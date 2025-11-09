5 nghệ sĩ bị loại

TPO - Live Stage 3 của "Anh trai say hi" 2025 mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn, loạt màn trình diễn sáng tạo và cuộc tranh tài dance battle kịch tính. Đêm thi khép lại với nhiều cảm xúc khi 5 anh trai phải nói lời chia tay chương trình.

Cody Nam Võ là điểm nhấn

Live Stage 3 của Anh trai say hi 2025 tiếp tục chứng kiến những màn trình diễn đặc sắc. Đội BigDaddy mở màn với To Your Ex, kết hợp Hải Nam, TEZ, GILL, Jey B cùng Em xinh Orange.

Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng, BigDaddy cho thấy bản lĩnh dẫn dắt đội, biến ca khúc thành cuộc trò chuyện tinh tế giữa “người mới” và “người cũ”. Sân khấu được dàn dựng công phu với concept phòng thí nghiệm tương lai kết hợp yếu tố Á Đông.

Tiếp đó, đội Robber của Khoi Vu kết hợp cùng Em xinh Lamoon mang đến Sớm Muộn Thì có sự góp mặt của em xinh Lamoon. Với concept Anime, sân khấu được dựng thành hình ảnh con tàu khổng lồ giữa biển cả, hai bên phủ những dải lưới lớn bằng dây thừng.

Ca khúc mở đầu bằng giai điệu pop buồn, phần rap của Robber và Mason Nguyễn mạnh mẽ, kết hợp cùng chất R&B mượt mà, nhịp hook nhanh và dồn dập ở gần cuối bài. Đây cũng là sân khấu ghi dấu nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của các thành viên, khi Nhâm Phương Nam lần đầu thử sức với rap.

Phần Dance Battle khép lại đêm diễn. Sáu đội thi đấu qua ba vòng căng thẳng với dàn giám khảo gồm C2LOW, BBOY B4, Quốc Tít, Lê Vinh và MT POP. Đội Ngô Kiến Huy vươn lên dẫn đầu nhờ năng lượng bùng nổ và kỹ thuật đồng đều, trong khi đội BigDaddy gây ấn tượng với concept Squid Game sáng tạo.

Ở vòng Cypher Battle, TEZ cùng Cody Nam Võ, Dillan Hoàng Phan và Sơn.K trở thành tâm điểm nhờ kỹ thuật và tinh thần hip hop.

Khi được yêu cầu nhảy freestyle, TEZ ghi điểm với năng lượng gai góc, khả năng xử lý nhạc và cú chốt ấn tượng. Sơn.K nổi bật với chuyển động cơ thể chắc chắn và loạt kỹ thuật khó. Dillan có nền tảng tốt nhưng cần bình tĩnh và thêm điểm nhấn, trong khi Cody Nam Võ được đánh giá là người “xử lý beat sạch nhất”, đạt điểm tối đa nhờ kỹ thuật, trick đặt đúng lúc và thần thái tự tin.

Giám khảo Quốc Tít nhận xét Cody không có gì để chê, vượt trội so với các đối thủ còn lại. Màn thể hiện của Cody Nam Võ cũng nhận được ý kiến tích cực từ khán giả sau chương trình.

Màn freestyle của Cody Nam Võ.

5 anh trai bị loại

Tổng điểm chung cuộc được tính dựa trên điểm bài hát cộng với điểm thưởng Dance Battle. Sau lượt đấu bài hát, Ngô Kiến Huy thành công đưa các thành viên vượt qua thử thách, dẫn đầu với 1.060 phiếu, trong khi đó hạng cuối là đội Phúc Du với 970 phiếu. Ở lượt dance battle, ba thứ hạng cao nhất lần lượt thuộc về Cody Nam Võ, Sơn.K, Trai Dillan Hoàng Phan,

Khép lại Live Stage 3, 5 thành viên phải nói lời chia tay chương trình gồm Khoi Vu, Bùi Duy Ngọc, Otis, TEZ và Nhâm Phương Nam.

Khoi Vu tâm sự đây đã là lần thứ hai anh đứng dưới ánh đèn sân khấu trong cảm giác chờ đợi kết quả, nhưng cuối cùng “ánh sáng vẫn chiếu vào mình”. Nam ca sĩ có chút tiếc nuối, song biết ơn hành trình đẹp, những người anh em đã sát cánh cùng anh trong suốt thời gian qua.

Duy Ngọc xem Live Stage 3 là cột mốc đáng nhớ khi anh được làm những điều từng chỉ xuất hiện trong giấc mơ. TEZ cho biết tham gia chương trình đã giúp anh mở lòng nhiều hơn. Với Nhâm Phương Nam. Anh cho biết chương trình giúp anh vượt qua giai đoạn khép kín và khám phá phiên bản trưởng thành, tự tin hơn.

Live Stage 4 tiếp tục là chặng đua gay cấn khi những anh trai còn lại bước vào giai đoạn bứt phá trước thềm chung kết cận kề.