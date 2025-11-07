Hồ Ngọc Hà ủng hộ 1,3 tỷ đồng, Hòa Minzy góp 1,5 tỷ đồng

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Hồ Ngọc Hà, Đức Phúc… ủng hộ hàng tỷ đồng hỗ trợ bà con các vùng ảnh hưởng bão lũ, thiên tai.

Trong đêm nhạc ở Hà Nội tối 6/11, Hồ Ngọc Hà công bố ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng cơn bão số 13.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi là người con của miền Trung. Tôi biết những đóng góp của mình trong thời gian qua vẫn chưa đủ và muốn được đóng góp nhiều hơn nữa. Trên đường đến show diễn, tôi biết cơn bão số 13 đã đi qua nhiều địa phương của nước ta, tôi cầu nguyện cho mọi người bình an. Với tôi, cuộc sống như bây giờ đã đủ. Còn bản thân tôi từ lâu không còn màng đến những điều khác, chỉ mong giữ được những gì mình đang có, thật dài lâu. Vì thế, trong buổi tối này, lương của tôi sẽ chia cho nhiều người hơn, như ban nhạc, ê-kíp và đặc biệt tôi xin được trích một phần là 500 triệu đồng dành cho người dân chịu ảnh hưởng bởi bão số 13”.

Nghĩa cử của Hồ Ngọc Hà và nhiều nghệ sĩ Việt được người hâm mộ tán dương.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà góp 500 triệu đồng cho đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão Bualoi thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM. Sau đó, cô ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân Huế sau trận lụt lịch sử ngày 30/10.

Ngày 4/11, Hồ Ngọc Hà tiếp tục gửi thêm 200 triệu đồng hỗ trợ người dân Đà Nẵng và Huế.

Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, Hồ Ngọc Hà ủng hộ tổng số tiền 1,3 tỷ đồng cho người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

Hôm 31/10, ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đã đồng hành với T.Ư Đoàn, ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Đầu tháng 10, nam ca sĩ góp 50.000 USD (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng) cho người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão Bualoi.

Tương tự, ca sĩ Hòa Minzy góp số tiền 1,5 tỷ đồng cho đồng bào ảnh hưởng thiên tai trong thời gian qua. Cụ thể, cô gửi 500 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, 100 triệu đồng đến tỉnh Thái Nguyên, 100 triệu đồng cho Cao Bằng, 100 triệu đồng cho Huế, 100 triệu đồng cho Đà Nẵng, 300 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bão Bualoi và 300 triệu đồng cho bà con tại tỉnh Nghệ An - nơi chịu thiệt hại từ cơn bão số 3.

Không chỉ chuyển tiền, Hòa Minzy liên tục cập nhật tình hình cơn bão kèm lời động viên, nhắc nhở người dân giữ an toàn, cách liên hệ cơ quan chức năng trong tình huống khẩn cấp.

“Tình hình cơn bão sao rồi hả mọi người ơi? Thiên tai diễn biến phức tạp quá, hy vọng người dân luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó với bão lũ. Ưu tiên bảo vệ tính mạng trước, còn người còn của. Không chủ quan ngay cả những nơi quen với bão lũ. Ngay khi có yêu cầu của các cấp chính quyền về việc di dời, mong bà con nghe theo chỉ đạo và dời khỏi nơi ở nếu nhà mình không đảm bảo khi bão tới. Đặc biệt các ngôi nhà ở tạm, gần sông suối ao hồ và không có tầng cao, không kiên cố. Còn các gia đình có 2-3 tầng nhà thì chuẩn bị sẵn nước sạch, nước lọc và bếp ga mini, gạo và mắm muối, mỳ tôm, lương thực dễ nấu nướng, đèn pin, sạc dự phòng hay có máy tích điện càng tốt. Mỗi nhà hãy chuẩn bị áo phao cá nhân là phương án tốt nhất, đừng chờ ai tới phát. Cầu trời cho bão tan không ảnh hưởng đến đất liền nước ta, mong bà con mình bình an”, dòng trạng thái của Hòa Minzy ngày 5/11.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ, thiên tai số tiền lớn như Đức Phúc (1,4 tỷ đồng), Mỹ Tâm (1,4 tỷ đồng), Tùng Dương và những người bạn (một tỷ đồng), Trấn Thành (700 triệu đồng)…