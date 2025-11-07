Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Ngọc Huyền liên tục khóc trong đám cưới với Đình Tú

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảnh khắc được bố dẫn vào lễ đường, Ngọc Huyền xúc động bật khóc. Cô nhiều lần rơi nước mắt trong lễ cưới với Đình Tú tối 6/11.

Chuyện tình bắt đầu từ những thước phim

Tối 6/11, đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Buổi tiệc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, chủ yếu là dàn diễn viên phim Việt giờ vàng như Trọng Trinh, Việt Anh, Huyền Lizzie, Lương Thu Trang, Thanh Hương, Quỳnh Kool, Nguyễn Ngọc Huyền, Quỳnh Nga, Mạnh Hưng…

manh-hung.jpg﻿
dinh-tu-8-9656.jpg
dinh-tu-6-8018.jpg
Nhiều nghệ sĩ Việt tham dự lễ cưới Đình Tú - Ngọc Huyền.

Là cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt, không gian lễ cưới Đình Tú - Ngọc Huyền được thiết kế đậm chất điện ảnh, với hai tông màu chính là vàng và trắng. Chi tiết dải băng phim là điểm nhấn chủ đạo, minh chứng tình yêu được xây dựng từ những thước phim.

Đình Tú và Ngọc Huyền gặp nhau lần đầu cách đây ba năm trong một lần thu âm. Sau đó, cả hai cùng tham gia chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình và nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim Hãy nói lời yêu.

img-6913.jpg
img-6914.jpg﻿
img-6915.jpg﻿
img-6912.jpg
Không gian tiệc cưới đậm chất điện ảnh của Đình Tú và Ngọc Huyền. Ảnh: 7799 Wedding.

Trong khoảnh khắc được bố dẫn vào lễ đường, Ngọc Huyền xúc động bật khóc. Cô dâu nhiều lần rơi nước mắt, đặc biệt là khi được Đình Tú trao nhẫn cưới. Theo video diễn viên Quỳnh Kool chia sẻ, Đình Tú ôm eo, dỗ dành Ngọc Huyền khi thấy cô lau nước mắt.

img-6916.jpg
Đình Tú và Ngọc Huyền thực hiện các nghi thức truyền thống trong đám cưới như trao nhẫn, cắt bánh, rót rượu... Ảnh: 7799 Wedding.

Tại lễ cưới, Ngọc Huyền chia sẻ cô từng bất ngờ khi Đình Tú cầu hôn. Đó là lần đầu cô cân nhắc rất kỹ mới đưa ra quyết định. Thậm chí sau khi nhận lời, Ngọc Huyền vẫn phân vân, suy nghĩ.

Lời thề nguyện

Chiều 6/11, Đình Tú và Ngọc Huyền làm lễ Vow (lễ trao lời thề) với dàn khách mời hạn chế gồm gia đình hai bên và vài người bạn thân thiết.

Đình Tú kể lại chuyện tình gần 3 năm của hai người, từ ấn tượng của lần gặp đầu đến khi quyết định về chung một nhà.

"Anh mong rằng em mãi giống như biệt danh đặt trong tin nhắn của chúng mình, là trụ cột tinh thần để anh dựa vào, cố gắng và tiến tới những ước mơ lớn lao của hai đứa. Anh sẽ làm được, mọi thứ ở ngoài kia hãy để anh lo. Điều tự hào lớn nhất của anh chính là mang lại hạnh phúc cho em. Điều quan trọng nhất của anh chính là cảm xúc của em. Anh yêu em", Đình Tú nhắn nhủ.

dinh-tu-6.jpg
dinh-tu-5.jpg
dinh-tu-2.jpg
dinh-tu.jpg
Đình Tú và Ngọc Huyền trong lễ thề nguyện chiều 6/11. Ảnh: 7799 Wedding.

Trong khoảnh khắc trao lời thề nguyện, Ngọc Huyền xúc động bật khóc. Cô gửi tới chồng những lời ngọt ngào: "Từ khi có anh, em thấy được là chính mình. Cảm xúc bên cạnh anh không quá khó để gọi tên, chỉ đơn giản là sự bình yên. Em rất vui khi có một người bạn đồng hành. Em có thể cùng anh khám phá thế giới, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ.

Em nghĩ bản thân là người dễ tính, nhưng có một mong muốn nho nhỏ là ngày trước, anh nói nếu 10 lần cãi nhau thì anh sẽ xuống nước và xin lỗi trước 8 lần, còn em sẽ xin lỗi 2 lần để có sự cân bằng. Nhưng em mong muốn tất cả sẽ là anh xin lỗi và xuống nước trước. Vì mỗi lần như vậy, em sẽ có cảm giác em quan trọng hơn.

Cảm ơn sự nghiêm túc và dịu dàng của anh trong suốt gần 3 năm qua, cảm ơn sự đồng hành, niềm tin yêu và sự ủng hộ. Cảm ơn anh vì đã chọn em là nhà".

Đình Tú - Ngọc Huyền công khai chuyện tình cảm và giấy đăng ký kết hôn vào tháng 6. Cả hai tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 30/10 tại quê nhà cô dâu ở Bắc Ninh.

Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh tham gia nhiều phim truyền hình như gái nhà người ta, Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Những chặng đường bụi bặm...

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, là diễn viên tay ngang. Cô từng là sinh viên ngành Tâm lý học, Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô tham gia nhiều dự án như Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Cha tôi người ở lại…

Đỗ Quyên
#Đình Tú #Ngọc Huyền #đám cưới #Việt Nam #sao Việt #tình yêu #đám cưới nghệ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục