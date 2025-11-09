Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khóc nhiều trong đám cưới

TPO - Khoảnh khắc bước vào lễ đường hay nghe lời thề nguyện từ chồng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà không kìm nén được cảm xúc, liên tục rơi nước mắt.

Nghi thức độc lạ trong đám cưới Đỗ Hà

Sau hôn lễ ở Quảng Trị hôm 22/10, Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương tổ chức tiệc mừng tại Hà Nội tối 9/11.

Sự kiện quy tụ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, Lương Thùy Linh, Thiên Ân, Á hậu Thụy Vân, Phương Anh, Ngọc Thảo, Hoàng Thùy, Bùi Khánh Linh, NTK Lê Thanh Hòa, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ca sĩ Dương Edward…

Trong không gian ngập tràn sắc hoa, Đỗ Hà một mình bước vào lễ đường. Cô xúc động bật khóc trước khi được chồng ôm trong tay.

Sau khi ra mắt quan viên hai họ và khách mời, Đỗ Hà và Viết Vương cùng gửi lời tri ân gia đình, mọi người tới chung vui trong ngày trọng đại.

ali49886-8015.jpg
ali49511-7814.jpg
ali49527-4089.jpg

Doanh nhân Viết Vương cảm ơn ba mẹ hai bên đã sinh thành, nuôi nấng và dạy dỗ nên người. “Cảm ơn ba mẹ dành cho cho chúng con những điều tốt đẹp nhất, hy sinh cho chúng con. Mọi thành công, hạnh phúc mà chúng con có ngày hôm nay đều bắt đầu từ tình yêu thương, che chở của gia đình. Chúng con xin hứa sẽ sống tốt, có một mái ấm hạnh phúc, xứng đáng với những gì ba mẹ dành cho chúng con”, Viết Vương nói.

Đỗ Hà phát biểu cô và chồng sẽ sống có ích, hạnh phúc là cách để đền đáp công ơn ba mẹ.

Trong đám cưới, Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương thực hiện nghi thức độc lạ là cùng cất chai rượu vang vào hộp tình yêu - chiếc hộp gỗ chạm khắc tên cô dâu, chú rể.

ali49774-3977.jpg
ali49797-4303.jpg
Nghi thức hộp rượu vang trong đám cưới Đỗ Hà.

"Nghi thức cất rượu vang vào hộp tình yêu" hay còn gọi là Nghi thức hộp rượu vang (Wine Box Ceremony) là nghi lễ độc đáo và lãng mạn, thường được các cặp đôi sử dụng trong đám cưới hoặc lễ kỷ niệm để thể hiện cam kết về một tình yêu bền chặt, ngày càng thăng hoa theo thời gian, giống như rượu vang để lâu năm.

Nghi thức dựa trên câu nói: "Tình yêu cũng giống như rượu vang, càng để lâu càng tuyệt vời hơn theo thời gian". Chiếc hộp và chai rượu vang tượng trưng cho tình yêu và những kỷ niệm, sẽ được mở ra vào một dịp đặc biệt trong tương lai.

Lời thề nguyện

Đỗ Hà nhiều lần rơi nước mắt khi cùng chồng nói lời thề nguyện trong đám cưới. Cô quyết định không đọc bì thư mình chuẩn bị trước đó mà nói ra những lời từ trái tim.

ali49991-146.jpg
ali49662-5816.jpg
ali49727-2322.jpg
hhn-8646-3987.jpg
Đỗ Hà rơi nước mắt khi nói lời thề nguyện.

“Ngày hôm nay em đang sống trọn vẹn nhất, đứng trong khoảnh khắc ý nghĩa nhất trước mặt người em yêu thương. Tình yêu chúng ta không bắt đầu từ những lời hứa hẹn mà xuất phát từ những điều dung dị, bữa cơm em nấu cho anh. Em phát hiện chúng mình đều thích ăn mặn, những con người từ miền Trung với món cá kho… Từ đáy lòng, em yêu và trân trọng dáng vẻ chúng ta cùng nhau cố gắng, sẻ chia những điều đơn giản trong cuộc sống. Em trân trọng anh, anh sẵn sàng làm cho em cả việc anh chưa làm, nhường nhịn lúc mình cãi vã, ở bên ủng hộ, chia sẻ ước mơ, hoài bão của em. Chính khoảnh khắc đó em biết anh là bến đỗ bình yên của em. Dẫu biết cuộc đời có những điều khó nói, em tin rằng chỉ cần bên anh, mọi bão tố trở nên nhẹ nhàng. Anh là bình yên em muốn trở về mỗi ngày. Từ hôm nay, chúng ta cùng nhau cố gắng để mỗi ngày đều là niềm vui. Dù khi vui hay buồn, lúc yếu lòng hay mạnh mẽ, hãy nắm chặt tay nhau anh nhé. Em yêu anh, chồng yêu của em”, Đỗ Thị Hà gửi gắm tới chồng.

Về phía doanh nhân Viết Vương, anh nhắn nhủ: “Hôm nay khi đứng trước em, anh rất bồi hồi và xúc động. Hạnh phúc với anh đơn giản là ngắm nụ cười em mỗi ngày, nắm tay em cùng đi qua ngày bình yên và giông bão. Anh hứa sẽ làm tất cả để có một mái ấm bền vững, gia đình hạnh phúc. Chúng ta như hai con sông Long Đại và Nhật Lệ, khi hoà quyện vào nhau thì không thể tách rời, cùng ra biển lớn. Anh yêu em”.

Sau phần lễ, Đỗ Hà thay bộ váy thứ ba, cùng lên sân khấu vui hết mình với dàn khách mời.

ali41673-6661.jpg
ali41573-2388.jpg
ali41588-6293.jpg
ali41543-6868.jpg﻿
ali41713-158.jpg﻿
ali41734-7838.jpg
Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương hát, nhảy cùng khách mời.
Đỗ Quyên - Duy Nam
#Hoa hậu Đỗ Hà #đám cưới #nghi thức tình yêu #Viết Vương #lời thề

