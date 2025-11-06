Một lãnh đạo doanh nghiệp mất tiền tỷ vì bị dọa tung clip

report Tạo 'tin thật' để chống 'tin giả

Phát biểu tại tọa đàm, ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena - cho rằng để chống lại tin giả, trước hết mỗi người cần biết tạo ra tin thật và giá trị thật cho chính mình.

Ông Thắng nói: “Chống tin giả thì bây giờ làm sao chúng ta tạo tin thật, tự mình tạo tin thật để có cái chống lại cái giả. Chứ suốt ngày mình nhìn đi đâu cũng thấy giả hết thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán, lúc nào cũng căng thẳng”.

Theo ông, con người cần học cách chủ động tạo ra những giá trị thật. Khi có giá trị thật, có năng lực thật, mỗi cá nhân sẽ tự có sức đề kháng với thông tin giả. “Nếu chỉ thụ động tiêu thụ thông tin thì suốt ngày chúng ta chỉ thấy giả, rồi dần dần cũng trở nên giả, sống trong cảm giác bức bối và áp lực”.

Ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena - chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Duy Anh.

Ông Võ Đỗ Thắng chia sẻ hàng ngày ông trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận rất nhiều hồ sơ sinh viên, tuy nhiên đa số chỉ là những bản CV đơn giản, thiếu minh chứng cụ thể về năng lực. “Các bạn chỉ có tờ giấy A4 liệt kê công việc, chúng tôi không biết các bạn có thực sự làm được hay không. Chúng tôi cần thông tin thật - hồ sơ năng lực thật của các bạn”.

Theo ông, sinh viên cần xây dựng hồ sơ năng lực cá nhân bằng sản phẩm thật - có thể là các clip nghiên cứu, chia sẻ kiến thức hoặc trình bày quan điểm chuyên môn của bản thân. “Ví dụ bạn học cơ khí ô tô thì hãy làm một clip nói về động cơ, nghiên cứu về sản phẩm của mình. Nếu học công nghệ thông tin, hãy làm clip chia sẻ kiến thức về lập trình. Khi có những sản phẩm thật như vậy, nhà tuyển dụng nhìn vào sẽ đánh giá được năng lực thật của bạn”.

Ông Thắng cho rằng trong 4 năm đại học, sinh viên nên tận dụng mạng xã hội để xây dựng kênh chuyên môn của riêng mình. “Các bạn chỉ cần làm một kênh YouTube hay TikTok đúng chuyên ngành, có 100 đến 200 clip liên quan đến lĩnh vực mình học, khi ra trường chỉ cần đưa đường link đó, chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ chào đón”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng hiện nay, nhiều đơn vị tuyển dụng kiểm tra cả mạng xã hội của ứng viên. “Nếu trên Facebook không có gì liên quan đến chuyên môn, toàn đăng hình chơi game hay nội dung không phù hợp, thì hồ sơ năng lực coi như không có giá trị. Khi đó chúng tôi sẽ loại ngay từ vòng đầu.”

Bên cạnh đó, ông Thắng cho biết các doanh nghiệp và trung tâm an ninh mạng hiện đang sử dụng các công cụ giám sát mạng xã hội (social listening) để phát hiện thông tin giả hoặc nội dung tiêu cực. “Khi phát hiện một đối tượng hay thông tin xuất hiện bất thường, hệ thống sẽ cảnh báo. Sau đó bộ phận phân tích sẽ kiểm tra, nếu là thông tin tiêu cực hoặc mang tính cạnh tranh không lành mạnh, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý.”

Theo ông Võ Đỗ Thắng, việc phối hợp giữa các trung tâm an ninh mạng và cơ quan chức năng là cần thiết để ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Kết thúc phần chia sẻ, ông Thắng khẳng định: “Khi chúng ta có giá trị thật, có sản phẩm thật, có hồ sơ năng lực thật thì đó chính là cách tốt nhất để chống lại tin giả và khẳng định giá trị của chính mình”.