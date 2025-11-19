Thu Quỳnh lấy nước mắt khán giả

TPO - Diễn viên Thu Quỳnh trở lại sân khấu kịch với vai bà mẹ nơi hậu phương trong vở "Quân khu Nam Đồng". Dù thời lượng xuất hiện không dài, cô vẫn khiến khán giả rưng rưng bởi bi kịch của nhân vật.