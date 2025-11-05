Phim có Phương Oanh tụt dốc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đỗ Quyên
TPO - “Gió ngang khoảng trời xanh” mất vị trí số một bảng xếp hạng phim Việt trên sóng VTV tuần qua, sụt giảm rating rõ rệt từ 6,5% xuống 5,7%.

Báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN cho thấy bộ phim Cách em một milimet đang giữ vị trí số một bảng xếp hạng (Rating) phim Việt trên sóng VTV (tính từ 27/10-2/11).

Cụ thể, bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên như Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng, Chí Nhân… có hơn 5,8 triệu khán giả đã xem, tính đến 12h đêm 2/11. Trung bình phim có hơn 4,7 triệu người xem/phút, rating đạt 6,6 %.

Ở vị trí thứ hai là bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh với rating 5,7%. Tuần trước, dự án này đứng đầu bảng xếp hạng với hơn 6,2 triệu khán giả, rating đạt 6,5 %.

Vừa lên sóng, bộ phim Lằn ranh nhanh chóng lọt vào top 3 phim Việt được xem nhiều nhất trong tuần với chỉ số rating 3,3 %, thu hút 2,9 triệu khán giả.

Cùng đạt rating 3,3 % là bộ phim Có anh nơi ấy bình yên. Và xếp ở vị trí số 5 là Hoa sữa về trong gió - bộ phim phát lại từ 27/10, tiếp cận hơn 2,1 triệu khán giả.

Diễn xuất của Lan Phương, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam trong phim Gió ngang khoảng trời xanh bị cho xuống phong độ.

Việc bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh sụt giảm rating không bất ngờ. Tuần qua, dự án có Phương Oanh được cho kém hấp dẫn với nhiều tình tiết gây tranh cãi.

Theo đó, nhân vật Mỹ Anh do Phương Oanh đảm nhận rơi vào khoảng lặng, thiếu sự tinh tế như hình tượng xây dựng ban đầu. Trong khi sự xuất hiện của Linh (Lan Phương) khiến nhiều khán giả ức chế.

Linh có tình cảm đơn phương với Đăng (Doãn Quốc Đam) và cả hai đi quá giới hạn trong một chuyến công tác. Nhận ra sai lầm, Đăng cố tình né tránh Linh và mong muốn vun vén hạnh phúc gia đình. Không chấp nhận người bị bỏ rơi, Linh tiếp cận Mỹ Anh để âm thầm phá hoại.

Tuy nhiên, Mỹ Anh không nhận ra những điều bất thường giữa Linh và Đăng, trong khi bạn thân của cô chỉ một lần gặp gỡ đã nghi ngờ. Cô thường xuyên gặp gỡ, mời Linh về nhà ăn cơm, thậm chí nhiệt tình nhờ chồng hỗ trợ Linh chuyển nhà. Những chi tiết này bị cho phi lý, khác xa với tính cách và sự nhạy cảm của Mỹ Anh ban đầu.

Ngoài ra, diễn xuất của Phương Oanh và Lan Phương gây nhiều tranh luận. Cách thoại, nhả chữ, khẩu hình của Phương Oanh bị cho quá điệu, nhiều từ khó nghe. Trong khi Lan Phương bị chê giọng hổn hển, thiếu sức sống.

Một điểm trừ khiến Gió ngang khoảng trời xanh giảm sức hút là màn tương tác giữa Phương Oanh và Doãn Quốc Đam thiếu muối. Đóng vợ chồng, cả hai không tạo được cảm xúc cho người xem do diễn xuất gượng gạo, khiên cưỡng.

Ngược lại, bộ phim Cách em một milimet nhận được nhiều sự quan tâm và lời khen của khán giả. Tuần qua, phim được cao trào bằng màn tái hợp của các nhân vật Tú - Đức - Chiến - Thư và cảnh nhân vật Nga bị cưỡng bức.

Sự nhập vai của dàn diễn viên như Huyền Lizzie, Quỳnh Châu, Hà Việt Dũng, Trọng Lân, Huỳnh Anh… được khen tròn trịa. Đặc biệt Huyền Lizzie có sự tiến bộ rõ rệt, cô thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật Ngân với nhiều trường đoạn biểu cảm phức tạp.

Đỗ Quyên
