Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Em xinh Lamoon xin lỗi

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lamoon xin lỗi, nhận sai về thái độ sau khi tham gia chương trình "2 Ngày 1 Đêm". Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng lên tiếng bênh vực đàn em.

Xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm, Lamoon gây tranh luận khi liên tục có những hành động và cách nói chuyện bị cho là thiếu tinh tế với các đàn anh Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn...

Cụ thể, trong một thử thách, khi các thành viên ngồi chờ được gọi tên, Ngô Kiến Huy hỏi Lamoon: "Hình như em nói em ngủ khổ được đúng không?". Đáp lại, nữ ca sĩ nói: "Nhưng em có chung đội với anh đâu, em không ok với anh". Nhiều khán giả nói Ngô Kiến Huy đã bối rối trước thái độ của đàn em.

﻿1.jpg
2.jpg
Lamoon tạo tranh luận khi nói chuyện với Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn.

Trong phân cảnh khác, Lamoon không vừa lòng với Kiều Minh Tuấn: "Em bức xúc với anh Kiều Minh Tuấn, em không muốn hít thở chung bầu không khí với anh". Trường Giang nói thêm: "Sao nói câu nặng dữ vậy?".

Các ý kiến chỉ trích nói cô lên giọng, to tiếng, thậm chí tỏ thái độ và cho rằng cô nên tiết chế hơn khi giao tiếp với đàn anh.

Trước sự việc, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng, nhắn nhủ mọi người bỏ qua cho Lamoon vì chưa có kinh nghiệm đi game show.

Lamoon cho biết mỗi người có ngôn ngữ thể hiện cảm xúc khác nhau. “Điều tôi luôn muốn trong cuộc đời mình là làm mọi người vui. Chẳng ai ngốc nghếch mang điều tiêu cực đi trưng trổ”.

Chiều 28/10, nữ ca sĩ cho biết cô mang tâm lý hết mình trong từng thử thách khi góp mặt ở chặng Bắc Ninh show 2 Ngày 1 Đêm, và mong mọi người thông cảm, bỏ qua những sai sót.

“Vì là lần đầu tham gia một chương trình thực tế, chắc chắn có những thiếu sót không tránh khỏi, mong mọi người thông cảm và bỏ qua nếu có những phân đoạn làm mọi người cảm thấy chưa vui và khó chịu”, Lamoon chia sẻ.

Lamoon (giữa) khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm, bên cạnh Hieuthuhai (bìa trái) và MC Trường Giang.
Lamoon (giữa) khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm, bên cạnh Hieuthuhai (bìa trái) và MC Trường Giang.

Ca sĩ cho hay cô đã đọc những góp ý, chia sẻ từ khán giả. Với tinh thần cầu thị, cô học hỏi, điều chỉnh để phù hợp hơn với các chương trình trong tương lai.

“Góp ý của khán giả là động lực để tôi hoàn thiện… Một lần nữa tôi gửi lời xin lỗi tới khán giả vì đã làm mọi người khó chịu”, Lamoon cho hay.

Lamoon tên thật là Diễm Hằng, sinh năm 2003, được biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2023, dừng chân trong top 6. Cô lấn sân sang điện ảnh nhờ vai Út Khờ - chiến sĩ trong phim Địa đạo. Năm 2025, Lamoon tiếp tục gây tiếng vang khi góp mặt trong Em xinh say hi, vào top Best5 - 5 em xinh có lượt bình chọn cao nhất chương trình.

Hà Trang
#Lamoon #2 Ngày 1 Đêm #thái độ thiếu tinh tế #Ngô Kiến Huy #Kiều Minh Tuấn #tranh luận #ca sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục