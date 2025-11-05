Hương Giang đăng ký kết hôn nhưng chưa tính cưới

TPO - Diễn viên Hương Giang xác nhận cô và bạn trai đã đăng ký kết hôn. Hiện, cả hai chung sống nhưng chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.

Ngày 5/11, Hương Giang chia sẻ kỷ niệm đánh dấu ba năm yêu và gắn bó với chồng doanh nhân.

Cô viết: “Em vẫn nhớ mãi những cảm xúc ngọt ngào hôm ấy, giữa 30.000 người, giữa ồn ào hỗn loạn, có một bàn tay mịn màng, ấm áp nắm lấy tay em băng muôn vàn chướng ngại vật để vào được fanzone trong live show của chị Mỹ Tâm. Lần đầu chạm rồi chẳng muốn buông, một khoảnh khắc tưởng đơn giản, mà lại đủ để mở ra cả một hành trình dài - nơi có tiếng cười, nước mắt, và cả những im lặng mà chỉ hai người hiểu”.

Gần đây, Hương Giang mới thoải mái công khai hình ảnh bạn đời. Trước đó, cô giấu kín danh tính và ngoại hình nửa kia vì ngại ồn ào, bàn tán của dư luận.

Hương Giang cũng công khai ảnh chụp cùng chồng bên bờ biển. Chia sẻ với Tiền Phong, Hương Giang xác nhận cả hai đã đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, họ chưa lên kế hoạch đám cưới. Hương Giang nói thời gian này cô tập trung chăm con nhỏ. Nữ diễn viên cũng chưa đóng phim hay hoạt động nghệ thuật trở lại.

Chồng diễn viên Hương Giang là doanh nhân Như Ngọc. Anh sinh năm 1978, hơn cô 11 tuổi. Cặp đôi đón bé trai đầu lòng vào tháng 1. Hương Giang cho biết em bé xuất hiện như món quà đúng lúc cô và bạn trai đang bàn chuyện xem ngày làm đám cưới.

Sau đó, cô trải qua 4 tháng ốm nghén nên phải tạm gác mọi kế hoạch để tập trung dưỡng thai. Suốt thai kỳ và sau khi em bé chào đời, Hương Giang thường xuyên chia sẻ cảm xúc hạnh phúc vì được chồng chăm sóc.

“Dùng từ chiều chuộng có thể còn quá đơn thuần, đúng ra là anh ấy hiểu và trân trọng tôi”, Hương Giang nói.

Theo Hương Giang, chồng cô là người sống hướng nội nên ngại xuất hiện trên truyền thông. Anh cũng là người điềm tĩnh và ứng xử đúng mực. Cô cho biết cả hai gặp nhau là định mệnh, đúng người đúng thời điểm.

“Anh ấy là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Hơn nữa, anh ấy là tuýp người cư xử đúng mực nên tôi luôn có cảm giác an toàn, bình yên”, nữ diễn viên cho hay.

Hương Giang sinh năm 1989, là diễn viên tay ngang. Cô tham gia nhiều bộ phim như Cô gái nhà người ta, Lặng yên dưới vực sâu, Sống chung với mẹ chồng, Mùa hoa tìm lại, Đừng làm mẹ cáu, Món quà của cha…