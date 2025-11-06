Hơn 20 triệu khán giả xem Phương Oanh diễn cảnh dằn mặt tiểu tam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Phân đoạn Phương Oanh vạch trần chiêu trò của tiểu tam trong phim “Gió ngang khoảng trời xanh” được khen xuất thần, chạm đến cảm xúc của người xem.

Tập 39 bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh được đẩy lên cao trào khi gỡ nút thắt mối quan hệ giữa bộ ba nhân vật Mỹ Anh - Đăng - Linh.

Ở tập này, Mỹ Anh (Phương Oanh) có bằng chứng về việc Đăng (Doãn Quốc Đam) ngoại tình. Cô trực tiếp đối chất với Linh (Lan Phương) để vạch trần thủ đoạn của tiểu tam.

Các trích đoạn Mỹ Anh suy sụp, dằn mặt tiểu tam, thể hiện sự giằng xé nội tâm khi đối diện với chồng thu hút hơn 20 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận.

Đa số ý kiến khen ngợi sự nhập vai của Phương Oanh. Cô thể hiện rõ thần thái của người phụ nữ khí chất, dùng sự thông minh, bình tĩnh và tỉnh táo để giải quyết vấn đề. Từng biểu cảm run người, chết lặng hay suy sụp bật khóc vì phát hiện chồng phản bội đều vừa vặn, chạm đến trái tim người xem.

Nhiều bình luận cho rằng đây là những phân đoạn xuất sắc nhất trong phim và đáng ghi nhận của Phương Oanh. Nếu như trước đây nữ diễn viên còn khiến khán giả phàn nàn về đài từ, lời thoại, biểu cảm gượng gạo, thì tập phim vừa rồi đã cứu cô một bàn thua trông thấy.

screen-shot-2025-11-06-at-110412-538.jpg
screen-shot-2025-11-06-at-110231-2581.jpg
Biểu cảm, diễn xuất của Phương Oanh trong tập 39 phim Gió ngang khoảng trời xanh nhận cơn mưa lời khen.

Các đồng nghiệp như Trúc Mai, Hương Giang... để lại lời khen cho Phương Oanh.

“Một tập phim quá xuất sắc, xem đã quá”, Hương Giang viết. “Ôi xem mà người mình run bần bật, diễn đỉnh quá”, “Phương Oanh diễn phân cảnh này quá xuất sắc”, “Phương Oanh đóng tập 39 tối nay không thể chê một điểm gì luôn. Diễn quá xuất sắc. Nếu ai nói Phương Oanh diễn dở có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ. Vì cô ấy diễn nhiều phim rồi, phim nào cũng hay”, “Phim Việt có những pha dằn vặt tiểu tam rất đỉnh luôn”, “Từ đầu phim tới giờ mới thấy phân đoạn này Phương Oanh diễn đỉnh, từ ánh mắt, nét mặt, tới cách nhả thoại, cộng với kịch bản câu thoại sắc sảo, thâm sâu… Phải nói là phân đoạn này xuất sắc tới mức mình quên mất là phim từng có tổng tài du thuyền diễn đơ”… là một số bình luận của khán giả.

Bên cạnh những lời khen vẫn có ý kiến tranh luận biểu cảm của Phương Oanh có phần lố, đặc biệt ở phân đoạn cô cầm đôi đũa run bần bật khi chồng tiếp tục lừa dối, tiểu tam thách thức. Cũng có khán giả đề xuất vui được thay Phương Oanh 5 phút trong phim để xử lý cả tiểu tam và chồng, vì phản ứng của nữ chính khá yếu ớt, chưa thực sự đã.

Về phía Phương Oanh, cô không có phản hồi hay chia sẻ về phân đoạn gây sốt. Kể từ sau biến cố của chồng - doanh nhân Nguyễn Hòa Bình - cô sống kín tiếng. Lần gần nhất nữ diễn viên xuất hiện là buổi lễ đóng máy của bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Hiện, cái kết phim Gió ngang khoảng trời xanh vẫn là ẩn số. Theo bản gốc, nhân vật do Phương Oanh đảm nhận không chấp nhận tha thứ cho sai lầm của chồng. Cô quyết định ly hôn và tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân.

Đỗ Quyên
#Phương Oanh #Gió ngang khoảng trời xanh #diễn xuất #khán giả #phim Việt #cảnh diễn

