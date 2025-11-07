Loạt phim Việt bị hất văng

TPO - Nhiều phim điện ảnh Việt hụt hơi, mất vị trí số một phòng vé trong cuộc đua với dự án nước ngoài. Nguy cơ thua lỗ hàng loạt là kết cục dễ thấy.

Ngày 7/11, phòng vé Việt chứng kiến cuộc đổ bộ chưa từng có khi ít nhất 6 dự án trong nước và nước ngoài cùng khởi chiếu. Các tác phẩm ra rạp gồm Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc, Tình người duyên ma: Nhắm Mak yêu luôn, Lọ Lem chơi ngải, Godzilla trừ một, Thai chiêu tài, Trái tim què quặt…

Cuộc đổ này làm thay đổi cục diện phòng vé, đánh bật nhiều phim điện ảnh Việt khỏi top 5 bán chạy nhất. Cụ thể, tính 14h ngày 7/11, chỉ còn Cục vàng của ngoại trụ hạng top 3 phim đứng đầu phòng vé.

Trong đó, ngôi vương thuộc về Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc với 4.111 vé bán ra trên tổng số 977 suất chiếu, bỏ túi hơn 475 triệu đồng, theo Box Office Vietnam. Đây cũng là dự án có tỷ lệ lấp đầy rạp cao nhất.

Bảng tổng sắp phòng vé cho thấy các dự án trong nước hoàn toàn lép vế trước “bom tấn” ngoại. Có tới 4/5 phim điện ảnh nước ngoài lọt vào top 5 phòng vé, 7/10 chiếm giữ vị trí top 10.

Bộ phim Trái tim què quặt ra rạp ngày đầu.

Rơi vào cảnh ế ẩm là dự án Bịt mắt bắt nai. Hiện tại, phim tụt hạng gần cuối bảng tổng sắp phòng vé, duy trì 60 suất chiếu, bán được 109 vé, doanh thu gần 7 triệu đồng.

Đáng nói, bộ phim mới ra mắt một tuần nhưng không nhận được phản ứng tích cực từ phía khán giả. Thậm chí, tác phẩm bị gắn mác thảm họa điện ảnh mới của Việt Nam, có nhiều lỗ hổng về kịch bản, diễn xuất của dàn cast hạn chế.

Một phim Việt khác ở phòng vé có nguy cơ thua lỗ là Phá đám sinh nhật mẹ. Ra rạp từ 31/10, phim có doanh thu khiêm tốn với 4,8 tỷ đồng. Trong ngày, dự án đầu tay của đạo diễn Nguyễn Thanh Bình chỉ còn 286 suất chiếu, bán được 675 vé, thu về gần 54 triệu đồng.

Cải mả và Cục vàng của ngoại là hai tác phẩm giữ phong độ ổn định ở phòng vé nhưng thiếu sự đột phá về doanh thu, lần lượt là 16,2 tỷ đồng và 77,8 tỷ đồng.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, việc các phim điện ảnh cả trong và ngoài nước chen chúc ra rạp tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ hàng loạt khi tỷ lệ suất chiếu chia nhỏ, chất lượng còn hạn chế.

Tuy nhiên, điều này chứng minh thị trường phim ảnh ngày càng phát triển, đa dạng thể loại, giúp khán giả có nhiều lựa chọn. Đồng thời đặt ra thách thức với những nhà sản xuất, nhà đầu tư và đạo diễn, cần nâng cao chất lượng, bám sát thị hiếu.