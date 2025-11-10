Thấy gì từ con số 1,3 tỷ lượt xem Anh trai say hi

TPO - Thị trường game show nói riêng và âm nhạc nói chung tại Việt Nam đang diễn ra cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt, song sức hút từ Anh trai say hi không hề suy giảm. Sau 5 tập phát sóng, chương trình thu về hơn 1,3 tỷ view từ các nền tảng.

Những chỉ số ‘vàng’

Chương trình Anh trai say hi lên sóng từ cuối tháng 9/2025 và liên tiếp gặt hái những thành tích ấn tượng. Cụ thể, tập 8 phát sóng tối 8/11 đạt 450.000 CCU (lượt người xem đồng thời) trên 2 ứng dụng VieOn và YouTube.

Trước đó, các tập 3, 4, 5, 6 và 7 của chương trình liên tiếp đứng top một trong bảng xếp hạng Chương trình thực tế dẫn đầu tương tác tuần (thống kê của Kompa). Sau 5 tập đầu tiên, Anh trai say hi thu về hơn 1,3 tỷ view từ các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok, VieOn. Nhiều tập giành top 1 Chủ đề chương trình giải trí tuần được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội (thống kê của YouNet). Hiện có tới hơn 88.000 bài đăng sử dụng hashtag #AnhTraiSayHi2025 trên TikTok.

Sau 8 tập phát sóng, chương trình Anh trai say hi bắt đầu xuất hiện những thử thách mới với quy định loại thành viên khốc liệt hơn.

Không chỉ trở thành chương trình thực tế “gây sốt” trên các nền tảng trực tuyến, hàng loạt ca khúc của Anh trai say hi cũng chiếm vị trí cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Toàn bộ ca khúc ở các tập 2 và 4 xuất hiện trong chương trình đều vào top YouTube Charts.

Đáng chú ý, ca khúc Người như anh xứng đáng cô đơn không chỉ “càn quét” các BXH trong nước, còn đứng ở vị trí top 1 trending tại Canada, Australia và xếp hạng cao tại các nước Đức, Nhật Bản, Mỹ.

Những chỉ số này cho thấy sức hút của chương trình Anh trai say hi. Sau 8 tập phát sóng, chương trình bắt đầu xuất hiện những thử thách mới với quy định loại thành viên khốc liệt hơn. Đây được xem là điểm nhấn khiến game show thêm kịch tính, nối dài chuỗi thành tích đã đạt được.

Lý giải sức hút của Anh trai say hi

Giới giải trí Việt nói chung và thị trường game show thực tế từ lâu đã là một đường đua khốc liệt. Riêng quý 3 năm 2025, có hàng chục game show phát sóng đồng thời với Anh trai say hi, trong đó không ít chương trình có đối tượng người chơi là nghệ sĩ Việt.

Để giành được thị phần, chiếm thứ hạng cao trên bảng xếp hạng, các chương trình đều không ngừng thay đổi format, nâng cao chất lượng. Dễ thấy như những chương trình thu hút sự quan tâm của khán giả như Chiến sĩ quả cảm, Gia đình HaHa, Đấu trường gia tốc, 2 Ngày 1 Đêm…

Thêm vào đó, sự trỗi dậy của các nền tảng như TikTok Music, YouTube Shorts và Spotify Việt Nam… càng khiến thị trường bị phân mảnh, các chương trình, nội dung dễ trôi vào quên lãng.

Yếu tố cảm xúc giúp Anh trai say hi giữ chân khán giả.

Thực tế cho thấy Anh trai say hi không chỉ giữ chân khán giả còn bứt phá, nhiều tập vượt lên dẫn đầu trong top 5 chương trình có lượng tương tác lớn nhất.

Để có được những thành tích này, chương trình đã cho thấy điểm mạnh trong format chương trình cùng sự đầu tư mạnh tay từ NSX. Đầu tiên, phải kể đến hướng khai thác nội dung của Anh trai say hi. Không chiêu trò, không gây sốc, suốt 8 tập của chương trình, khán giả được “chạm” vào cảm xúc thật của tình bạn, tình thân và hành trình đi tìm chính mình của nhiều nghệ sĩ.

Những khoảnh khắc xúc động như khi Khôi Vũ chia sẻ về đoạn intro ca khúc Sớm muộn thì và hành trình vượt qua nỗi sợ của bản thân hay các anh trai thành thật dành sự “respect” cho nhau đã thực sự “chạm” tới khán giả.

Yếu tố cảm xúc chính là chất xúc tác để giữ chân khán giả một cách hiệu quả, bền vững. Nhưng nếu không có sự đầu tư mạnh mẽ của sân khấu, sự cháy hết mình của các anh trai trong chương trình, sẽ không có hàng loạt ca khúc lọt vào các BXH để từ đó vừa khẳng định uy tín của Anh trai say hi, vừa giúp chương trình thu hút người xem.

Một yếu tố nữa cho thấy nước đi đầy tinh tế của NSX Anh trai say hi trong cuộc đua giành spotlight, đó chính là việc chương trình được phát sóng, quảng bá trên đa nền tảng.

Vừa làm tốt ở mặt nghệ thuật, vừa thành công về độ phủ truyền thông và lan tỏa cảm xúc tới khán giả là “công thức” để Anh trai say hi không giảm sức hút giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt.