Hình ảnh khác lạ của Phạm Anh Khoa

TPO - Ngày 19/11, trong trang phục áo dài, đội mấn, ca sĩ Anh Khoa giới thiệu "Dân tôi ca" - dự án âm nhạc kết hợp giữa Rock và chất liệu dân gian, tái hiện hành trình và tinh thần Việt qua bốn ca khúc mang màu sắc sử thi đương đại.

Khác với hình ảnh gai góc trước đây, sự xuất hiện của Phạm Anh Khoa được đánh giá mềm mại, truyền thống hơn. Ca sĩ Hoàng Bách có mặt ở sự kiện cũng khen ngợi đồng nghiệp ngày càng trưởng thành. Anh cho biết từ lâu đã thấy sự mềm mỏng ở Anh Khoa, chứ không hẳn chỉ khía cạnh rắn rỏi, mạnh mẽ như mọi người thường nhìn vào.

Nhạc sĩ Đức Trí cũng góp mặt ủng hộ đồng nghiệp và nhận xét Anh Khoa không hề xuống phong độ. Anh nhận xét Phạm Anh Khoa đã có tác phẩm mang đậm tính văn hóa miền Nam khi sử dụng tốt những từ tượng thanh trong ngôn ngữ miền Nam.

p1177183.jpg
Ca sĩ Phạm Anh Khoa mặc áo dài, đội mấn giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới.

Hồi tháng 9, nam ca sĩ chia sẻ sản phẩm Dân tôi ca được anh chọn làm bước mở đầu, như lời tự sự về những trải nghiệm đã qua, phản ánh rõ con người hiện tại thay vì chạy theo những điều xa rời đời sống. Anh nói việc lặng tiếng không phải để rút lui mà để lắng nghe bản thân, tìm lại bản sắc.

Sản phẩm mới của nam ca sĩ mang đậm màu sắc dân gian ngay từ cái tên. EP gồm bốn ca khúc Dân tôi ca, Tung tung cắc tùng tung, Nhong nhong nhong nhongTích tịch tình tang. Bốn ca khúc là bốn chương của câu chuyện âm nhạc, tái hiện ba giá trị làm nên bản sắc Việt là khởi nguyên - quật cường - nhân ái. Phạm Anh Khoa nói anh và ê-kíp đã đưa tinh thần Việt vào âm nhạc bằng tư duy điện ảnh.

Mở đầu EP, Dân tôi ca thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc qua giai điệu hào sảng. Ở đó, ca sĩ không chỉ hát về Việt Nam mà dùng Rock như năng lượng đánh thức tinh thần Việt trong mỗi người.

Nếu Dân tôi ca là tiếng gọi tự hào thì Tung tung cắc tùng tung là chương khởi nguyên. Lấy cảm hứng từ sự tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, ca khúc tái hiện âm sắc lễ hội cổ xưa qua nhạc cụ dân gian kết hợp Rock và electronica.

p1177096.jpg﻿
p1177045.jpg
p1177169.jpg
Đồng nghiệp đến chúc mừng nam ca sĩ trở lại đường đua âm nhạc.

Nhong nhong nhong nhong đưa người nghe trở về khí phách chiến đấu của huyền thoại Thánh Gióng. Nhịp rock nhanh, trống dồn dập và những lớp âm thanh mô phỏng vó ngựa tạo nên cảm giác xung trận hừng hực, như thể cả cánh đồng Phù Đổng đang chuyển động.

Khép lại bốn ca khúc chính là Tích tịch tình tang, bản nhạc lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Thạch Sanh.

Phạm Anh Khoa sinh năm 1985, được biết đến sau khi tham gia chương trình Sao Mai điểm hẹn 2006 và được nhạc sĩ Huy Tuấn đặt cho biệt danh "Quý ông hát rock". Sau thành công trong cuộc thi này, Phạm Anh Khoa nhận sự hậu thuẫn từ Đức Trí, Võ Thiện Thanh để phát hành album mới. Nam ca sĩ từng vướng scandal gây ảnh hưởng đến hình ảnh và phải tạm rút lui một thời gian. Qua nhiều năm, ca sĩ trở lại, bày tỏ lòng biết ơn gia đình, đặc biệt là vợ khi luôn quan sát và thúc đẩy anh nỗ lực.

MV Dân tôi ca của Phạm Anh Khoa.
Hà Trang
#Phạm Anh Khoa #Dân tôi ca #Âm nhạc dân gian #Rock #Bản sắc Việt #EP

