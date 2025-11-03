Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Phim có Hoàng Hà rời rạp

Đỗ Quyên
TPO - Sau “Chị ngã em nâng”, bộ phim “Tay anh giữ một vì sao” tiếp tục rời rạp khi rơi vào tình trạng ế ẩm, không bán được vé.

Gần hết ngày 2/11, phim điện ảnh Tay anh giữ một vì sao chỉ bán được 24 vé trên tổng số 5 suất chiếu, bỏ túi gần 3 triệu đồng, theo số liệu của Box Office Việt Nam.

Từ ngày 3/11, dự án không còn suất chiếu tại Hà Nội cũng như một số cụm rạp lớn trên cả nước. Đến ngày 5/11, Tay anh giữ một vì sao chính thức rời rạp, kết thúc sứ mệnh ở phòng vé Việt.

Hiện tại, bộ phim đã thu về 11,7 tỷ đồng - con số đáng thất vọng với dự án có sự tham gia của "hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo. Tuy nhiên đây là kết cục không bất ngờ bởi Tay anh giữ một vì sao có mở đầu khá ảm đạm, thậm chí đáng báo động.

hoang-ha.jpg
Lee Kwang Soo và Hoàng Hà thiếu bùng nổ trong Tay anh giữ một vì sao.

Doanh thu tuần đầu tiên của bộ phim chỉ đạt 8,5 tỷ đồng, chưa từng vươn lên vị trí số một phòng vé.

Những tuần sau, phim rơi vào tình trạng ế ẩm, khó bán vé và rất ít thảo luận trên mạng xã hội.

Tay anh giữ một vì sao là dự án điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, do đạo diễn Kim Sung Hoon chỉ đạo, có “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo và diễn viên Hoàng Hà đóng chính.

Ngoài ra, phim quy tụ một số diễn viên Hàn đình đám khác như Eum Moon Suk, Kang Ha Neul (vai cameo)...

Tay anh giữ một vì sao kể về Jun Woo (Lee Kwang Soo) - một ngôi sao giải trí hàng đầu Hàn Quốc - đang đối diện với nỗi bất an khi danh tiếng sụt giảm. Trong một chuyến công tác, anh vô tình bị ê-kíp bỏ quên ở Việt Nam khi không có giấy tờ và ví tiền.

Lang thang trên đường phố TPHCM, Jun Woo liên tục gặp những tình huống trớ trêu, đỉnh điểm là khi anh bị Thảo (Hoàng Hà) đụng xe và làm vỡ điện thoại. Không còn cách nào khác, Jun Woo tìm đến Thảo nương nhờ trong thời gian chờ sửa máy.

Sau đó, cả hai cùng có những trải nghiệm cuộc sống dân dã, ăn uống lề đường và bắt đầu hiểu nhau, phát sinh tình cảm.

Thời điểm phim công chiếu, Lee Kwang Soo đến Việt Nam và nhiệt tình tham gia quảng bá, cinetour gặp gỡ khán giả. Tuy nhiên hiệu ứng truyền thông không mấy tích cực.

Bộ phim bị đánh giá chưa thoát khỏi mô-típ "hoàng tử - lọ lem", cũng không có sự đột phá. Điều đáng tiếc nhất là hai diễn viên chính chưa tạo được chemistry trong những phân đoạn tình cảm, biểu cảm gượng gạo, khiến bộ phim thiếu sức hút.

Đỗ Quyên
