt mình thể hiện sự dằn vặt, đau đớn.

Đáng lẽ đây sẽ là trường đoạn gây ấn tượng mạnh với khán giả về mặt tâm lý lẫn biểu cảm, diễn xuất. Tuy nhiên thực tế số đông phản ứng ngược, thấy phi lý và buồn cười.

Doãn Quốc Đam tiếp tục gây thất vọng vì diễn xuất.

Trên các diễn đàn về phim, cảnh quay này thu hút hàng nghìn bình luận. Có khán giả cho rằng tình tiết nhân vật Đăng vật vã dưới mưa có vẻ phi lý, hư cấu. Hơn nữa, tạo hình nhân vật thiếu sự nhất quán, thậm chí xấu xí, không ra dáng đàn ông.

Đăng và Linh cảm mến nhau, đi quá giới hạn. Tuy nhiên, Đăng không dám đối diện với sai lầm, cố tình né tránh dẫn đến sự phẫn nộ từ phía Linh. Đăng cũng quyết che giấu sự thật với Mỹ Anh, vẫn tiếp tục đóng vai người chồng tử tế, chung thủy.

Trong cuộc đối chất với Linh, Đăng thậm chí xưng tao - mày, đỉnh điểm còn đánh Linh khi bị cô vạch trần sự thật trước Mỹ Anh. Hai hành động này hoàn toàn biến Đăng trở thành kẻ không ra gì, phá hủy hình tượng tổng tài. Đây cũng chính là điểm khiến khán giả cảm thấy khó hiểu về ý đồ của biên kịch, đạo diễn.

Ngoài ra, câu chuyện ngoại hình của Doãn Quốc Đam được xem là hạn chế khi anh đảm nhận vai diễn. Ở những phân cảnh đặc tả, nam diễn viên càng khiến người xem chú ý, phàn nàn.

“Xin lỗi vì đã cười nhưng lúc tắm sen ông cũng xấu đến lúc tắm mưa ông còn xấu hơn”, “Trời ơi, nhìn ông ấy khóc mà tôi buồn cười”, “Phim hư cấu quá”, “Xin đừng quay cận mặt diễn viên Doãn Quốc Đam nữa, có yêu mến đến mấy cũng khó chấp nhận ngoại hình này, nhất lại đóng vai tổng tài”, “Diễn lố quá, chỉ có trong phim thôi chứ xa rời thực tế”, “Đăng xấu xí đến vậy sao? Vừa hèn nhát vừa bạo lực, thô lỗ. Xưng tao - mày, đánh Linh là không thể chấp nhận được, xấu mặt đàn ông”, “ Tôi nổi da gà khi xem cảnh này nhưng là vì lố”, “Đoạn Doãn Quốc Đam gào khóc dưới mưa giống diễn hài vậy, phá vỡ cảm xúc của cả tập phim”, “Đoạn này diễn lố quá, có cần gào thét vậy không?”… là một số bình luận của khán giả.

Ở diễn biến khác, khán giả tranh luận sự khác biệt giữa Gió ngang khoảng trời xanh với bản gốc 30 chưa phải là hết.

Ngoại hình còn một số hạn chế, Doãn Quốc Đam bị nhận xét không hợp vai Đăng trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Ở bản gốc, tình huống ngoại tình hay xử lý kẻ thứ ba được cho là khéo léo, tinh tế hơn. Khác biệt lớn nhất là diễn biến tâm lý của nhân vật do Doãn Quốc Đam thủ vai. Điều này được lý giải để phù hợp hơn với văn hóa, tâm lý người Việt. Tuy nhiên, sự thiếu nhất quán trong xây dựng tính cách nhân vật Đăng khiến đường dây tâm lý chuệch choạc, không nhận được sự đồng cảm của khán giả.

Từ đầu, Doãn Quốc Đam trưng trổ màu sắc diễn xuất cá nhân, bị nhận xét không phù hợp đóng vai tổng tài. Thay vì tiếp thu, nam diễn viên đáp trả bình luận trái chiều, cho rằng mình có cách cảm nhận nhân vật riêng, không bắt chước. Đây là công thức giúp anh thành công ở một số vai diễn trước tuy nhiên không hiệu quả với Đăng ở Gió ngang khoảng trời xanh. Nhiều ý kiến nhận định đây là vai diễn đáng quên, thậm chí thất bại của Doãn Quốc Đam trong sự nghiệp.