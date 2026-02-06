Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 cao nhất 20 năm

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo số liệu của Cục Thống kê, trong tháng 1, Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 21% so với tháng trước. Đây cũng là tháng ghi nhận lượng khách cao nhất trong gần 20 năm, kể từ năm 2009 - thời điểm Cục Du lịch bắt đầu thống kê khách quốc tế theo tháng.

Đáng chú ý, cơ cấu các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam đã có sự xáo trộn. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với gần 490.000 lượt, trong khi Trung Quốc đại lục đứng thứ hai với gần 460.000 lượt. Bất ngờ lớn nhất đến từ Campuchia, khi thị trường này ghi nhận hơn 223.000 lượt khách trong tháng đầu năm, qua đó vươn lên vị trí thứ ba, thay cho Đài Loan. Trước đó, Campuchia thường chỉ nằm trong nhóm từ top 6 đến top 10 thị trường gửi khách.

anh-minh-hoa-691.jpg
Có gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm nay - mức cao nhất trong gần 20 năm qua. Ảnh: Mai Mai.

Các thị trường còn lại trong nhóm dẫn đầu gồm Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Nga, Ấn Độ và Malaysia. Tuy nhiên, không phải tất cả đều tăng trưởng. Lượng khách từ Malaysia và Trung Quốc đến Việt Nam trong tháng 1 đều giảm nhẹ, khoảng 2-6% so với tháng trước.

Xét về động lực tăng trưởng, Campuchia là thị trường có mức tăng cao nhất, gấp ba lần so với tháng 12/2025. Ngoài ra, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh từ 30-70%, như Hàn Quốc, Nga, Australia, Italy, Nhật Bản và Đan Mạch. Diễn biến này cho thấy đà phục hồi và mở rộng thị trường của du lịch Việt Nam đang diễn ra khá đồng đều, không chỉ phụ thuộc vào một vài nguồn khách truyền thống.

Theo Cục Thống kê, kết quả tích cực trong tháng đầu năm đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó nổi bật là các chính sách đột phá về thị thực, sự đổi mới trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, cùng với nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Những thay đổi này giúp Việt Nam cải thiện đáng kể sức cạnh tranh trong khu vực, nhất là trong bối cảnh nhiều quốc gia cũng đang đẩy mạnh thu hút khách quốc tế.

Giới chuyên gia nhận định, con số gần 2,5 triệu lượt khách ngay trong tháng 1 báo hiệu một năm khởi đầu thuận lợi và mở ra khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay. Đặc biệt, sự thông thoáng của chính sách e-visa, việc tăng thời hạn tạm trú cho du khách, cùng với mạng lưới kết nối hàng không ngày càng thuận tiện đang trở thành những đòn bẩy thực tế để hiện thực hóa mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm.

Lộc Liên
#du lịch Việt Nam #khách quốc tế #thị trường du lịch #Campuchia #phục hồi du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục