Nhóm nhạc nữ ít tuổi nhất Vpop

TPO - Nhóm nhạc nữ V.STAR gồm năm thành viên tuổi từ 14 đến 17, được giới thiệu có nhiều khả năng đa dạng. Các cô gái nỗ lực làm mới mô hình nhóm nhạc nữ tại thị trường Vpop.

Nhóm nhạc tuổi teen sở hữu khả năng đa dạng

Sau đêm chung kết casting vào ngày 10/8 tại phim trường Kim Thái Hoàng (TPHCM), 5 thành viên của nhóm nhạc nữ V.STAR được công bố gồm Nguyễn Ngọc Cát Tường (16 tuổi), Tạ Ngọc Trâm Anh (15 tuổi), Thái Bảng Anh (17 tuổi), Trương Hảo Đồng (14 tuổi) và Vũ Thy Ngọc Diệp (14 tuổi).

Đây là nhóm nhạc nữ có độ tuổi trung bình thấp nhất hiện nay tại thị trường nhạc Việt.

Nhóm nhạc nữ V.STAR.

Theo đơn vị quản lý, các thành viên của V.STAR được lựa chọn ở khả năng ca hát, vũ đạo, nền tảng âm nhạc đa dạng. Thành viên Amber (Thái Bảng Anh) có thể chơi bốn loại nhạc cụ gồm trống, guitar, ukulele, đàn tranh và từng giành Huy chương Bạc quốc tế cho đàn tranh Việt Nam tại New York (Mỹ).

Ivy (Trâm Anh) có khả năng chơi piano theo phong cách cổ điển, Ruby (Cát Tường) từng có hai năm thực tập sinh tại thị trường giải trí Hàn Quốc.

Nhóm được định hướng xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động, hướng đến khán giả thanh thiếu niên.

Có gì trong MV đầu tay

Dự án âm nhạc đầu tay của nhóm là MV Một Việt Nam mới tinh được thực hiện tại Phan Thiết, thể hiện tinh thần đón nhận đổi thay và khát vọng vươn lên của đất nước. Ca khúc có giai điệu hiện đại, kết hợp các đoạn rap thể hiện cá tính của từng thành viên, với nội dung hướng tới hình ảnh một Việt Nam trẻ, hội nhập quốc tế.

Tuy vậy MV còn nhiều điểm phải khắc phục. Đặc biệt ở phần ánh sáng không thống nhất khiến người xem mất tập trung. MV quay trong không gian kín giống như studio nhảy của thần tượng Hàn Quốc. Một số người xem nhận xét nhóm chọn MV đầu tay ý nghĩa song cần phải nỗ lực thay đổi.

Phần ánh sáng MV bị nhận xét khiến người xem mất tập trung.

Song song đó, nhóm cũng phát hành album audio gồm năm ca khúc mới là Một Việt Nam mới tinh, We are V.STAR, Cảm ơn cha mẹ, Một chữ cũng là thầy cô và Về miền Tây chơi. Sau khi MV đầu tay ra mắt, nhóm dự kiến tham gia biểu diễn tại một số trường học nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trước khi tiếp tục thực hiện MV tiếp theo We are V.STAR, dự kiến phát hành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Nhà sản xuất cho biết trong năm 2026, hãng sẽ triển khai series phim hành động dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Đến năm 2027, các cô gái sẽ có tour diễn đầu tiên tại ba khu vực của TPHCM.

Trước đây, Vpop từng có một số nhóm nhạc nữ trẻ như SGO48 hay Her nhưng hoạt động chưa lâu dài, sự xuất hiện của V.STAR được xem là nỗ lực mới trong việc khôi phục mô hình nhóm nhạc nữ tại Việt Nam.

Dù được kỳ vọng mang đến làn gió trẻ trung và năng động cho thị trường âm nhạc, ê-kíp sản xuất cũng nhìn nhận nhóm sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách để duy trì sức hút trong môi trường giải trí cạnh tranh hiện nay.