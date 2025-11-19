Thu Quỳnh lấy nước mắt khán giả

TPO - Diễn viên Thu Quỳnh trở lại sân khấu kịch với vai bà mẹ nơi hậu phương trong vở "Quân khu Nam Đồng". Dù thời lượng xuất hiện không dài, cô vẫn khiến khán giả rưng rưng bởi bi kịch của nhân vật.
Vở diễn quy tụ các nghệ sĩ: NSƯT Thanh Bình, NSƯT Quang Ánh, Nguyễn Tú, Thanh Sơn, Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, Huyền Trang, Chí Huy, Bá Anh, Thanh Dương, Nam Việt, Thanh Tuấn, Phan Thắng, Nhật Quang, Thu Hà, Ngọc Ánh, Thanh Tú, Quỳnh Dương...
Vở kịch là câu chuyện về một nhóm bạn trẻ cùng lớn lên trong khu tập thể Nam Đồng, trưởng thành trong thiếu thốn nhưng đầy yêu thương, trong kỷ luật nhưng chan chứa tự do tâm hồn. Đội ngũ thực hiện vở kịch khẳng định vở diễn không hướng tới những xung đột gay gắt mà nhấn vào tình người, ký ức và sự trong trẻo của tuổi trẻ, tôn vinh tình bạn trong sáng, tình thầy trò gắn bó và khơi gợi tinh thần dân tộc.
Những câu chuyện của các chàng trai tuổi đôi mươi như Việt, Hoàn, Ngọc, Quang Anh, Khanh... góp phần tái hiện khí thế sục sôi của thời chiến, tinh thần trách nhiệm với quê hương cùng lòng can đảm của thanh niên thời ấy. Ở họ là sự ngây thơ của tuổi mới lớn xen lẫn ý chí mạnh mẽ, hướng về tiền tuyến.
Những phân cảnh trong vở kịch được sắp xếp khéo léo đưa cảm xúc của khán giả nhanh chóng từ vui vẻ, hóm hỉnh chuyển sang sâu lắng, rưng rưng nước mắt. Nhịp độ của vở kịch khá nhanh với những màn kịch khiến cảm xúc khán giả thay đổi liên tục, lôi kéo họ tập trung cao độ, không thể rời mắt khỏi sân khấu.
Diễn viên Thu Quỳnh cho biết mặc dù vai diễn của cô nhỏ, nhưng lại chứa đựng nhiều thách thức và trách nhiệm lớn.
"Ê-kíp đa phần là các diễn viên trẻ, chưa từng trải qua chiến tranh, bản thân tôi cũng vậy. Vì thế, để thể hiện được câu chuyện một cách rõ ràng và chân thực nhất, chúng tôi phải dành nhiều thời gian tìm hiểu, đọc tài liệu, xem lại các tư liệu và cố gắng cảm thụ bối cảnh, cảm xúc của thời kỳ đó. Áp lực còn lớn hơn khi tác phẩm gốc - Quân khu Nam Đồng vốn rất nổi tiếng và là một biểu tượng của Hà Nội thời bấy giờ và đến nay vẫn còn tiếng vang", Thu Quỳnh tiết lộ với Tiền Phong.