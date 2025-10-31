Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Game show có Trường Giang xin lỗi

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chương trình 2 Ngày 1 Đêm xin lỗi sau ồn ào “em xinh” Lamoon được cho có hành xử, phát ngôn thiếu tôn trọng với Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn.

Trưa 31/10, nhà sản xuất 2 Ngày 1 Đêm lên tiếng xin lỗi các nghệ sĩ, khán giả vì “những ồn ào không tích cực và hiểu lầm trong suốt thời gian qua”.

Nhà sản xuất khẳng định luôn trân quý, lắng nghe ý kiến và dành sự yêu thương đến từng thành viên của dàn cast. Đồng thời ê-kíp mong chương trình mang đến tiếng cười trong những bữa cơm.

“Có những chuyến đi không chỉ đo bằng quãng đường, mà bằng tình cảm, sự đoàn kết yêu thương của những con người luôn kề vai sát cánh. Cảm ơn dàn cast, khán giả đã cùng 2 Ngày 1 Đêm vượt qua bao thử thách, để khi nhìn lại, thấy một chữ 'thương' lớn hơn bao giờ hết", đại diện nhà sản xuất cho biết.

truong-giang.jpg
Trường Giang nhận trách nhiệm khi Lamoon bị số đông khán giả chỉ trích trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm.

Trước đó, Lamoon vướng tranh cãi vì thái độ, phát ngôn bị cho kém duyên và thiếu tôn trọng đàn anh trong tập 85-86 chương trình 2 Ngày 1 Đêm.

Cụ thể, sau khi kết thúc phần trò chơi và chịu hình phạt bị bôi bánh kem lên mặt, Lamoon tuyên bố: "Em không muốn hít chung bầu không khí với anh Kiều Minh Tuấn". Câu nói khiến cả dàn cast bất ngờ, thậm chí Trường Giang cho rằng phát ngôn của đàn em “sao nặng dữ”.

Khi được hỏi lý do, Lamoon giải thích cô cảm thấy bị đàn anh bôi nhiều kem lên mặt và chưa được trả thù trong phần trò chơi.

Ở tình huống khác, Lamoon được cho có thái độ, phát ngôn thiếu tinh tế với Ngô Kiến Huy. Khi đàn anh bắt chuyện, cho rằng Lamoon chịu khổ quen rồi nên ngủ khổ để mọi người ngủ sướng. Cô đáp trả: "Nhưng em đâu chung đội với anh anh đâu, em không ok với anh".

Sau khi chương trình lên sóng, số đông khán giả phản ứng, không hài lòng về thái độ ứng xử và phát ngôn của Lamoon.

Trước chỉ trích của dư luận, Lamoon xin lỗi vì khiến mọi người cảm thấy khó chịu và mong nhận được sự cảm thông.

Cô giải thích lần đầu tham gia một chương trình thực tế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Lamoon cho rằng bản thân luôn muốn mọi người vui. Tuy nhiên, ngôn ngữ thể hiện cảm xúc và quan điểm nhận xét, đánh giá của mỗi người khác nhau.

“Tôi đã đọc, xem những chia sẻ, góp ý từ khán giả. Với tất cả sự cầu thị, tôi sẽ lắng nghe, điều chỉnh và học hỏi nhiều hơn để phù hợp hơn với từng chương trình mình tham gia trong thời gian tới”, cô chia sẻ.

Cùng tham gia chương trình, Lê Dương Bảo Lâm bênh vực đàn em. Nam diễn viên cho biết Lamoon là người nhỏ nhẹ, lễ phép, luôn dạ thưa và sẵn sàng hợp tác, nhưng do mới tham gia show thực tế nên có phần khớp.

Trường Giang cũng nhận trách nhiệm khi Lamoon bị số đông khán giả chỉ trích. "Cảm ơn Lamoon đã tham gia làm khách mời trong hành trình 2 Ngày 1 Đêm lần này, dù còn nhiều thiếu sót nhưng thật sự quý mến vì những nỗ lực của em. Mong khán giả hoan hỉ bỏ qua. Em làm chưa tốt thì lỗi cũng có phần của các anh", Trường Giang bày tỏ.

Đỗ Quyên
#Gameshow #Trường Giang #Lamoon #2 Ngày 1 Đêm #xin lỗi #bình luận #chương trình giải trí

Xem thêm

Cùng chuyên mục