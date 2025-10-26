Món hời từ Mỹ Mỹ sau cơn sốt Em xinh

TPO - Mỹ Mỹ thỏa sức chứng minh năng lực vừa hát live vừa nhảy biểu diễn trong sự kiện tối 24/10 tại TPHCM. Nữ ca sĩ có thêm dấu mốc quan trọng sau "Em xinh say hi".

Fan “đội mưa” đến xem fan concert của Mỹ Mỹ

Người hâm mộ “đội mưa” đến xem Mỹ Mỹ fan concert - buổi biểu diễn kết hợp fan meeting, cho thấy cho sức hút của nữ ca sĩ sau Em xinh say hi. Hôm 24/10, nữ ca sĩ tiếp tục tạo nên cột mốc mới trong sự nghiệp.

Sự kiện được nhiều khán giả ví như “món hời Mỹ Mỹ dành cho fan”, khi họ vừa được nghe nhạc, vừa chứng kiến dàn khách mời nổi tiếng gồm các Chị đẹp, Em xinh, Anh trai như Orange, Lamoon, Quỳnh Anh Shyn, Tuimi, Bùi Duy Ngọc, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng…

﻿ ﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿ Dàn Em xinh, Anh trai, Chị đẹp đến cổ vũ Mỹ Mỹ.

Trên sân khấu, Mỹ Mỹ thể hiện khả năng hát live ổn định, kết hợp nhuần nhuyễn với vũ đạo và kiểm soát sân khấu tự tin. Cô có những màn tương tác, trò chuyện cùng người hâm mộ để trung hòa cảm xúc, tạo cảm giác thân mật, gần gũi.

Nữ ca sĩ trình diễn loạt ca khúc quen thuộc như Giản hạ thủy, Stay here (kết hợp Machiot) và Em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới (song ca cùng OSAD), đan xen giữa phần hát và vũ đạo, tạo không khí khuấy động khán phòng.

“Rất nhiều bạn nói tôi truyền động lực cho các bạn theo đuổi đam mê, và chính các bạn cũng là động lực của tôi. Đó là lý do có buổi fan concert hôm nay", Mỹ Mỹ chia sẻ.

Mỹ Mỹ trình diễn cùng OSAD.

Định vị bản thân

Từng là dancer chuyên nghiệp của Vũ đoàn Bước Nhảy, Mỹ Mỹ bước vào âm nhạc với nền tảng kỹ thuật sân khấu vững chắc, điều giúp cô khác biệt trong lớp ca sĩ Gen Z hiện nay.

Ngay từ ban đầu, nữ ca sĩ đã định vị mình ở hướng performance (chuyên về trình diễn). Các dự án ra mắt trước, MV đều có màn vũ đạo bắt mắt. Điển hình là Không ai khác ngoài em - bản hit hơn 11 triệu lượt xem, từng tạo “cơn sốt” vũ đạo trên mạng xã hội. Tuy vậy, Mỹ Mỹ vẫn chưa có nhiều cơ hội để tỏa sáng.

Tham gia Em xinh say hi giúp cô mở rộng tệp fan và "trưng trổ" nhiều hơn về khả năng biểu diễn. Suốt thời gian thi đấu, Mỹ Mỹ là một trong những Em xinh có phong độ ổn định nhất. Cô góp mặt trong nhiều sân khấu hot như Not my fault, Đồng dao xinh gái, Không đau nữa rồi, Cách (yêu đúng) điệu…

Ca sĩ Mỹ Mỹ khuấy động sân khấu fan concert đầu tiên của sự nghiệp sau Em xinh say hi.

Sau cuộc thi, Mỹ Mỹ thừa nhận bản thân đã trở nên can đảm hơn trong việc thể hiện con người thật, dám thử nghiệm điều mới và bứt phá khỏi giới hạn của chính mình.

Tiếp nối sức nóng từ chương trình, tháng 8, Mỹ Mỹ ra mắt MV Em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ sinh năm 1996 tiếp tục bước lên hành trình lớn hơn với album đầu tay Burning Blue. Nhiều khán giả kỳ vọng Mỹ Mỹ có thêm cơ hội tỏa sáng trong bối cảnh Vpop đang chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều performer trẻ.