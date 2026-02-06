Khánh Hòa đặt mục tiêu thu 9 tỷ USD từ du lịch

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Khánh Hòa đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng địa phương thành trung tâm du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, hướng tới 33 triệu lượt khách và 9 tỷ USD doanh thu vào năm 2030.

Chiều 6/2, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nền tảng cho tăng trưởng kinh tế biển và dịch vụ.

Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển mang tầm quốc tế, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước khẳng định vị thế điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á. Du lịch tỉnh hướng tới xây dựng thương hiệu rõ nét, dễ nhận diện, hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ, khép kín.

anh-2.jpg
Các vận động viên quốc tế tham gia cuộc thi lướt ván diều tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD; đóng góp của dịch vụ, du lịch vào GRDP đạt 20%; đón 33 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40-45%; thời gian lưu trú bình quân 4-5 ngày/khách; mức chi tiêu tăng 1,5-2 lần so với năm 2025. Hệ thống lưu trú dự kiến đạt khoảng 100.000 phòng, 75% đạt tiêu chuẩn 3-5 sao, tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp.

Định hướng đến năm 2045, Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu là một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á, tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Các chỉ tiêu sẽ được cập nhật linh hoạt dựa trên dữ liệu thực tiễn và kết quả triển khai từng giai đoạn.

Chiến lược xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: nâng tầm điểm đến và thương hiệu; tăng kết nối, tiếp cận; cải thiện trải nghiệm du khách; bảo đảm nguồn lực tài chính; tăng cường quản trị thông minh. Từ đó, xây dựng 36 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như hoàn thiện cơ chế, quy hoạch và hạ tầng; phát triển sản phẩm mới; đẩy mạnh xúc tiến, chuyển đổi số; đa dạng hóa thị trường; nâng cao chất lượng nhân lực; thu hút đầu tư hiệu quả.

anh-man-hinh-2026-02-06-luc-165011.png
Đơn vị tư vấn trao kế hoạch chiến lược cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh đặc biệt nhấn mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mô hình quản trị điểm đến hiện đại (DMO), phát triển kinh tế ban đêm và các sản phẩm đặc trưng gắn với giá trị văn hóa - di sản như yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm, lễ hội Ka-tê nhằm tạo bản sắc riêng cho du lịch Khánh Hòa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa được giao làm đầu mối triển khai, phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời. Việc ban hành Chiến lược thể hiện quyết tâm đưa du lịch Khánh Hòa phát triển bứt phá, bền vững, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phùng Quang
