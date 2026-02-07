Ông Trump muốn đặt tên sân bay theo tên mình

TPO - Theo các nguồn tin tin cậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra đề xuất gây tranh cãi khi gắn việc giải ngân 16 tỷ USD cho một dự án hạ tầng trọng điểm tại New York với điều kiện đổi tên ga Penn Station và sân bay quốc tế Dulles theo tên ông.

Cụ thể, trong cuộc nói chuyện hồi tháng trước với Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ, bang New York), ông Trump cho biết sẵn sàng “mở băng” khoản ngân sách liên bang trị giá 16 tỷ USD nếu ông Schumer chấp thuận đổi tên ga Penn Station ở New York và sân bay Dulles tại Washington thành các địa danh mang tên ông Trump. Hai nguồn tin quen thuộc với nội dung cuộc trao đổi xác nhận thông tin này với ABC News.

Khoản kinh phí nói trên liên quan đến dự án đường hầm Hudson - công trình hạ tầng then chốt nhằm kết nối thành phố New York với bang New Jersey. Dự án đã được khởi công, bao gồm xây dựng khoảng 9 dặm đường ray tàu khách mới và cải tạo đường hầm North River, theo ủy ban phụ trách dự án.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất đổi tên ga Penn Station và sân bay quốc tế Dulles theo tên ông.

Giới chức New York và New Jersey cảnh báo nếu nguồn vốn không được giải ngân trước thời hạn vào ngày 13/2, dự án có nguy cơ phải tạm dừng, đe dọa khoảng 1.000 việc làm trong lĩnh vực xây dựng.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump. Đến nay, Nhà Trắng và văn phòng của ông Schumer chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Câu chuyện trước đó được Punchbowl News đăng tải đầu tiên.

Trong thời gian gần đây, việc Tổng thống Trump gắn tên mình với các công trình, tổ chức và sáng kiến công đã thu hút nhiều chú ý. Chỉ trong vòng một năm qua, tên ông đã được sử dụng tại Trung tâm Kennedy và Viện Hòa bình Hoa Kỳ. Tháng 12 năm ngoái, Hải quân Mỹ cũng công bố kế hoạch đặt tên một lớp thiết giáp hạm mới là “Trump Class”. Mới đây nhất, ông Trump ra mắt một trang web của chính phủ về thuốc kê đơn mang tên TrumpRx.

Đề xuất đổi tên các công trình biểu tượng để đổi lấy nguồn vốn hạ tầng đang làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa quyền lực chính trị, lợi ích công và việc cá nhân hóa các thiết chế quốc gia tại Mỹ.